ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം; അയർലൻഡ് മത്സരത്തിലേക്ക് ടെന്നീസ് പന്തുകളെറിഞ്ഞ് ആരാധകർ!
ഇസ്രായേലുമായുള്ള മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അയർലൻഡ് നേഷൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടത്തിനിടെ ടെന്നീസ് പന്തുകളെറിഞ്ഞ് ആരാധകർ.
Published : October 2, 2026 at 2:05 PM IST
ഡബ്ലിൻ: ഇസ്രായേലിനെതിരായ യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ അയർലൻഡ് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആരാധകർ കളിക്കളത്തിലേക്ക് ടെന്നീസ് പന്തുകളെറിഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച അയർലൻഡും ഓസ്ട്രിയയും തമ്മിൽ നടന്ന ലീഗ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഫലസ്തീന് പതാകകൾ പതിച്ച ടെന്നീസ് പന്തുകൾ കളിസ്ഥലത്തേക്ക് എറിഞ്ഞാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ കളി തടസ്സപ്പെടുത്തിയത്.
അയർലൻഡ് 1-0 ന് മുന്നിട്ടുനിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു 19-ാം മിനിറ്റിൽ സംഭവം. ഇതേത്തുടർന്ന് റഫറി അല്ലാർഡ് ലിൻഡ്ഹൗട്ട് കളി നിർത്തിവെക്കുകയും കളിക്കാരെ ഹൈഡ്രേഷൻ ബ്രേക്കിനായി വിടുകയും ചെയ്തു. നാല് മിനിറ്റോളം മത്സരം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇതിനുപിന്നാലെ ഫലസ്തീന് പതാകയുമായി ഒരാൾ മൈതാനത്തേക്ക് ഓടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ ഇയാളെ തടഞ്ഞു.
There were two brief interruptions during the first half of the Republic of Ireland v Austria Nations League game in Dublin.— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 1, 2026
Supporters threw tennis balls from the stands before a pitch invader carrying a Palestine flag was apprehended by security.#BBCFootball pic.twitter.com/fxhdXgypjQ
ഇസ്രായേലുമായുള്ള മത്സരം
വരാനിരിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച സെർബിയയിലെ വേദിയിൽ വെച്ച് നടക്കേണ്ട ഇസ്രായേലിനെതിരെയുള്ള മത്സരം അയർലൻഡ് പൂർണ്ണമായും ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം. "സ്റ്റോപ്പ് ദി ഗെയിം" എന്ന സംഘടനയാണ് ടെന്നീസ് പന്ത് എറിഞ്ഞുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തത്. കൂടാതെ അയർലൻഡ്-ഫലസ്തീന് സോളിഡാരിറ്റി കാമ്പെയ്ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു.
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അയർലൻഡ് താരം ഗാവിൻ ബാസുനു ഇസ്രായേലിനെതിരെയുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങളും താൻ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ടീമിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയും ഭൂരിപക്ഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ മത്സരം കളിക്കാൻ ടീം തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിനെ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കണമെന്ന് അയർലൻഡ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ മുൻപ് യുവേഫയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരം കാണികളില്ലാതെ സെർബിയയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
വിലക്ക് ഭയന്ന് അസോസിയേഷൻ
മത്സരം ബഹിഷ്കരിച്ചാൽ യുവേഫയിൽ നിന്നും കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടികളും പിഴയും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നതിനാലാണ് അയർലൻഡ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ മത്സരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. 2028-ലെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനൊപ്പം അയർലൻഡും സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും ബഹിഷ്കരണത്തിൽ നിന്ന് അസോസിയേഷനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു.
അതേസമയം, പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ നടന്ന അയർലൻഡ്-ഓസ്ട്രിയ മത്സരം 2-2 എന്ന നിലയിൽ സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു. ട്രോയ് പാരറ്റിന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകളിൽ അയർലൻഡ് മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ അലക്സാണ്ടർ പ്രാസ്, മൈക്കൽ ഗ്രിഗോറിറ്റ്ഷ് എന്നിവരിലൂടെ ഓസ്ട്രിയ സമനില പിടിക്കുകയായിരുന്നു. മുൻപും ഖത്തറിനെതിരെയുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തിനിടെ ഐറിഷ് ആരാധകർ ഇത്തരത്തിൽ ടെന്നീസ് പന്തുകളെറിഞ്ഞ് ഫലസ്തീന ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
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