'കളിക്കാർക്കും കുടുംബമുണ്ട്'; കോലി ആരാധകരുടെ സൈബർ അതിക്രമത്തിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി ജെസീക്ക ഹെഡ്

കോലി-ഹെഡ് തർക്കം: അതിരുകടന്ന് ഐപിഎൽ ഫാൻസ്; ട്രാവിസ് ഹെഡിന്‍റെ ഭാര്യയ്‌ക്കെതിരെ കടുത്ത സൈബർ ആക്രമണം

Travis Head
Travis Head waves to someone with his wife Jessica Head (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 3:37 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലിലെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു – സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് (SRH) പോരാട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ നാണിപ്പിച്ച് ആരാധകരുടെ സൈബർ ഗുണ്ടായിസം. കളിക്കളത്തിൽ വിരാട് കോലിയും ട്രാവിസ് ഹെഡും തമ്മിലുണ്ടായ വ്യക്തിപരമായ തർക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, ഹെഡിന്‍റെ ഭാര്യ ജെസ്സിക്കയ്‌ക്കെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഒരു കൂട്ടം ആരാധകർ കടുത്ത അധിക്ഷേപങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി.

മത്സരശേഷം ട്രാവിസ് ഹെഡ് നീട്ടിയ ഹസ്‌തദാനം വിരാട് കോലി നിരസിച്ചതാണ് ആരാധകരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ കോലി ഫാൻസ് കൂട്ടത്തോടെ ജെസ്സിക്കയുടെ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ മോശം കമന്‍റുകളുമായി അതിക്രമിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു.

കളിക്കളത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ത്?

മത്സരത്തിനിടെ കോലിയും ഹെഡും തമ്മിൽ മൈതാനത്ത് ശക്തമായ വാക്കേറ്റം നടന്നിരുന്നു. ട്രാവിസ് ഹെഡ് പന്തെറിയാൻ എത്തിയപ്പോൾ കോലി നടത്തിയ ചില സ്ലെഡ്‌ജിങ്ങുകളാണ് തർക്കത്തിന് കാരണമായതെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഇർഫാൻ പഠാൻ കമന്‍ററിക്കിടെ വെളിപ്പെടുത്തി. "നീ വെറുമൊരു ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ മാത്രമാണ്" എന്ന് കോലി ഹെഡിനോട് പറഞ്ഞതാണ് തർക്കം രൂക്ഷമാക്കിയത്. മത്സരം ഹൈദരാബാദ് ജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ കോലി പരസ്യമായി ഹെഡിന് കൈകൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

കണ്ണീരോടെ ജെസ്സിക്ക; 'കുടുംബത്തെപ്പോലും വെറുതെ വിടുന്നില്ല'

തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമമായ 'ദി അഡ്വർടൈസറിനോട്' ജെസ്സിക്ക പ്രതികരിച്ചു. '2023 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷം നടന്ന അധിക്ഷേപങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാണിത്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എന്‍റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ചീത്തവിളികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ മാത്രമല്ല, എന്‍റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വരെ അവർ വേട്ടയാടുന്നു. കായികരംഗത്ത് ആവേശവും ദേഷ്യവുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ അതിന് പിന്നിൽ ജീവനുള്ള മനുഷ്യരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം," ജെസ്സിക്ക പറഞ്ഞു.

ആവർത്തിക്കുന്ന തരംതാണ ഫാൻ സംസ്‌കാരം

താരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിന്‍റെ പേരിൽ അവരുടെ പങ്കാളികളെയും കുടുംബത്തെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഐപിഎല്ലിൽ പതിവു കാഴ്ചയാവുകയാണ്. നേരത്തെ 2023 ലോകകപ്പിൽ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ വിക്കറ്റ് ഹെഡ് എടുത്തപ്പോഴും ജെസ്സിക്കയ്‌ക്കെതിരെ ഇതേ രീതിയിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം ബെംഗളൂരുവും ഹൈദരാബാദും ഇതിനകം പ്ലേഓഫിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലേഓഫിൽ ഇരുടീമുകളും വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഈ പോര് കൂടുതൽ മുറുകുമെന്നുറപ്പാണ്.

