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റൊണാൾഡോയുടെ 'കല്യാണം' കാണാൻ പോയവർക്ക് കിട്ടിയത് എട്ടിന്‍റെ പണി; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിരി പടർത്തി ആ കല്യാണം

റൊണാൾഡോയുടെ കല്യാണമെന്ന് കരുതി ആരാധകർ തടിച്ചുകൂടി; ഒടുവിൽ പണി കിട്ടിയത് മറ്റൊരു ദമ്പതികൾക്ക്, ചിരിയടക്കാനാവാതെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ!

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Cristiano Ronaldo Reacts to Fake Wedding Rumours That Crashed Another Couple's Big Day (getty, Se do Funchal's fb post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 3:08 PM IST

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ഫഞ്ചാൽ (മഡെയ്‌റ): സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും പങ്കാളി ജോർജീന റോഡ്രിഗസും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ശനിയാഴ്‌ച നടക്കുമെന്ന വ്യാജവാർത്തയെത്തുടർന്ന് കത്തീഡ്രലിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയത് നൂറുകണക്കിന് ആരാധകർ. റൊണാൾഡോയുടെ ജന്മനാടായ പോർച്ചുഗീസിലെ മഡെയ്‌റ ദ്വീപിലുള്ള ഫഞ്ചാലിലെ സെ കത്തീഡ്രലിലാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. തങ്ങളുടെ പ്രിയതാരത്തിന്‍റെ വിവാഹം കാണാൻ ക്യാമറയും ഫോണുകളുമായി ആരാധകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും തടിച്ചുകൂടിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം.

യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നത് മറ്റൊന്ന്

ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ റൊണാൾഡോയുടെ വിവാഹം ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കുടുംബം നേരത്തെ തന്നെ പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെയും ചില മാധ്യമങ്ങളിലെയും വാർത്തകൾ വിശ്വസിച്ച് ജനങ്ങൾ കത്തീഡ്രലിന് മുന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. എന്നാൽ അവിടെ നടക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് റൊണാൾഡോയുടെ വിവാഹമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് 'നിക്കോൾ', 'ഫാബിയോ' എന്നീ സാധാരണക്കാരായ മറ്റൊരു ദമ്പതികളുടെ വിവാഹമായിരുന്നു.

വധുവായ നിക്കോൾ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ അമളി മനസ്സിലായത്. ജോർജീനയ്ക്ക് പകരം മറ്റൊരു യുവതി കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയതോടെ ആരാധകർ അമ്പരന്നു. ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയതു കാരണം യഥാർത്ഥ വധുവിന് പള്ളിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോലും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു.

കത്തീഡ്രലിന്‍റെ പ്രതികരണം

തുടർന്നുണ്ടായ കൺഫ്യൂഷനുകളെക്കുറിച്ച് സെ കത്തീഡ്രൽ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: "നിക്കോളിനും ഫാബിയോയ്ക്കും വിവാഹാശംസകൾ. തെരുവിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും വിനോദസഞ്ചാരികളും ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പള്ളിയുടെ വാതിലുകൾ അടച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ഭംഗിയായി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇതുവരെ ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല."

ചിരിയടക്കാനാവാതെ റൊണാൾഡോ

തങ്ങൾ കാരണം കല്യാണദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ട ദമ്പതികളുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഈ സംഭവത്തെ തമാശയായാണ് എടുത്തത്. റൊണാൾഡോ യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ലാതെ പരസ്യമായി കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരുമെന്ന് ആളുകൾ കരുതിയത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് വിവാഹത്തിനെത്തിയ ഒരു അതിഥി പ്രാദേശിക മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.

ഈ വലിയ തമാശ വാർത്ത കണ്ട് റൊണാൾഡോയ്ക്കും ചിരിയടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രാദേശിക മാധ്യമമായ 'ജോർണൽ ഡാ മഡെയ്‌റ' ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ഈ വാർത്തയ്ക്ക് താഴെ ചിരിച്ചു മണ്ണുകപ്പുന്ന ഇമോജികൾ (cry-laughing emojis) ഇട്ടാണ് താരം പ്രതികരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് റൊണാൾഡോയും ജോർജീനയും തമ്മിലുള്ള മോതിരം മാറ്റം കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ തങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് വിവാഹിതരാകുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരുവരും ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.

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TAGGED:

CRISTIANO RONALDO MADEIRA CHURCH
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