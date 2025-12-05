ETV Bharat / sports

ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയില്‍ അമ്പയറോട് ഉടക്കി: പാക് താരം ഫഖർ സമാന് പിഴ ചുമത്തി ഐസിസി

അമ്പയറുടെ തീരുമാനം ചോദ്യംചെയ്യുകയും തര്‍ക്കിക്കുകയും ചെയ്‌തതിനാണ് സമാന് പിഴ ശിക്ഷ നല്‍കിയത്.

Fakhar Zaman
File Photo: Fakhar Zaman (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഫഖർ സമാന് ഐസിസി പിഴ ചുമത്തി. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര ഫൈനലിൽ അമ്പയറുടെ തീരുമാനം ചോദ്യംചെയ്യുകയും തര്‍ക്കിക്കുകയും ചെയ്‌തതിനാണ് സമാന് മാച്ച് ഫീയുടെ 10 ശതമാനം പിഴ ശിക്ഷ നല്‍കിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിനിടെ അമ്പയറുടെ തീരുമാനത്തോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഐസിസി പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2.8 താരം നടത്തിയതായി ഐസിസി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ശ്രീലങ്കൻ ഇന്നിംഗ്‌സിന്‍റെ 19-ാം ഓവറിൽ ഫഖർ ഔട്ട്‌ഫീൽഡിൽ താഴ്ന്ന ഡൈവിംഗ് ക്യാച്ച് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ താരങ്ങള്‍ ഉടൻ തന്നെ ക്ലീൻ ക്യാച്ചാണെന്ന് കരുതി ആഘോഷിച്ചു, പക്ഷേ റീപ്ലേകൾക്ക് ശേഷം, മൂന്നാം അമ്പയർ ബാറ്റർ ഔട്ടല്ലെന്ന് വിധിച്ചു. ഫഖർ ക്യാച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പന്ത് നിലത്ത് തൊട്ടിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു നിഗമനം.

എന്നാല്‍ ആ തീരുമാനത്തില്‍ പാകിസ്ഥാൻ കളിക്കാര്‍ ഞെട്ടുകയും ഫഖർ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ആവർത്തിച്ച് ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും വിധിയെക്കുറിച്ച് ദീർഘനേരം താരം വാദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഫീൽഡിലെ അമ്പയർമാരോട് ക്യാച്ച് ക്ലീൻ ആണെന്ന് താരം തര്‍ക്കിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഫീല്‍ഡ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ അമ്പയർമാർ സമാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പക്ഷേ തർക്കം കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ തുടർന്നു.

മത്സരത്തിന് ശേഷം, ഓൺ-ഫീൽഡ് അമ്പയർമാരായ അഹ്‌സാൻ റാസ, ആസിഫ് യാക്കൂബ്, തേർഡ് അമ്പയർ റാഷിദ് റിയാസ്, ഫോർത്ത് അമ്പയർ ഫൈസൽ അഫ്രീദി എന്നിവർ ഫഖറിന്‍റെ പെരുമാറ്റം മാച്ച് റഫറി റിയോൺ കിംഗിനോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. വീഡിയോ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം, താരത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം സ്വീകാര്യമായ പരിധി കവിഞ്ഞതായി കിംഗ് കണ്ടെത്തുകയും, ശിക്ഷയ്‌ക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഫഖർ കുറ്റവും പിഴയും ഉടൻ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഔപചാരികമായ വാദം കേൾക്കൽ ആവശ്യമില്ല. താരത്തിന്‍റെ അച്ചടക്ക രേഖയിൽ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്‍റും ചേർത്തു. 24 മാസ കാലയളവിൽ ഇത് ആദ്യമാണ്.

Fakhar Zaman
File Photo: Fakhar Zaman (ANI)

ലെവൽ 1 കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശാസന മുതൽ മാച്ച് ഫീയുടെ പരമാവധി 50 ശതമാനം വരെയുള്ള പിഴകളും ഒന്നോ രണ്ടോ ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്‍റുകളും ലഭിക്കുമെന്ന് ഐസിസി ചട്ടങ്ങൾ പറയുന്നു. ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്‍റുകൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിലനിൽക്കും. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ നാലോ അതിലധികമോ പോയിന്‍റുകൾ നേടുന്ന താരങ്ങള്‍ക്ക് സസ്പെൻഷൻ ലഭിക്കും. അതേസമയം വിവാദങ്ങളുടെ നിമിഷങ്ങൾക്കിടയിലും, പാകിസ്ഥാൻ കളിയുടെ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തി, ശ്രീലങ്കയെ ആറ് വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ച് ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര കിരീടം സ്വന്തമാക്കി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

