ട്രാക്ക് വിട്ട് ലാബിലേക്ക്! എന്താണ് വനിതാ അത്ലറ്റുകൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയ 'എസ്ആർവൈ ജീൻ ടെസ്റ്റ്'?
എന്താണ് അത്ലറ്റുകൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയ എസ്ആർവൈ ജീൻ ടെസ്റ്റ്? വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയാം.
Published : September 7, 2026 at 12:04 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: കായികരംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ കേവലം കളിക്കളത്തിലെ വിജയപരാജയങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. അത് പലപ്പോഴും മനുഷ്യത്വത്തിന്റേയും ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും വലിയ സംവാദങ്ങളിലേക്ക് കൂടിയാണ് വഴിതുറക്കാറുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ കായിക രംഗത്തിന്റെ സുതാര്യതയും ജൈവശാസ്ത്രപരമായ തുല്യതയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് കൗൺസിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ചരിത്രപരമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വലിയ ചർച്ചയായി തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ടോക്കിയോ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മത്സരങ്ങളുടെ സുപ്രധാന അടിത്തറയായി തുടരുന്ന ഈ പരിഷ്കാരരങ്ങളെയും അതിനു പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയ-ഭരണപരമായ വശങ്ങളെയും കുറിച്ചറിയാം
നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പശ്ചാത്തലം
വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ലൈബ്രറിയിലെ C3.3A, C3.5A എന്നീ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കായിക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ്. ലോക റാങ്കിംഗ് മത്സരങ്ങളിൽ വനിതകളുടെ കായികക്ഷമതയും അവസരങ്ങളും തുല്യമായി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ സമയക്രമം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നാണ് കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. തങ്ങളുടെ അത്ലറ്റുകളെയും ടീമുകളെയും അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്കായി സജ്ജമാക്കുമ്പോൾ അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ കായിക ഫെഡറേഷനുകൾക്കാണ് ഈ പ്രോട്ടോക്കോൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
എസ്.ആർ.വൈ ജീൻ പരിശോധന
വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ അത്ലറ്റുകളും ഒരിക്കലെങ്കിലും എസ്ആർവൈ ജീൻ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടത് പുതിയ നിയമപ്രകാരം നിർബന്ധമാണ്. മനുഷ്യരിലെ 'വൈ' ക്രോമസോമിൽ കാണപ്പെടുന്നതും പുരുഷ ലൈംഗിക വളർച്ചയ്ക്കും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉത്പാദനത്തിനും കാരണമാകുന്നതുമായ ഒരു പ്രത്യേക ഡി.എൻ.എ ഭാഗമാണ് എസ്ആർവൈ ജീൻ. കായികതാരങ്ങളുടെ ജൈവശാസ്ത്രപരമായ ലിംഗനിർണ്ണയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ മാർഗ്ഗമായാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അത്ലറ്റുകളുടെ കവിളിലെ കോശങ്ങൾ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രക്തപരിശോധനയിലൂടെയോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും.
വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സിന്റെ നിലപാട്
വനിതാ കായികരംഗത്തിന്റെ സമഗ്രതയും അന്തസ്സും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയെന്ന് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് പ്രസിഡന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കായികരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ഓരോ വനിതയും തങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ജൈവശാസ്ത്രപരമായ യാതൊരു വിവേചനവുമില്ലെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം. ഉന്നത തലത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അവർ ജൈവശാസ്ത്രപരമായി തന്നെ സ്ത്രീയായിരിക്കണമെന്നും ലിംഗസ്വത്വത്തിന് ജൈവശാസ്ത്രത്തെക്കാൾ മുൻഗണന നൽകാനാവില്ലെന്നുമാണ് കൗൺസിലിന്റെ വ്യക്തമായ പ്രഖ്യാപനം.
പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ
'ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സ് അത്ലറ്റ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്' നൽകിയ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുതിയ ഭേദഗതികൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിലേറെക്കാലം ലിംഗവൈവിധ്യമുള്ള അത്ലറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം, ശാസ്ത്രം, കായികരംഗം, സമൂഹം എന്നിവയിലുണ്ടായ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ശേഷമാണ് അവർ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചത്. വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാനും, ഡി.എസ്.ഡി (DSD - ലൈംഗിക വികാസത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ) അത്ലറ്റുകളുടെയും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ താരങ്ങളുടെയും നിയമങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിക്കാനും ഈ പഠനം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഭാവിയിൽ ലിംഗവൈവിധ്യമുള്ള എലൈറ്റ് XY അത്ലറ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും ഇതിലൂടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.
ആരാണ് വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്?
പുതിയ ഭേദഗതിയായ റൂൾ 3.5 പ്രകാരം നാല് പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന അത്ലറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ വനിതാ കായിക വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ജന്മനാ ജൈവശാസ്ത്രപരമായി സ്ത്രീകളായവർക്കാണ് ഇതിൽ ആദ്യ പരിഗണന. പുരുഷ ലിംഗമാറ്റ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഉപയോഗിച്ച ബയോളജിക്കൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ചികിത്സ അവസാനിപ്പിച്ച് കുറഞ്ഞത് നാല് വർഷത്തെ നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ മത്സരിക്കാനാകൂ.
ജൈവശാസ്ത്രപരമായി പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ്രജൻ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി സിൻഡ്രോം (CAIS) ഉള്ളതുമൂലം പുരുഷ ലൈംഗിക വളർച്ചയോ പ്രായപൂർത്തിയാകലിലോ ഉണ്ടാകാത്തവർക്കും ഇതിൽ യോഗ്യതയുണ്ട്. ഒപ്പം വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പരിവർത്തന വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്ന ഡി.എസ്.ഡി അത്ലറ്റുകളെയും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എലൈറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വനിതകളാരും മത്സരിക്കാത്തതിനാൽ, ഈ പരിവർത്തന വ്യവസ്ഥകൾ അവർക്ക് ബാധകമല്ല.
അത്ലറ്റുകൾക്ക് നൽകുന്ന സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ
പുതിയ കടുത്ത നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും അത്ലറ്റുകളുടെ വ്യക്തിപരമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് പൂർണ്ണമായി ബാധ്യസ്ഥരാണ്. കായികതാരങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ലിംഗസ്വത്വത്തെ സംഘടന ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ വിധികൽപ്പിക്കുകയോ ഇല്ല. വ്യക്തികളുടെ അന്തസ്സും സ്വകാര്യതയും പൂർണ്ണമായി മാനിക്കുകയും അവരുടെ വിവരങ്ങളുടെ രഹസ്യാത്മകത കർശനമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി യാതൊരുവിധ ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകളും വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഒരിക്കലും അത്ലറ്റുകൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയില്ലെന്നും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വലിയ വിവാദങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ ഈ കർശന നിയമങ്ങൾ കായിക ലോകത്തെ വലിയ തോതിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇത് വനിതാ കായികരംഗത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ഒരു കൂട്ടം അത്ലറ്റുകളും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച്, മുൻപ് 2021 ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സില് പങ്കെടുത്ത ട്രാൻസ് വനിത ലോറൽ ഹബ്ബാർഡ്, കോളേജ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്ത നീന്തൽ താരം ലിയ തോമസ് എന്നിവരുടെ കേസുകൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു.
ഒപ്പം, കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ യു.എസ് സുപ്രീം കോടതി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അത്ലറ്റുകൾക്ക് സ്കൂൾ-കോളേജ് തലങ്ങളിൽ ജൈവശാസ്ത്രപരമായ ലിംഗവിഭാഗം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അനുമതി നൽകിയതും തർക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കി. എന്നാൽ ജന്മനാ സ്ത്രീയായ അൾജീരിയൻ ബോക്സിംഗ് താരം ഇമാൻ ഖലീഫിനെപ്പോലെയുള്ള ഡി.എസ്.ഡി കായികതാരങ്ങളെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ താരങ്ങളുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് വേട്ടയാടാൻ ഈ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണമാകുന്നു എന്ന വിമർശനവും ശക്തമാണ്.
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