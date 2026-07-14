കയ്യിലൊരു വിസ്കി കുപ്പിയുമായി ആ കാട്ടുപൂച്ച ഹാലണ്ടിനൊപ്പം കൂടിയത് എങ്ങനെ? അമ്പരന്ന് ആരാധകർ!
വിസ്കി കുപ്പിയേന്തിയ റാക്കൂണുമായി ഹാലണ്ട്; വിമാനത്താവളത്തിൽ അമ്പരന്ന് ആരാധകർ!
Published : July 14, 2026 at 4:23 PM IST
ഓസ്ലോ: ലോകകപ്പില് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വരെയെത്തി വിസ്മയക്കുതിപ്പ് നടത്തിയ നോർവേ ടീം ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും, സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ എർലിങ് ഹാലണ്ട് വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുകയാണ്. ഇത്തവണ കളിക്കളത്തിലെ മികച്ച ഗോളുകളുടെ പേരിലല്ല, പകരം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും തനിക്കൊപ്പം വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന തികച്ചും അസാധാരണവും വിചിത്രവുമായ ഒരു യാത്രാകൂട്ടാളിയുടെ പേരിലാണ് താരം ഹെഡ്ലൈനുകളിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.
നോർവേ ടീം സഞ്ചരിച്ച വിമാനം ഓസ്ലോയിലെ ഗാർഡർമോൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്നലെ ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. പ്രിയതാരങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ഒരേപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹാലണ്ട് വിമാനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നത്. എയർപോർട്ടിൽ ഒരുക്കിയ ചുവപ്പ് പരവതാനിയിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങിയ താരം തന്റെ കൈകളിൽ വളരെ ഭദ്രമായി ഒതുക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ച (ടാക്സിഡെർമി ചെയ്ത) ഒരു വലിയ അമേരിക്കൻ കാട്ടുപൂച്ചയെ (Raccoon) ആയിരുന്നു!
Erling Haaland arrived back in Norway with an unusual souvenir from the World Cup... pic.twitter.com/n0e0YjN15t— Match of the Day (@BBCMOTD) July 13, 2026
വെറുമൊരു മൃഗരൂപം എന്നതിലുപരി, ഒരു കൈക്കൊണ്ട് വിസ്കി കുപ്പി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അതീവ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഈ രൂപം. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഹാലണ്ട് തന്നെ തന്റെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. "ഇത് എന്നെ പിന്തുടർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോന്നതാണ്" എന്ന ലളിതവും രസകരവുമായ അടിക്കുറിപ്പോടെ പങ്കുവെച്ച ചിത്രം നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് വൈറലായത്.
ടെക്സാസിലെ കടയിൽ തുടങ്ങിയ ‘റാക്കൂൺ’ കഥ
ഒരു വന്യമൃഗത്തിന്റെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത രൂപവുമായി ഹാലണ്ട് നോർവേയിലേക്ക് പറക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം ഏറെ കൗതുകകരമാണ്. ജൂലൈ ആദ്യവാരം ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നോർവേ ടീം യു.എസിലെ ടെക്സാസിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ കഥയുടെ തുടക്കം. ടൂർണമെന്റിലെ മത്സരങ്ങൾക്കിടയിൽ ലഭിച്ച ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിൽ ഹാലണ്ട് ഡാളസിലെ 'വൈൽഡ് ബിൽസ് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റോർ' സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.
It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb— Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026
അമേരിക്കൻ സതേണ് സംസ്കാരത്തോട് വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ച താരം അവിടെനിന്നും പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള കറുത്ത കൗബോയ് തൊപ്പിയും തുകൽ ബൂട്ട്സുകളും ടി-ഷർട്ടും വാങ്ങി. കടയിലൂടെയുള്ള ആ ചുറ്റിക്കറങ്ങലിലാണ് അവിടുത്തെ വിചിത്രമായ ടാക്സിഡെർമി കലാരൂപങ്ങൾ ഹാലണ്ടിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. അവിടെ വെച്ചാണ് കയ്യിലൊരു മദ്യക്കുപ്പിയുമായി നിൽക്കുന്ന ഈ രൂപത്തെ താരം കാണുന്നതും 750 യു.എസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 62,500 ഇന്ത്യൻ രൂപ) നൽകി സ്വന്തമാക്കുന്നതും. കടയുടമകൾ ഇതിന് 'വിസ്കി റാക്കൂൺ' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഒരു ആഗോള സൂപ്പർതാരം തങ്ങളുടെ കട സന്ദർശിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഉടമകൾ ഹാലണ്ടിന്രെ ചിത്രം വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോംപേജിൽ തന്നെ പങ്കുവെച്ചു. ഇതോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഈ വിചിത്ര കളിപ്പാട്ടം തിരയാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ഫലമായി വെറും മണിക്കൂറുകൾക്കകം കടയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ റാക്കൂൺ രൂപങ്ങളും ഓൺലൈനായി വിറ്റുതീർന്നു.
നോർവേയുടെ ചരിത്രപരമായ ലോകകപ്പ് കുതിപ്പ്
ഈ ലോകകപ്പിൽ നോർവേ ടീമും ഹാലണ്ടും കാഴ്ചവെച്ച അസാധാരണമായ പ്രകടനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പായിട്ടാണ് ഈ വിചിത്ര സമ്മാനത്തെ ആരാധകർ കാണുന്നത്. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് നോർവേ ഒരു ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നത്. പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലെ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ശക്തരായ ബ്രസീലിനെ അട്ടിമറിച്ചാണ് അവർ അവസാന എട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.
ക്വാർട്ടറില് വിവാദപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് 2-1 ന് പരാജയപ്പെട്ടാണ് നോർവേ പുറത്തായതെങ്കിലും ഹാലണ്ടിന്റെ പോരാട്ടവീര്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകെ 7 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഹാലണ്ടാണ് നോർവേയുടെ ടോപ്പ് സ്കോറർ.
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