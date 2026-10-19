'പ്രായമാണ് മാനദണ്ഡമെന്ന് കരുതുന്നില്ല', മുഹമ്മദ് ഷമിയെ വീണ്ടും തഴഞ്ഞതില് പ്രതികരിച്ച് മുന് ഇന്ത്യന് താരം
മുഹമ്മദ് ഷമിയെ ഇന്ത്യന് ടീമില് എടുക്കാത്തതിന് തീര്ച്ചയായും കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. പ്രായം ഒരു മാനദണ്ഡമാണെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് അഭിനവ് മുകുന്ദ് പറയുന്നു.
Published : October 19, 2026 at 3:11 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 3:23 PM IST
വെറ്ററന് പേസര് മുഹമ്മദ് ഷമിയെ ഇന്ത്യന് ടീമില് എടുക്കാത്തതില് വലിയ ആരാധകരോഷമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവര്ഷങ്ങളായി ഉണ്ടായികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 36കാരനായ ഷമിയെ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള്ക്കുളള ടീമിലും സെലക്ടര്മാര് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അതേസമയം തന്നെ നാല് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഭുവനേശ്വര് കുമാര് കീവിസിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയില് ടീമില് ഉള്പ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധേയമായി. ന്യൂസിലന്ഡ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്പായി വിന്ഡീസിനെതിരായ അവസാന ടി20യിലും ഭുവനേശ്വറിനെ ടീമിലെടുത്തിരുന്നു.
മുഹമ്മദ് ഷമിയെ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുകയാണ് മുന് ഇന്ത്യന് താരം അഭിനവ് മുകുന്ദ്. ഷമിയെ ഒഴിവാക്കിയതിന് പ്രായം ഒരു മാനദണ്ഡമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
"ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇപ്പോള് പരിഗണനയിലുളള ഒരു കൂട്ടം ഫാസ്റ്റ് ബോളര്മാരുണ്ട്. ഷമിയെ ടീമില് എടുക്കാത്തതിന് തീര്ച്ചയായും കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. പ്രായം ഒരു മാനദണ്ഡമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതായിരുന്നു മാനദണ്ഡമെങ്കില് ഭുവനേശ്വര് കുമാറിന് ഇന്ത്യന് ടീമില് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്താന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഷമിയെ ഈ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്താതിരിക്കാന് സെലക്ടര്മാര്ക്കും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതര്ക്കും കൃത്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്", അഭിനവ് മുകുന്ദ് ക്രിക് ഇന്ഫോയോട് പറഞ്ഞു.
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64 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളില് നിന്നായി 229 വിക്കറ്റ് നേടിയ ഷമി അവസാനമായി 2023 ജൂണിലാണ് ഇന്ത്യക്കായി ഒരു ടെസ്റ്റ് കളിച്ചത്. മറുവശത്ത് കിവീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില് ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ആകാശ് ദീപ്, അന്ഷുല് കംബോജ് എന്നിവര് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ഇവര്ക്കൊപ്പം മുഹമ്മദ് സിറാജിൻ്റെയും പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയുടെയും സാന്നിധ്യം കൂടി ചേരുമ്പോള് ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ച് പേസര്മാരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ ഒരു ബോളിങ് നിര ലഭ്യമാവുന്നു.
അതേസമയം ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നവംബര് 19നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പരമ്പരയിലെ ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് നവംബർ 19 – 23 വരെ വെല്ലിംഗ്ടണില് നടക്കും. രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് നവംബർ 27 – ഡിസംബർ 01 വരെ ക്രൈസ്റ്റ്ചര്ച്ചിലാണ് നടക്കുക.
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ടീം: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (c), യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ എൽ രാഹുൽ (vc), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, റിഷഭ് പന്ത് (wk), ധ്രുവ് ജുറെൽ (wk), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, അൻഷുൽ കംബോജ്, ജസ്പ്രിത് ബുംറ, സായി സുദർശൻ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.
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