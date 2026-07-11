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ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ന് 'ബിഗ് മാച്ച്'; നോർവേയുടെ ചരിത്ര കുതിപ്പിന് ഇംഗ്ലണ്ട് ബ്രേക്കിടുമോ?

ഹാരി കെയിനും എർലിങ് ഹാലണ്ടും; ലോക ഫുട്ബോളിലെ 'രാജാക്കന്മാർ' ഇന്ന് നേർക്കുനേർ!

England vs Norway
England vs Norway: World Cup Quarter-Final Today (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 4:03 PM IST

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മിയാമി: ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇന്ന് കരുത്തരായ ഇംഗ്ലണ്ട്, അട്ടിമറി വീരന്മാരായ നോർവേയെ നേരിടും. ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് സ്ട്രൈക്കർമാരായ എർലിങ് ഹാലണ്ടും ഹാരി കെയിനും നേർക്കുനേർ വരുന്നതാണ് ഈ മത്സരത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണം.

നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഗോളുകളാണ് ഹാലണ്ട് ഇതിനകം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. മറുഭാഗത്ത് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് ഗോളുകളുമായി ഹാരി കെയിനും തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ്. ലയണൽ മെസ്സിയും കിലിയൻ എംബാപ്പെയും മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഇവർക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. ഹാലണ്ടിനെയും കെയിനെയും തളയ്ക്കാൻ ഇരുടീമുകളുടെയും പ്രതിരോധ നിരകൾ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുമെന്നത് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ നിർണായകമാകും.

പ്രീമിയർ ലീഗ് താരങ്ങൾ മൈതാനത്തേക്ക്

മൈതാനത്ത് സുപരിചിതരായ പല മുഖങ്ങളും ഇന്ന് പരസ്‌പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ട്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ ഹാലണ്ടിന്‍റെ ഒപ്പമുള്ള മാർക് ഗൂഹി, നിക്കോ ഒറെയ്‌ലി എന്നിവരായിരിക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ഹാലണ്ടിനെ തടയാൻ പ്രതിരോധത്തിൽ നിൽക്കുക. അടുത്തിടെ സിറ്റി വിട്ട ജോൺ സ്റ്റോൺസും ഇംഗ്ലീഷ് നിരയിലുണ്ട്. മധ്യനിരയിൽ ആഴ്‌സണലിന്‍റെ സഹതാരങ്ങളായ മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡും ഡെക്ലാൻ റൈസും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടവും കടുപ്പമേറിയതാകും.

England vs Norway
England vs Norway (AP)

ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം

1966-ന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇതുവരെ ലോകകപ്പ് കിരീടം ഉയർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നോർവേയാകട്ടെ ഇതുവരെ ലോകകപ്പ് നേടിയിട്ടുമില്ലാത്ത ടീമാണ്. 1998-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് നോർവേ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്. അന്ന് ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ താരങ്ങളായ ഒഡെഗാർഡും ഹാലണ്ടും ജനിച്ചിട്ടുപോലുമില്ലായിരുന്നു.

England vs Norway
England vs Norway (AP)

ഇംഗ്ലീഷ് പടയുടെ കുതിപ്പ്

ഗ്രൂപ്പ് എല്ലില്‍ രണ്ട് വിജയവും ഒരു സമനിലയുമായി ഏഴ് പോയിന്‍റോടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാമതെത്തിയത്. ക്രൊയേഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ അവർ ഘാനയോട് സമനില വഴങ്ങുകയും പനാമയെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ ഡിആർ കോംഗോയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് അവർ മറികടന്നു. മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഹാരി കെയിൻ നേടിയ രണ്ട് ഗോളുകളാണ് അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിന് തുണയായത്.

പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ സഹ-ആതിഥേയരായ മെക്‌സിക്കോയെ അവരുടെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ മൂന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് അട്ടിമറിച്ചു. ജാരെൽ ക്വാൻസ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതിനാൽ പത്തുപേരുമായാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും കളിച്ചത്. ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ കെയിൻ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഒരു ഗോളും നേടി ടീമിന്‍റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.

England vs Norway
England vs Norway (AP)

നോർവേയുടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പാത

ഗ്രൂപ്പില്‍ ആറ് പോയിന്‍റോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് നോർവേ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ഇറാഖിനെയും സെനഗലിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയ അവർ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിനോട് തോറ്റെങ്കിലും അതിനുമുമ്പ് തന്നെ നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ ഐവറി കോസ്റ്റിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് അവർ പരാജയപ്പെടുത്തി. അന്‍റോണിയോ നൂസയുടെ ഗോളിന് ശേഷം ഐവറി കോസ്റ്റ് സമനില പിടിച്ചെങ്കിലും എൺപത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ ഹാലണ്ട് നോർവേയുടെ വിജയഗോൾ നേടി.

England vs Norway
England vs Norway (AP)

പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ അഞ്ച് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീലിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഞെട്ടിച്ചാണ് നോർവേ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് എത്തിയത്. മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഹാലണ്ട് നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് നോർവേയ്ക്ക് ഈ ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. നോർവേയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് അവർ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ കടക്കുന്നത്.

നോർവേയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ

കോച്ച് സ്റ്റേൽ സോൾബാക്കന്‍റെ തന്ത്രങ്ങളാണ് ബ്രസീലിനെതിരെയുള്ള വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഹാലണ്ടിനൊപ്പം നീളക്കാരനായ സ്ട്രൈക്കർ അലക്സാണ്ടർ സോർലത്തിനെ വിങ്ങുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് ലോങ് ബോളുകൾ വഴിയാണ് അവർ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നത്. കൂടാതെ ഓസ്കാർ ബോബ്, ആൻഡ്രിയാസ് ഷെൽഡ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും നോർവേയ്ക്ക് കരുത്താകുന്നു. പ്രതിരോധത്തിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ അജറും ടോർബ്ജോൺ ഹെഗ്ഗെമും ഗോൾകീപ്പർ ഓറിയൻ നെയ്‌ലൻഡും മികച്ച ഫോമിലാണ് ഉള്ളത്.

England vs Norway
England vs Norway (AP)

ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ കരുത്ത്

ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ പ്രധാന ആയുധം ഹാരി കെയിൻ, ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം എന്നിവരുടെ സഖ്യമാണ്. ബെല്ലിംഗ്ഹാം ഇതുവരെ നാല് ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കോച്ച് തോമസ് ടുഹെൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് ശൈലിയിലുള്ള ഹൈ- ഗെയിമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റൈസ്, ബുക്കായോ സാക്ക എന്നിവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നങ്ങളും റൈറ്റ് ബാക്ക് സ്ഥാനത്തെ അസ്ഥിരതയും ഇംഗ്ലണ്ടിന് അല്‍പം ആശങ്ക നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന കളിക്കാരെല്ലാം പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.

England vs Norway
England vs Norway (AP)

പഴയ ചരിത്രം

ഇംഗ്ലണ്ടും നോർവേയും ഒരു ഔദ്യോഗിക മത്സരത്തിൽ അവസാനമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് 33 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. 1994 ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ച് നോർവേ അന്ന് ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടിയിരുന്നു. ആ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാനാണ് നോർവേ ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്.

England vs Norway
England vs Norway (AP)

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TAGGED:

ENGLAND VS NORWAY LIVE SCORE
FIFA 2026
ERLING HAALAND VS HARRY KANE
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ENGLAND VS NORWAY

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