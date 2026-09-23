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സ്വപ്‌നങ്ങൾക്കായി ആൺവേഷം, താലിബാന്‍ കല്ലേറുകളെ നേരിട്ട കൗമാരം; ഒടുവില്‍ വെള്ളിത്തിളക്കവുമായി ഫരീബ

താലിബാന്‍റെ കല്ലേറുകളെ തോൽപ്പിച്ച കരളുറപ്പ്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സൈക്ലിംഗിൽ ചരിത്രമെഴുതി അഫ്‌ഗാന്‍ താരം

ASIAN GAMES 2026 ഫരീബ ഹാഷിമി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026 വനിതാ സൈക്ലിംഗ് ഫരീബ ഹാഷിമി
File Photo: Fariba Hashimi (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 3:12 PM IST

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നാഗോയ (ജപ്പാൻ): തന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾക്കായി പുരുഷ വേഷം കെട്ടി സൈക്കിൾ ചവിട്ടേണ്ടി വന്ന ഒരു അഫ്‌ഗാന്‍ പെൺകുട്ടി ഇന്ന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വേദിയുടെ നെറുകയിലാണ്. താലിബാൻ ഭരണകൂടം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യവും പൂർണ്ണമായും കവർന്നെടുത്ത ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നും, പ്രതിബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റിൽപ്പറത്തി വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടവുമായി ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫരീബ ഹാഷിമി. ജപ്പാനിലെ നാഗോയയിൽ നടന്ന വനിതകളുടെ റോഡ് റേസിലാണ് ഇറ്റലി ആസ്ഥാനമായി പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഫരീബ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.

കല്ലേറുകളെ നേരിട്ട കൗമാരം, പുരുഷ വേഷത്തിലെ പരിശീലനം

'എന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ വികാരങ്ങൾ വാക്കുകളാൽ വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ലായെന്ന് 23-കാരിയായ ഫരീബ പറഞ്ഞു. കൗമാരപ്രായത്തിൽ തന്‍റെ സഹോദരി യുൽദൂസിനൊപ്പം സൈക്ലിംഗ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നാട്ടിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന കല്ലേറുകളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും ഫരീബ ഓർത്തെടുത്തു. അന്ന് താലിബാന്‍റേയും യാഥാസ്ഥിതിക സമൂഹത്തിന്‍റേയും കണ്ണുവെട്ടിക്കാൻ പുരുഷ വേഷം ധരിച്ചായിരുന്നു ഇരുവരും പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നത്. യുൽദൂസും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സൈക്ലിസ്റ്റാണ്.

Fariba Hashimi ഫരീബ ഹാഷിമി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026 വനിതാ സൈക്ലിംഗ് ഫരീബ ഹാഷിമി
File Photo: Fariba Hashimi (AFP)

"സ്വപ്‌നം കാണുന്ന സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. അതിനെതിരെ ധീരമായി പോരാടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. വരും തലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികൾ യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ ഇവിടേക്ക് വരികയും സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," ഫരീബ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2021-ൽ താലിബാൻ വീണ്ടും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതോടെ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കായികരംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുജീവിതത്തിനും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വടക്കൻ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഫര്യാബ് പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഹാഷിമി, താലിബാൻ ഭരണം വന്നതോടെയാണ് രാജ്യം വിടാൻ നിർബന്ധിതയായത്.

"അവർ ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം കവർന്നു. ഈ വെള്ളി മെഡൽ അഫ്‌ഗാന്‍ സ്ത്രീകളുടെ കരളുറപ്പിന്‍റെ തെളിവാണ്. ഞാൻ തനിച്ചല്ല, എനിക്ക് പിന്നിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഇതേ സ്വപ്‌നവുമായി എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം," താരം വികാരാധീനയായി.

ഇറ്റലിയിലേക്കുള്ള പലായനവും ഒളിമ്പിക്‌സ് സ്വപ്‌നങ്ങളും

ഇറ്റാലിയൻ മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ അലസാൻഡ്ര കാപ്പെലോട്ടോയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഫരീബയും സഹോദരിയും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇറ്റലിയിലെത്തിയത്. നിലവിൽ അവിടെയാണ് ഇരുവരും താമസിക്കുന്നതും പരിശീലിക്കുന്നതും. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന പാരിസ് ഒളിമ്പിക്‌സിലും ഇവർ മത്സരിച്ചിരുന്നു. 2028-ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്‌സാണ് ഫരീബയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. "എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോറ്റുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ല, ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം," അവർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

Fariba Hashimi ഫരീബ ഹാഷിമി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026 വനിതാ സൈക്ലിംഗ് ഫരീബ ഹാഷിമി
Afghan Cyclists, second-placed Yulduz Hashimi, winner Fariba Hashimi and third-placed Zahra Rezayee pose on the podium of the 2022 women's road cycling championships of Afghanistan in Aigle, western Switzerland (AFP)

സ്വന്തമായി മെക്കാനിക്കായ താരം; ജാപ്പനീസ് ടീമിന് നന്ദി

പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളോട് പോരാടിയാണ് ഫരീബ ഈ മെഡൽ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മെക്കാനിക്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് താരം വെളിപ്പെടുത്തി. "ഞങ്ങൾ ദേശീയ ഫെഡറേഷനിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മാത്രമാണ് ഒപ്പം കൂട്ടിയത്, അദ്ദേഹം വണ്ടി ഓടിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്‌തത്. സൈക്കിൾ കേടായാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു നന്നാക്കിയിരുന്നത്. എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു മെക്കാനിക്ക്. സൈക്കിൾ കഴുകിയിരുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്."

ഈ യാത്രയിൽ തന്നെ സഹായിച്ച ജാപ്പനീസ് ടീമിന് ഫരീബ പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. "ജാപ്പനീസ് ടീമിനോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ എന്നോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് പെരുമാറിയത്, എന്‍റെ സൈക്കിൾ നന്നാക്കാൻ അവർ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു," ഫരീബ പറഞ്ഞു നിർത്തി.

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TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
ഫരീബ ഹാഷിമി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026 വനിതാ സൈക്ലിംഗ്
ഫരീബ ഹാഷിമി
അഫ്‌ഗാന്‍ സൈക്ലിസ്റ്റ് ഏഷ്യൻഗെയിംസ്

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