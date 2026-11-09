96-ാം മിനിറ്റിൽ രക്ഷകനായി ഡോർഗു; രണ്ടു തവണ പിന്നിലായ ശേഷവും വില്ലയെ പൂട്ടി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്
തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്: പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് - ആസ്റ്റൺ വില്ല മത്സരം 4-4 സമനിലയിൽ.
Published : November 9, 2026 at 12:39 PM IST
മാഞ്ചസ്റ്റർ: പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ആവേശം അണപൊട്ടിയ പോരാട്ടത്തിൽ ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്കെതിരെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് നാടകീയ സമനില. ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ട് തവണയും രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിലായിരുന്ന യുണൈറ്റഡ്, ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ നേടിയ രണ്ട് ഗോളുകളുടെ കരുത്തിൽ 4-4 എന്ന നിലയിൽ വില്ലയെ തളയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 96-ാം മിനിറ്റിൽ പാട്രിക് ഡോർഗു നേടിയ തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡർ ഗോളാണ് യുണൈറ്റഡിന് അവിശ്വസനീയ സമനില സമ്മാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ സമനില കൊണ്ടും മൈക്കൽ കാരിക്കിന്റെ യുണൈറ്റഡിന് റെലഗേഷൻ സോണിൽ (റാൻകിങ്ങിൽ താഴെയുള്ള 3 ടീമുകൾ) നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായില്ല.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ മിനിറ്റിൽ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് അലിസൺ വില്ലയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ഗോൾകീപ്പർ സെൻ ലാമൻസിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കിയായിരുന്നു അലിസണിന്റെ ഗോൾ. ഈ ആഘാതം മാറും മുൻപ്, നാലാം മിനിറ്റിൽ നികോളാസ് ജാക്സണിലൂടെ വില്ല തങ്ങളുടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി (2-0). അലിസൺ തൊടുത്ത ഷോട്ട് യുണൈറ്റഡ് കീപ്പർ ലാമൻസ് തട്ടിയകറ്റിയെങ്കിലും റീബൗണ്ടിൽ നിന്ന് ജാക്സൺ പന്ത് വലയിലാക്കുകയായിരുന്നു.
WHAT. A. GAME. @ManUtd and @AstonVilla produce a Premier League CLASSIC 🤯 https://t.co/VarasdJD5F— Premier League (@premierleague) November 8, 2026
ആദ്യ നാല് മിനിറ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയെങ്കിലും തളരാതെ പോരാടിയ യുണൈറ്റഡ് പതിയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു. പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ മാത്യൂസ് കുൻഹയെ ബൂബക്കർ കമാര വീഴ്ത്തിയതിന് യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. കിക്ക് എടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന് പിഴച്ചില്ല (2-1). ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് തങ്ങളുടെ മുൻ ക്ലബിനെതിരെ യൂറി ടീലമൻസ് ഗോൾ നേടിയതോടെ യുണൈറ്റഡ് മത്സരത്തിൽ ഒപ്പമെത്തി (2-2).
എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് പ്രതിരോധം വീണ്ടും പാളി. ഡീഗോ ഡാലോട്ട് ബോക്സിൽ അലിസണെ വീഴ്ത്തിയതിന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ജോൺ മക്ഗിൻ വില്ലയെ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തിച്ചു (3-2). പിന്നാലെ പ്രതിരോധ താരം ലെനി യോറോ വരുത്തിയ പിഴവിൽ നിന്ന് ലിയോൺ ഗൊരെട്സ്കയും ഗോൾ നേടിയതോടെ ആസ്റ്റൺ വില്ല 4-2 എന്ന നിലയിൽ വിജയമുറപ്പിച്ചു.
90+6' ⚽️ https://t.co/tvdNt7xQZr— Premier League (@premierleague) November 8, 2026
പരാജയം മുഖാമുഖം കണ്ട യുണൈറ്റഡിനെ കാരിക്കിന്റെ തന്ത്രപരമായ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളാണ് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്. 92-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ജോഷ്വ സിർക്സി യുണൈറ്റഡിന്റെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടി (4-3). ഇതോടെ കളി ആവേശകരമായ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് നീങ്ങി. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന സെക്കൻഡുകളിൽ ലഭിച്ച കോർണർ കിക്ക് കൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നതിൽ വില്ല കീപ്പർ സിയോൺ സുസുക്കിക്ക് പിഴച്ചു. ഉയർന്നുവന്ന പന്ത് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ വലയിലാക്കി പാട്രിക് ഡോർഗു യുണൈറ്റഡിന് അവിശ്വസനീയ സമനില സമ്മാനിച്ചു (4-4). യുണൈറ്റഡ് തോൽക്കുമെന്ന് കരുതി സ്റ്റേഡിയം വിട്ടുപോയ ആരാധകരെപ്പോലും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ തിരിച്ചുവരവ്.
ഈ സമനിലയോടെ ആസ്റ്റൺ വില്ല പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആദ്യ പത്തിൽ ഇടംനേടിയപ്പോൾ, 10 മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരൊറ്റ ജയം മാത്രമുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഇപ്പോഴും റാൻകിങ്ങിൽ 18-ാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. രണ്ടു തവണ രണ്ടു ഗോളുകളുടെ ലീഡ് കൈവിട്ടതിൽ വില്ല പരിശീലകൻ ഉനൈ എമറി കടുത്ത നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
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