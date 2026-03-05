ഇംഗ്ലീഷ് വീര്യത്തിന് മുന്നിൽ വാംഖഡെ വീഴുമോ? സെമിയിൽ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന 'ബ്രിട്ടീഷ് തന്ത്രങ്ങൾ'
വാംഖഡെ സെമിയിൽ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചറിയാം.
Published : March 5, 2026 at 4:27 PM IST
മുംബൈ: ചിലപ്പോഴൊക്കെ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാറുണ്ട്, മിക്കപ്പോഴും അത് അപ്രവചനീയവുമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഈ ലോകകപ്പ് യാത്രയും അത്തരത്തിലൊന്നാണ്. ഈ ടി20 ലോകകപ്പ് ക്യാമ്പയിനിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റേത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശൈലിയാണ് — സംശയങ്ങളും ധൈര്യവും, പതർച്ചകളും മുന്നേറ്റങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു വിചിത്രമായ മിശ്രിതം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിന്നിമറയുന്ന ടോപ്പ് ഓർഡറും, എന്നാൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കത്തിയെരിയുന്ന മധ്യനിരയുമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം സെമി ഫൈനലിലേക്ക് അവർ മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീം എന്നതിലുപരി ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ടീമായാണ് അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വിൽ ജാക്സ്: ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വജ്രായുധം
ടൂർണമെന്റിലെ നിശബ്ദനായ ജേതാവാണ് വിൽ ജാക്സ്. നാല് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ അദ്ദേഹം ഷെയ്ൻ വാട്സണിന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തി. ഏഴാം നമ്പറിൽ ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങി ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ 162 റൺസാണ് ജാക്സ് നേടിയത് (മറ്റേതൊരു താരത്തേക്കാളും കൂടുതൽ). ആദ്യ നാല് സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ബാറ്റ് ചെയ്ത് ആകെ 191 റൺസുമായി അദ്ദേഹം മുന്നിലുണ്ട്. പന്തുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ഇടങ്കയ്യൻ മധ്യനിരയ്ക്കെതിരെ തന്റെ ഓഫ് സ്പിൻ വഴി ടീമിന് അദ്ദേഹം സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നു. നേപ്പാൾ, ഇറ്റലി, ശ്രീലങ്ക, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നിവർക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് പതറിയപ്പോഴെല്ലാം അവരെ കരകയറ്റിയത് ജാക്സ് ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ എന്നീ മൂവർ സംഘത്തേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ജാക്സ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.
ആർച്ചറുടെ തീവലയം
ജാക്സ് ഒരു രക്ഷകനാണെങ്കിൽ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ ആക്രമണത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരനാണ്. തന്റെ 10 വിക്കറ്റുകളിൽ എട്ടും ആർച്ചർ വീഴ്ത്തിയത് പവർപ്ലേയിലാണ്. പവർപ്ലേയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ആകെ 18 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി (ഇന്ത്യയേക്കാൾ 6 വിക്കറ്റ് കൂടുതൽ). പവർപ്ലേയിലെ 114 പന്തുകളിൽ 66 ഡോട്ടുകൾ എറിഞ്ഞ ആർച്ചറുടെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ബോളിങ് ടീമിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സഞ്ജു സാംസണെ അഞ്ച് ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്ന് തവണ പുറത്താക്കിയ ആർച്ചർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
ടോപ്പ് ഓർഡറിലെ കുഴപ്പങ്ങൾ
ലോക റാങ്കിംഗിൽ രണ്ടും നാലും സ്ഥാനത്തുള്ള ഫിൽ സാൾട്ട് - ജോസ് ബട്ലര് സഖ്യത്തിന്റെ ശരാശരി ഈ ടൂർണമെന്റില് വെറും 12 ആണ്. ബട്ലര് തുടർച്ചയായ 5 മത്സരങ്ങളിൽ ഒറ്റയക്കത്തിന് പുറത്തായി. സാൾട്ട് 13 ഇന്നിങ്സുകളിലായി സെഞ്ച്വറി നേടിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും സഞ്ജു സാംസൺ കാണിച്ചുതന്നതുപോലെ, ടി20യിൽ ഫോം എന്നത് ഒറ്റ ഓവർ കൊണ്ട് മാറിമറിയാം. 202-ൽ വാംഖഡെയിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി 116 റൺസ് നേടിയ ഓർമ്മ ബട്ലര്ക്ക് കരുത്താകും.
