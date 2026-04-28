ETV Bharat / sports

മനു ഭാക്കറിന്‍റെ നേട്ടം ചെറുതാക്കരുത്! വൈഭവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധം

വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം; മനു ഭാക്കറോട് മാധ്യമങ്ങൾ കാട്ടിയത് അനീതിയോ? സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധം.

Manu Bhaker , Vaibhav Sooryavanshi
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് മനു ഭാക്കറോട് യുവ ക്രിക്കറ്റ് താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ച ചോദ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. രാജ്യത്തിന്‍റെ അഭിമാനമായ ഒരു കായിക താരത്തോട് മറ്റൊരു കായിക ഇനത്തിലെ വളർന്നുവരുന്ന താരത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.

നാഷണൽ റൈഫിൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 75-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെയാണ് 15 വയസ്സുകാരനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെക്കുറിച്ച് മനു ഭാക്കറോട് ചോദ്യമുയർന്നത്. ഇതിന് വളരെ പക്വതയാർന്ന മറുപടിയാണ് 24-കാരിയായ മനു നൽകിയത്. "നല്ല ഉപദേശകരും ചുറ്റുമുള്ളവർ നല്ല രീതിയിൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ പ്രായം വെറും അക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കഴിവിന് പ്രായമില്ല. 60-ാം വയസ്സിലും 6-ാം വയസ്സിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ശരിയായ മാർഗനിർദേശം ലഭിച്ചാൽ അവൻ (വൈഭവ്) അടുത്ത വലിയ താരമാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്," മനു പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മനു ഭാക്കറുടെ നേട്ടങ്ങളെ കുറച്ചുകാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചോദ്യമെന്ന് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മുൻ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് ടീം ഡയറക്ടർ ജോയ് ഭട്ടാചാര്യ ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു. "അവർ ഒരു ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവാണ്. വൈഭവിനെക്കുറിച്ച് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് അവരുടെ നേട്ടങ്ങളോടും കായിക ഇനത്തോടും കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണ്. ക്രിക്കറ്റ് രാജ്യത്ത് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഒന്നാണെന്ന് കരുതി ഇത്തരം തലക്കെട്ടുകൾക്കായി സെലിബ്രിറ്റികളെ ഉപയോഗിക്കരുത്. വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ വൈഭവിനോട് മനു ഭാക്കറെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, അപ്പോൾ കാണാം അവരുടെ ഭാവം," അദ്ദേഹം എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളോട് മറ്റ് കായികതാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ടോ എന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ ചോദിക്കുന്നു.

റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് സൂര്യവംശി

അതേസമയം, ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് തകര്‍ക്കുകയാണ് വൈഭവ് സൂര്യവംശി. നിലവിലെ ഐപിഎല്ലിൽ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരം, ടി20യിൽ 1,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി. ഈ സീസണിൽ 8 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 44.62 ശരാശരിയിൽ 357 റൺസാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

ഈ വർഷം നടന്ന അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പിലും വൈഭവ് തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം 439 റൺസ് നേടിയ താരം 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ടൂർണമെന്‍റ്' ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്‌സറുകൾ (30 എണ്ണം) നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും വൈഭവ് സ്വന്തം പേരിലാക്കി. ഇതിനുപുറമെ, യൂത്ത് ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ 58 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 താരമെന്ന നേട്ടവും ഈ ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്റർ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

TAGGED:

IPL 2026
VAIBHAV SOORYAVANSHI
MANU BHAKER ON VAIBHAV SOORYAVANSHI
മനു ഭാക്കർ
MANU BHAKER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.