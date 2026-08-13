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ലോകകപ്പ് ജേതാവായ താരം സിഎസ്‌കെയുടെ പുതിയ മുഖ്യ പരിശീലകനാകുമോ? സൂചന നൽകി അശ്വിൻ

ഫ്ലെമിംഗിന് പകരക്കാരനായി ഇയോയിൻ മോർഗൻ ചെന്നൈയിലേക്ക്? സിഎസ്‌കെ കോച്ചിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ആർ അശ്വിൻ

CHENNAI SUPER KINGS
CHENNAI SUPER KINGS (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 3:22 PM IST

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ചെന്നൈ: ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിന്‍റെ പുതിയ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ലോകകപ്പ് ജേതാവായ മുൻ നായകൻ ഇയോയിൻ മോർഗൻ എത്തിയേക്കുമെന്ന് സൂചന. ആർ അശ്വിനാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. നിരാശാജനകമായ ഐപിഎൽ 2026 സീസണിന് പിന്നാലെ ദീർഘകാലമായി ടീമിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പരിശീലകൻ സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിംഗുമായി സിഎസ്‌കെ വേർപിരിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഫ്ലെമിംഗിന്‍റെ പകരക്കാരനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായത്.

പരിശീലക വേഷത്തിൽ മോർഗന്‍റെ സാധ്യതകൾ

ഉയർന്ന തലത്തിൽ മറ്റ് ടീമുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചുള്ള മുൻപരിചയം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മോർഗൻ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ശക്തനായ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയാണെന്ന് അശ്വിൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിന് 2019-ൽ ചരിത്രപരമായ ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുത്ത ക്യാപ്റ്റനാണ് മോർഗൻ. കൂടാതെ, 2021-ൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിനെ നായകനെന്ന നിലയിൽ ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ എത്തിക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മികച്ച തന്ത്രപരമായ ശാന്തതയും നേതൃപാടവവും സിഎസ്‌കെയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ സജീവം

'ഇയോയിൻ മോർഗൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിലേക്ക് വരാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേര് ഇപ്പോൾ സിഎസ്‌കെ വൃത്തങ്ങളിൽ ശക്തമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇയോയിൻ മോർഗൻ ഈ വർഷം തന്നെ നേരിട്ട് ചുമതലയേൽക്കുമോ? അതോ വരാനിരിക്കുന്ന മിനി ലേലത്തിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നീട് വന്ന് ചുമതലയേൽക്കുകയുമാണോ ചെയ്യുക?" അശ്വിൻ തന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ചോദിച്ചു.

മുൻ ന്യൂസിലൻഡ് താരം ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലത്തിന്‍റെ പേരും ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അശ്വിൻ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ഏകദിനം, ടി20 ടീമുകളുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായുള്ള മക്കല്ലത്തിന്‍റെ തിരക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിന് വലിയ തടസ്സമായേക്കുമെന്നും അശ്വിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ധോണിയുടെ തണലിൽ സുസ്ഥിരത കണ്ടെത്താൻ സിഎസ്‌കെ

നിലവിൽ ചെന്നൈ ഒരു കഠിനമായ പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സുസ്ഥിരമായി നിലനിർത്താൻ എം എസ് ധോണിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് അശ്വിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ. അടുത്ത വർഷം ഒരു മെഗാ ലേലം നടക്കാനിരിക്കുന്നതിനാൽ, തൽക്കാലം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ധോണിയുടെ അനൗദ്യോഗിക നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫും അംഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് സാധ്യത. അതിനുശേഷമാകും മോർഗൻ പൂർണ്ണ ചുമതലയേൽക്കുക.

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