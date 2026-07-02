ബാലോഗന്റെ ചുവപ്പ് കാർഡിൽ വിവാദം; മെസ്സിക്ക് ഒരു നിയമം അമേരിക്കയ്ക്ക് മറ്റൊരു നിയമമെന്ന് ആരാധകർ
ഫോളാരിൻ ബാലോഗന് ചുവപ്പ് കാർഡ്; ഫിഫയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെതിരെ ആരാധകരോഷം ശക്തം.
Published : July 2, 2026 at 5:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പിന്റെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിൽ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് അമേരിക്ക പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. എന്നാൽ മത്സരത്തിനിടെ യു.എസ് സ്ട്രൈക്കർ ഫോളാരിൻ ബാലോഗന് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകിയ റഫറിയുടെ തീരുമാനം വലിയ വിവാദത്തിന് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്. മുൻപ് സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി നടത്തിയ സമാനമായ കടുത്ത ഫൗളിന് മഞ്ഞക്കാർഡ് പോലും നൽകാതിരുന്ന ഫിഫ, ബാലോഗനെതിരെ മാത്രം കടുത്ത നടപടിയെടുത്തത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് ആരാധകര് ആരോപിക്കുന്നു.
മത്സരത്തിലെ നാടകീയ നിമിഷങ്ങളും റഫറിയുടെ തീരുമാനവും
കളിയുടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ബാലോഗൻ പുറത്തായതിനെ തുടർന്ന് അരമണിക്കൂറിലധികം പത്ത് പേരുമായാണ് അമേരിക്ക പൊരുതിയത്. ബോസ്നിയന് താരം താരിഖ് മുഹറെമോവിച്ചിന്റെ കണങ്കാലിൽ ചവിട്ടിയതിനാണ് ബാലോഗന് ബ്രസീലിയൻ റഫറി റാഫേൽ ക്ലോസ് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകിയത്. ഫൗൾ നടന്ന ഉടനെ റഫറി കാർഡ് എടുത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും വി.എ.ആർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഓൺ-ഫീൽഡ് വീഡിയോ റിവ്യൂ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ചുവപ്പ് കാർഡ് പുറത്തെടുത്തത്. എന്നാൽ പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്ത അമേരിക്കൻ നിര വിജയം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുകയായിരുന്നു.
Remember this was NOT a red card for Lionel Messi... Double standard? pic.twitter.com/px875V1XbX— Nebraskangooner (@Nebraskangooner) July 2, 2026
മെസ്സി വിവാദം വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ
ബാലോഗന്റെ ചുവപ്പ് കാർഡിന് പിന്നാലെ അൾജീരിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഐസ മാൻഡിക്കെതിരെ ലയണൽ മെസ്സി നടത്തിയ സമാനമായ ഫൗൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീണ്ടും വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. അർജന്റീന മുന്നിട്ടുനിന്ന ആ മത്സരത്തിൽ മെസ്സിയുടെ ബൂട്ട് മാൻഡിയുടെ കാലിൽ ശക്തമായി പതിഞ്ഞിട്ടും പോളിഷ് റഫറി സൈമൺ മാർസിനിയാക് ഫൗൾ വിളിച്ചതല്ലാതെ മഞ്ഞക്കാർഡ് പോലും നൽകിയിരുന്നില്ല.
Two relatively similar incidents...— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 2, 2026
Flo Balogun: red card.
Lionel Messi: unpunished. pic.twitter.com/hbgPSOYWq2
അന്ന് വി.എ.ആർ ടീം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോലും വിസമ്മതിച്ച ആ സംഭവവും ബാലോഗന്റെ പുറത്താക്കലും ഒത്തുനോക്കി ഫിഫയുടെ റഫറിയിംഗിലെ വിവേചനത്തെ ആരാധകർ ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയാണ്. വി.എ.ആർ സംവിധാനത്തിലെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പിനെതിരെ പ്രമുഖ പരിശീലകൻ ഹോസെ മൊറീഞ്ഞോയും കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ആ തിരക്കഥ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുവെന്നാണ് മൊറീഞ്ഞോ വ്യക്തമാക്കിയത്.
🚨🗣️ José Mourinho on the VAR double standard between Lionel Messi and Folarin Balogun:— Nuel (@LfcNuel) July 2, 2026
" when i speak about the system, people call me crazy. they say mourinho is always complaining. but today, the whole world saw the script with their own eyes.
folarin balogun makes an… pic.twitter.com/uUzcjgsyjS
പ്രതികരണവുമായി പരിശീലകൻ പൊചെറ്റിനോ
റഫറിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അമേരിക്കൻ കോച്ച് മൗറീഷ്യോ പൊചെറ്റിനോ കടുത്ത വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എതിരാളിയെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ ബാലോഗൻ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ലെന്നും പന്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ച ഒന്നുമാത്രമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു കാരണവശാലും അത് ചുവപ്പ് കാർഡ് അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഫുട്ബോളിൽ ഇതൊക്കെ സാധാരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നതിനാൽ ബെൽജിയത്തിനെതിരായ അമേരിക്കയുടെ നിർണായകമായ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ മത്സരം ബാലോഗന് നഷ്ടമാകും.
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