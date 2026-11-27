യൂറോപ്പ ലീഗ്: പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും ബോൺമൗത്ത് ഒന്നാമത്; മിലാനും യുവന്റസിനും നിർണായക ജയം
യൂറോപ്പ ലീഗ്: പൊരുതിജയിച്ച് ബോൺമൗത്ത് ഒന്നാമത്; മിലാനും യുവന്റസിനും തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്.
Published : November 27, 2026 at 11:24 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുവേഫ യൂറോപ്പ ലീഗിൽ സെൽറ്റ വിഗോയെ 2-1ന് തോൽപ്പിച്ച ബോൺമൗത്ത് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ച് ജയങ്ങളുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും പൊരുതിക്കളിച്ച ബോൺമൗത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ പത്താം വിജയമാണിത്.
ആദ്യ അഞ്ച് യുവേഫ മത്സരങ്ങളും വിജയിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മാത്രം ക്ലബ്ബായി ബോൺമൗത്ത് മാറി. 39-കാരനായ ഇയാഗോ അസ്പാസിന്റെ തകർപ്പൻ ഗോളിലൂടെ സെൽറ്റയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. അസ്പാസിന്റെ ഒരു ഓവർഹെഡ് കിക്ക് ബോൺമൗത്ത് ഗോൾകീപ്പർ മിഷേൽ ഡി ഗ്രിഗോറിയോ തടുത്തിട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ ഗോൾ.
Matchday 5 ✅ #UEL https://t.co/iDVMuSymP7— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 26, 2026
ബാഫോഡ് ഡയകൈറ്റ് ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ ബോൺമൗത്ത് പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങി. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ അമിൻ അഡ്ലിയുടെ പാസിൽ നിന്ന് അൽവാരോ റോഡ്രിഗസ് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ സമനില ഗോൾ നേടി. തുടർന്ന് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ റയാൻ സീസണിലെ തന്റെ നാലാം ഗോൾ നേടി ബോൺമൗത്തിന്റെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 15 പോയിന്റുമായി 36 ടീമുകളുള്ള പട്ടികയിൽ ബോൺമൗത്ത് ഒന്നാമത് തുടരുമ്പോൾ, മൂന്ന് പോയിന്റുള്ള സെൽറ്റ 32-ാം സ്ഥാനത്താണ്.
മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ ഇറ്റാലിയൻ വമ്പന്മാരായ എ.സി മിലാനും യുവന്റസും പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം തിരിച്ചടിച്ച് നിർണായക വിജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി. ഏഥൻസിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം ഒളിമ്പിയാക്കോസിനെ 4-2ന് തകർത്താണ് മിലാൻ വിജയിച്ചത്. ഒമാരി ഹച്ചിൻസണിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് മിലാന് കരുത്തായത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ മൈക്ക് മൈഗ്നാന്റെ സെൽഫ് ഗോളും രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ജോവോ സിൽവയുടെ ഗോളും ഒളിമ്പിയാക്കോസിന് 2-0ന്റെ ലീഡ് നൽകിയിരുന്നു.
Milan and Bournemouth producing comeback wins 👏 Which away performance stood out most for you? 🧐 🔗 Click here to choose! 👉 https://t.co/ImXShLkzEp #UELPOTW https://t.co/AQAppWmSQk— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2026
എന്നാൽ സ്വന്തം പകുതിയിൽ നിന്നുള്ള ഒറ്റയാൻ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ ഹച്ചിൻസൺ മിലാന് ആദ്യ ഗോൾ സമ്മാനിച്ചു. തുടർന്ന് ഹച്ചിൻസൺ നൽകിയ ക്രോസുകളിൽ നിന്ന് അൽഫാഡ്ജോ സിസ്സെ ഹെഡ്ഡറിലൂടെയും ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിച്ച് വോളിയിലൂടെയും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഡീഗോ മൊറേര നേടിയ ഗോളിലൂടെ ഗ്രീക്ക് മണ്ണിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ എവേ വിജയം മിലാൻ ഉറപ്പിച്ചു.
ടൂറിനിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒമോണിയയെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് യുവന്റസ് തകർത്തത്. കോർണറിൽ നിന്ന് ലുബോമിർ സത്കയിലൂടെ ഒമോണിയയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ആൻഡ്രിയ കാംബിയാസോയുടെ തകർപ്പൻ സമനില ഗോളും ജെഫ് എഖേറ്ററിന്റെ ഗോളും ആദ്യ പകുതിയിൽ യുവന്റസിന് ലീഡ് നൽകി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഫ്രാൻസിസ്കോ കോൺസെയ്സാവോയും ജെറമി ബോഗയും ഗോളുകൾ നേടിയതോടെ യുവന്റസ് ആധികാരിക വിജയം സ്വന്തമാക്കി. മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ ബയേർ ലെവർകുസൻ ഡൈനാമോ സാഗ്രെബിനെ 2-0നും, ഹോഫൻഹൈം സ്റ്റം ഗ്രാസിനെ 3-1നും, ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് റയൽ സോസിഡാഡിനെ 2-1നും പരാജയപ്പെടുത്തി.