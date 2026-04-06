'മനസ്സില്ലെങ്കിൽ മാറിനിൽക്കൂ'; സിഎസ്‌കെ ആരാധകർ കലിപ്പിൽ, ചെന്നൈയിൽ സഞ്ജു 'ഡിസ്‌കണക്‌ടഡ്

ചെന്നൈയിൽ സഞ്ജുവിന് എന്തുപറ്റി? തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പരാജയങ്ങൾ, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 4:00 PM IST

ചെന്നൈ: 2026 ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ കിരീട വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച സഞ്ജു സാംസൺ ഐപിഎല്ലിൽ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുന്നു. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് വഴി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സിലെത്തിയ സഞ്ജുവിന് പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കൊത്ത് ഉയരാൻ സാധിക്കാത്തത് ടീമിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ സഞ്ജു പരാജയപ്പെടുന്നത് ചെന്നൈയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് തോൽവികൾക്ക് പ്രധാന കാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ലോകകപ്പിൽ ലോകോത്തര ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കിയ സഞ്ജു, ഐപിഎല്ലിലെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 6, 7, 9 എന്നിങ്ങനെ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് സ്കോറുകൾക്കാണ് പുറത്തായത്. ലോകകപ്പിന് മുൻപും സഞ്ജു ഫോം കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അത് മുതലാക്കാൻ താരത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, ചെന്നൈ ജേഴ്‌സിയിൽ താരം നിഴൽ മാത്രമായി മാറുന്നതാണ് ആരാധകരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത്.

ശരീരഭാഷയിൽ അതൃപ്‌തി

കേവലം റൺസ് കണ്ടെത്താത്തത് മാത്രമല്ല, സഞ്ജുവിന്‍റെ ശരീരഭാഷയിൽ പ്രകടമാകുന്ന താൽപ്പര്യക്കുറവും നിസ്സംഗതയുമാണ് ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത്. ചെന്നൈ ടീമുമായി സഞ്ജു മാനസികമായി അകന്നുനിൽക്കുകയാണെന്ന് ആരാധകർ ആരോപിക്കുന്നു.

ഞായറാഴ്ച റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരുവിനെതിരായ മത്സരത്തിലും സഞ്ജു പരാജയപ്പെട്ടതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനം കടുത്തു. ഒരു ആരാധകൻ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: "സഞ്ജു, നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷയിൽ ഒരു താൽപ്പര്യവുമില്ല. ക്യാമറയിൽ നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ നിരാശനായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എവിടെയാണ് ആ പഴയ പോരാട്ടവീര്യം? ചുരുങ്ങിയത് ടീമിനോട് ആത്മാർത്ഥതയെങ്കിലും കാണിക്കൂ." ടീം ഈ സീസണിലെ ആദ്യ വിജയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് താരത്തിന്‍റെ ഈ പ്രകടനം.

ആർ‌സിബിയുടെ കരുത്തിന് മുന്നിൽ ചെന്നൈ വീണു

മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ആർ‌സിബി നിശ്ചിത ഓവറിൽ 250/3 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. ടിം ഡേവിഡ് (25 പന്തിൽ 70*), രജത് പാട്ടിദാർ (19 പന്തിൽ 48*) എന്നിവരുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗും ഇവർ തമ്മിലുള്ള 99 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ടുമാണ് ചെന്നൈ ബൗളർമാരെ തകർത്തത്. വിരാട് കോലി (28), ഫിൽ സാൾട്ട് (46), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (50) എന്നിവരും മികച്ച സംഭാവന നൽകി.

മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈയുടെ ടോപ്പ് ഓർഡർ വെറും 30 റൺസിനിടെ തകർന്നു. സർഫറാസ് ഖാൻ (25 പന്തിൽ 50), പ്രശാന്ത് വീർ (43), ജാമി ഓവർട്ടൺ (37) എന്നിവർ പൊരുതിയെങ്കിലും 19.4 ഓവറിൽ 207 റൺസിന് ചെന്നൈ ഓൾ ഔട്ടായി.

