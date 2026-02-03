ETV Bharat / sports

95 ശതമാനം ഇടിവ്! ഫാൻകോഡ് ഐഎസ്എൽ ബോഡ്‌കാസ്റ്റിങ് റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക്

മുൻ സീസണിനേക്കാൾ 95 ശതമാനം വിലകുറവിലാണ് സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐഎസ്എൽ) 2025-26 സീസണിലെ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം ഫാൻകോഡിന് ലഭിച്ചു. ബിഡ് സമർപ്പിച്ചിരുന്ന അഞ്ച് തൽപര കക്ഷികളെ മറികടന്നാണ് ഫാൻകോഡിന് റൈറ്റ്സ് നൽകിയത്. മുൻ സീസണിനേക്കാൾ 95 ശതമാനം വിലകുറവിലാണ് സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്. റിപ്പോർട്ടുകളനുസരിച്ച് 8.62 കോടിക്കാണ് ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റിങ് റൈറ്റ്സ് ഫാൻകോഡ് നേടിയത്.

കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ മൂല്യമായ 275 കോടിയിൽ നിന്ന് വലിയ ഇടിവാണ് ഐഎസ്എല്ലിന്‍റെ മീഡിയ റൈറ്റ്സിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഐ‌എസ്‌എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും വിരമമായി. ഫെബ്രുവരി 14 മുതൽ സീസൺ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (എ‌ഐ‌എഫ്‌എഫ്) അറിയിച്ചതോടെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് പൂർത്തിയായി. ഇപ്പോൾ ടൂർണമെന്‍റിനു സംപ്രേക്ഷണ പങ്കാളിയും ലഭിച്ചു.

ജിയോസ്റ്റാറിന് അവസരം നഷ്ടമായി

'ഐഎസ്എൽ മീഡിയ റൈറ്റ്സ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയതിലും മുൻനിര സ്പോർട്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൊന്നായ ഫാൻകോഡുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് എ.ഐ.എഫ്.എഫിന്‍റെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറൽ എം. സത്യനാരായണൻ പറഞ്ഞു.

കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായുള്ള കെപിഎസ് സ്റ്റുഡിയോസാണ് നിർമ്മാണ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. അവർ 5.2 കോടി രൂപയ്ക്ക് ലേലം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ-ലീഗ്, ഡ്യൂറണ്ട് കപ്പ്, ബംഗാൾ സൂപ്പർ ലീഗ് തുടങ്ങിയ ടൂർണമെന്‍റുകളില്‍ കമ്പനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്.അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ബിഡ് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ജിയോസ്റ്റാറിന് അവകാശങ്ങൾ നേടാനായില്ല. സോണി സ്‌പോർട്‌സും സീ സ്‌പോർട്‌സും ബിഡ് സമർപ്പിച്ചില്ല.

വൻ മൂല്യത്തകർച്ച

പുതിയ സംപ്രേക്ഷണ കരാർ പങ്കാളികൾക്കും ആരാധകർക്കും ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സംഖ്യയിൽ വൻ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ, ഐ‌എസ്‌എല്ലിന്‍റെ സംപ്രേക്ഷണ കരാർ 163 മത്സരങ്ങൾക്ക് 275 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അതായത് ഒരു മത്സരത്തിന് ഏകദേശം 1.68 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഈ സീസണിൽ 91 മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി 8.62 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഫാൻകോഡ് ലേലം നേടിയത്. അതായത് ഓരോ മത്സരത്തിനും 9.5 ലക്ഷം രൂപ വിലവരും. ലീഗിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അനിശ്ചിതത്വവും ഷെഡ്യൂളിംഗിലെ കാലതാമസവും ടൂര്‍ണമെന്‍റിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.

ഉദ്ഘാടന മത്സരം

ഫെബ്രുവരി 14 ന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ, മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്‍റ്‌സ് ഹോം വേദിയായ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ നേരിടും. മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഹോം മത്സരങ്ങള്‍ കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുക. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് ആകെ 8 ഹോം മത്സരങ്ങളാണുള്ളത്.

