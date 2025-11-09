ETV Bharat / sports

വാട്ട് എ കം ബാക്ക്...... ഇഞ്ചുറി ടൈം ത്രില്ലറില്‍ ടോട്ടനത്തോട് സമനില പിടിച്ച് മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ്

ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി സമയത്താണ് രണ്ട് ഗോളുകള്‍ പിറന്നത്

Man Utds Matthijs de Ligt manchester united league sports news football Latest News
Man Utd’s Matthijs de Ligt celebrates scoring vs Tottenham Hotspur on Saturday (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 9, 2025 at 11:23 AM IST

ലണ്ടന്‍: പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിനെ സമനിലയില്‍ പൂട്ടി ടോട്ടനം. അവേശകരമായ മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷമാണ് ക​രു​ത്ത​ന്മാർ സമനില പിടിച്ചട്. ടോട്ടനം ഹോ​ട്‌സ്‌പർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മത്സരത്തിൽ ആ​ദ്യം വല കുലുക്കിയത് യു​ണൈ​റ്റ​ഡാ​യി​രു​ന്നു.

32-ാം മിനിറ്റിൽ യു​ണൈ​റ്റ​ഡി​നാ​യി ബ്ര​യാ​ൻ എം​ബ്യൂ​മോ നേടിയ ഗോളാണ് ആദ്യ പകുതി ലീഡിൽ നിലനിർത്തിയത്. മത്സരത്തിൻ്റെ അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​റിന് ശേഷം അ​മ​ദ് ദി​യാ​ലോ വ​ല​ത് വി​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ൽ​കി​യ ക്രോസി​ൽ ഹെ​ഡ​റി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു എം​ബ്യൂ​മോ​യു​ടെ ഗോ​ൾ. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ 84-ാം മിനിറ്റില്‍ ടോട്ടനത്തിന് വേണ്ടി മാത്തിസ് ടെല്‍ സമനില നേടി.

ശേഷം ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി സമയത്താണ് രണ്ട് ഗോളുകള്‍ പിറന്നത്. 90+1-ാം മിനിറ്റിൽ റി​ച്ചാ​ർ​ലി​സ​ൺ നേടിയ ഗോളിലൂടെ ടോട്ടനം മുന്നിലെത്തി. ടോട്ടനം വിജയം ഉറപ്പിച്ച മത്സരത്തില്‍ വഴിത്തിരിവായി 90+6 മിനിറ്റില്‍ യുണൈറ്റഡിനായി ഹെഡറിലൂടെ മത്തിയെ ഡി ലൈറ്റ് ഗോള്‍ നേടി സമനിലയിൽ തളയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു.

ദി​യാ​ലോ​യെ റൈ​റ്റ് വി​ങ് ബാ​ക്കി​ൽ​ നി​ന്ന് മാ​റ്റി വ​ല​ത് സ്ട്രൈ​ക്ക​റാ​ക്കി​യ യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് കോ​ച്ച് റൂ​ബ​ൻ അ​മോ​റിം എം​ബ്യൂ​മോ​യെ ഇ​ട​തു​സ്ട്രൈ​ക്ക​റാ​യാ​ണ് ക​ളി​പ്പി​ച്ച​ത്. മത്സരത്തിൽ യുണൈറ്റഡിനെ വലച്ചത് അവസാന നിമിഷത്തിൽ കളിക്കാർക്കുണ്ടായ പരിക്കാണ്. ഹാം സ്‌ട്രിങ് പ്രശ്‌നം കാരണം 72-ാം മിനിറ്റിൽ ഹാരി മഗ്വയറിനെ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ബെഞ്ചമിൻ സെസ്‌കോയുടെ കാൽമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റതും ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. പത്ത് കളിക്കാരായി ചുരുങ്ങിയ ടീം അവസാന നിമിഷം വരെ പോരാടി സമനില കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

സീസണില്‍ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സമനിലയാണിത്. എന്നാൽ പോയിൻ്റ് നിലയിൽ ഇരു ടീമുകളും സമമാണെങ്കിലും ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം മൂ​ന്നാ​മ​തും യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് ഏ​ഴാ​മ​തു​മാ​ണ് തുടരുന്നത്. 11 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും 18 പോ​യ​ൻ്റ് വീ​ത​മാ​ണ് നേടിയത്. 10 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 25 പോ​യ​ൻ്റുമാ​യി ആ​ഴ്‌സ​ലൽ ത​ല​പ്പ​ത്ത് ആധിപത്യം തുടരുകയുമാണ്.

10 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 19 പോ​യ​ൻ്റു​മാ​യി മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി ര​ണ്ടാ​മ​തു​ണ്ട്. 10 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 18 പോ​യിൻ്റ് വീ​ത​മു​ള്ള ലിവര്‍പൂള്‍, സ​ണ്ട​ർ​ല​ൻ​ഡ്, ബോ​ൺ​മൗ​ത്ത് ടീ​മു​ക​ൾ പോ​യി​ൻ്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ടോ​ട്ട​നത്തിനൊപ്പമുണ്ട്.

