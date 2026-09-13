ചരിത്രവിജയവുമായി ഇംഗ്ലണ്ട്; സ്വന്തം മണ്ണിൽ പാകിസ്താനെ ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ തൂത്തുവാരി
ഇംഗ്ലീഷ് മണ്ണിൽ പാകിസ്താന് നാണംകെട്ട തോൽവി; ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് ചെയ്തു.
Published : September 13, 2026 at 9:23 AM IST
ബർമിങ്ഹാം: ഇംഗ്ലീഷ് മണ്ണിൽ പാകിസ്താന് നാണംകെട്ട തോൽവി. എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണിൽ നടന്ന അവസാനത്തെ ടെസ്റ്റിൽ പാകിസ്താനെ 8 വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര 3-0ന് തൂത്തുവാരി. സ്വന്തം നാട്ടിൽ പാകിസ്താനെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര വൈറ്റ്വാഷാണിത്.
രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പാകിസ്താൻ ഉയർത്തിയ 130 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് തുടക്കത്തിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസിന്റെ ബൗളിങ് പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചെങ്കിലും, മുൻ നായകൻ ജോ റൂട്ടും (62*) ജോർദാനും (59*) ചേർന്ന് ടീമിനെ അനായാസം വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. തകർച്ചയിൽ നിന്നും ഇരുവരും പടുത്തുയർത്തിയ 128 റൺസിന്റെ അപരാജിത കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
3-0 SERIES SWEEP! 💪 https://t.co/TTCM4ZHvWb— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2026
റസഉള്ളയുടെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനം
പരമ്പരയിലെ മുൻ ഇന്നിങ്സുകളിലെല്ലാം 200 റൺസിന് താഴെ പുറത്തായ പാകിസ്താൻ, മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലാണ് കുറച്ചെങ്കിലും പോരാട്ടവീര്യം പുറത്തെടുത്തത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ അവർ 449 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. പാകിസ്താനായി അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ച റസഉള്ള ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും തിളങ്ങി. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ താരം, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 63 പന്തിൽ നിന്ന് 81 റൺസ് നേടി പാകിസ്താന് നേരിയ വിജയപ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. മൂന്നാം ദിനം തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത താരം ഒമ്പത് സിക്സറുകളാണ് പറത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും റസഉള്ള സ്വന്തമാക്കി.
ഷാൻ മസൂദ് (95), ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസം (76), ഓപ്പണർ അസം അവാസ് (59) എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികളും പാകിസ്താന് തുണയായി. വാലറ്റത്ത് മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് 42 റൺസ് നേടി മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഒൻപതാം വിക്കറ്റിൽ റസഉള്ളയ്ക്കൊപ്പം 120 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കാനും അബ്ബാസിന് കഴിഞ്ഞു.
ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ തകർച്ച
നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ജോഷ് ടംഗ്, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ഒല്ലി റോബിൻസൺ എന്നിവർ പാക് നിരയെ തകർത്തിരുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ സൗദ് ഷക്കീൽ (43) മാത്രമാണ് പാക് നിരയിൽ അൽപ്പമെങ്കിലും പിടുത്തുനിന്നത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി എമിലിയോ ഗേ (60), ഹാരി ബ്രൂക്ക് (75), ഡാൻ ലോറൻസ് (65), ജാമി സ്മിത്ത് (69), ഒല്ലി റോബിൻസൺ (50) എന്നിവർ അർധസെഞ്ചുറി നേടി മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചു.
More #WTC27 gains for England after a series sweep over Pakistan 👏 More on the recent standings 👉 https://t.co/Ag5irO9kgu https://t.co/bvUt7njASP— ICC (@ICC) September 12, 2026
രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഒല്ലി റോബിൻസണിന്റെ പന്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ പാക് ഓപ്പണർമാരായ സെയിം അയൂബും അബ്ദുള്ള ഷഫീക്കും പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായെങ്കിലും മധ്യനിരയുടെ പോരാട്ടമാണ് പാകിസ്താനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഗസ് അറ്റ്കിൻസൺ മൂന്ന് വിക്കറ്റും റോബിൻസൺ, ടംഗ്, ലോറൻസ് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി. ഒടുവിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ടിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര 3-0ന് തൂത്തുവാരി ചരിത്ര വിജയം ആഘോഷിച്ചു.
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