ബ്രൂക്കിന്റെ പക്വതയാർന്ന നേതൃത്വം
പാകിസ്ഥാനെതിരെ നായകൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് നേടിയ സെഞ്ച്വറി ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആദ്യ 6 ബാറ്റർമാരുടെ ശരാശരി വെറും 21.9 ആണ് (സൂപ്പർ 8 ടീമുകളിൽ ഏറ്റവും മോശം). ഓരോ 16.1 പന്തിലും അവർക്ക് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും 'മോശമായ പ്രകടനത്തിലൂടെയും ജയിക്കുക' എന്ന കല അവർ വശമാക്കിയിരിക്കുന്നു. "ഞങ്ങൾ ആറ് കളി ജയിച്ചു, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഗെയിമിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല" എന്ന ജാക്സിന്റെ വാക്കുകൾ ബ്രൂക്കിന്റെ സമീപനമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സ്പിന് തന്ത്രങ്ങളും ഇന്ത്യയും
അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ, തിലക് വർമ്മ, ശിവം ദുബെ, അക്സര് പട്ടേൽ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ ഇടങ്കയ്യൻ മധ്യനിരയെ തളയ്ക്കാൻ ആദിൽ റഷീദും ലിയാം ഡോസണും സജ്ജമാണ്. സാധാരണ ഇടങ്കയ്യൻമാർക്കെതിരെ സ്പിന്നർമാർ പതറുമെങ്കിലും ആദിൽ റഷീദിന് ഇടങ്കയ്യൻമാർക്കെതിരെ മികച്ച റെക്കോർഡാണുള്ളത്. കൂടാതെ യുവ താരം റെഹാൻ അഹമ്മദും അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
വാംഖഡെ ഫാക്ടര്
മുംബൈയിലെ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയം ഇംഗ്ലണ്ടിന് വിജയത്തിന്റേയും പരാജയത്തിന്റേയും ഓർമ്മകൾ നൽകുന്ന സ്ഥലമാണ്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനോടും ഇന്ത്യയോടും (150 റൺസിന്) ഏറ്റ പരാജയങ്ങൾ അവർക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. മത്സരദിവസം 39°C ചൂടാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഫിറ്റ്നസും ഹൈഡ്രേഷനും വലിയ ഘടകമാകും.
സെമി ഫൈനൽ സമവാക്യം
ഇതൊരു ക്ലാസിക് ട്രിലോജിയാണ് (Trilogy). 2022-ൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയെ തകർത്തു, 2024-ൽ ഇന്ത്യ പകരം വീട്ടി. ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ബെർത്തിനായി ഒരു നിർണ്ണായക പോരാട്ടം. നേപ്പാളിനോട് വിറച്ചും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനോട് പതറിയും വന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ഇപ്പോൾ സുശക്തമാണ്. ബ്രൂക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ, "ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുക" എന്നതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആർച്ചർ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുകയും, റഷീദ് ബുദ്ധിപൂർവ്വം പന്തെറിയുകയും, ജാക്സ് മികച്ച രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താല് ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഒരു പടി കൂടി അടുക്കാം. പ്രവചനാതീതമായ ഈ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരികൾ.
Also Read: മഴ ചതിച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫൈനലിൽ; സൂപ്പർ 8 റാങ്കിംഗ് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമോ? ഐസിസി നിയമം ഇങ്ങനെ