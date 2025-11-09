വാട്ട് എ കം ബാക്ക്...... ഇഞ്ചുറി ടൈം ത്രില്ലറില് ടോട്ടനത്തോട് സമനില പിടിച്ച് മാഞ്ചസ്റ്റര് യുണൈറ്റഡ്
ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി സമയത്താണ് രണ്ട് ഗോളുകള് പിറന്നത്
Published : November 9, 2025 at 11:23 AM IST
ലണ്ടന്: പ്രീമിയര് ലീഗില് മാഞ്ചസ്റ്റര് യുണൈറ്റഡിനെ സമനിലയില് പൂട്ടി ടോട്ടനം. അവേശകരമായ മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷമാണ് കരുത്തന്മാർ സമനില പിടിച്ചട്. ടോട്ടനം ഹോട്സ്പർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആദ്യം വല കുലുക്കിയത് യുണൈറ്റഡായിരുന്നു.
32-ാം മിനിറ്റിൽ യുണൈറ്റഡിനായി ബ്രയാൻ എംബ്യൂമോ നേടിയ ഗോളാണ് ആദ്യ പകുതി ലീഡിൽ നിലനിർത്തിയത്. മത്സരത്തിൻ്റെ അര മണിക്കൂറിന് ശേഷം അമദ് ദിയാലോ വലത് വിങ്ങിൽനിന്ന് നൽകിയ ക്രോസിൽ ഹെഡറിലൂടെയായിരുന്നു എംബ്യൂമോയുടെ ഗോൾ. രണ്ടാം പകുതിയില് 84-ാം മിനിറ്റില് ടോട്ടനത്തിന് വേണ്ടി മാത്തിസ് ടെല് സമനില നേടി.
ശേഷം ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി സമയത്താണ് രണ്ട് ഗോളുകള് പിറന്നത്. 90+1-ാം മിനിറ്റിൽ റിച്ചാർലിസൺ നേടിയ ഗോളിലൂടെ ടോട്ടനം മുന്നിലെത്തി. ടോട്ടനം വിജയം ഉറപ്പിച്ച മത്സരത്തില് വഴിത്തിരിവായി 90+6 മിനിറ്റില് യുണൈറ്റഡിനായി ഹെഡറിലൂടെ മത്തിയെ ഡി ലൈറ്റ് ഗോള് നേടി സമനിലയിൽ തളയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
ദിയാലോയെ റൈറ്റ് വിങ് ബാക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി വലത് സ്ട്രൈക്കറാക്കിയ യുണൈറ്റഡ് കോച്ച് റൂബൻ അമോറിം എംബ്യൂമോയെ ഇടതുസ്ട്രൈക്കറായാണ് കളിപ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ യുണൈറ്റഡിനെ വലച്ചത് അവസാന നിമിഷത്തിൽ കളിക്കാർക്കുണ്ടായ പരിക്കാണ്. ഹാം സ്ട്രിങ് പ്രശ്നം കാരണം 72-ാം മിനിറ്റിൽ ഹാരി മഗ്വയറിനെ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ബെഞ്ചമിൻ സെസ്കോയുടെ കാൽമുട്ടിന് പരിക്കേറ്റതും ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. പത്ത് കളിക്കാരായി ചുരുങ്ങിയ ടീം അവസാന നിമിഷം വരെ പോരാടി സമനില കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
സീസണില് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സമനിലയാണിത്. എന്നാൽ പോയിൻ്റ് നിലയിൽ ഇരു ടീമുകളും സമമാണെങ്കിലും ടോട്ടൻഹാം മൂന്നാമതും യുണൈറ്റഡ് ഏഴാമതുമാണ് തുടരുന്നത്. 11 മത്സരങ്ങളിൽ ഇരുടീമുകൾക്കും 18 പോയൻ്റ് വീതമാണ് നേടിയത്. 10 കളികളിൽ 25 പോയൻ്റുമായി ആഴ്സലൽ തലപ്പത്ത് ആധിപത്യം തുടരുകയുമാണ്.
10 മത്സരങ്ങളിൽ 19 പോയൻ്റുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി രണ്ടാമതുണ്ട്. 10 കളികളിൽ 18 പോയിൻ്റ് വീതമുള്ള ലിവര്പൂള്, സണ്ടർലൻഡ്, ബോൺമൗത്ത് ടീമുകൾ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ ടോട്ടനത്തിനൊപ്പമുണ്ട്.
