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ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മിന്നു മണിക്ക് ഇരട്ട ലോട്ടറി; ഇന്ത്യ ‘എ’ ഏകദിന ടീമിലും മലയാളി താരം

ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം: ഇന്ത്യ ‘എ’ വനിതാ സ്‌ക്വാഡില്‍ മാറ്റങ്ങൾ; മലയാളി താരം മിന്നു മണി ഏകദിന ടീമിൽ

Minnu Mani
Minnu Mani Included in India A ODI Squad (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 1:15 PM IST

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മുംബൈ: ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യ ‘എ’ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിസിസിഐ. ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം മിന്നു മണിയെ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലും ഉൾപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ നടക്കുന്ന ഐസിസി വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്ന സീനിയർ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് ലെഗ് സ്‌പിന്നർ പ്രേമ റാവത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിസിസിഐ ഇന്ത്യ ‘എ’ സ്ക്വാഡുകളിൽ ഈ പുതിയ അഴിച്ചുപണി നടത്തിയത്. ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ശ്രേയങ്ക പാട്ടീലിന് പകരക്കാരിയായാണ് പ്രേമ റാവത്ത് സീനിയർ ടീമിലേക്ക് ഉയർന്നത്.

മിന്നു മണിക്ക് ഇരട്ട നേട്ടം

വയനാടിന്‍റെ അഭിമാനമായ മിന്നു മണിക്ക് ഈ തീരുമാനം വലിയൊരു സുവർണ്ണാവസരമാണ്. നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച ടീമിൽ ടി20 സ്ക്വാഡിൽ മാത്രമാണ് മിന്നുവിന് ഇടമുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇരു ഫോർമാറ്റിലും കളിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രേമ റാവത്ത് സീനിയർ ടീമിലേക്ക് മാറിയതോടെ, ടീമിലെ സ്പിൻ കരുത്ത് നിലനിർത്താൻ സെലക്‌ടർമാർ മിന്നു മണിയെ ഏകദിന ടീമിലേക്കും വിളിക്കുകയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മിന്നുവിന്‍റെ ഓഫ് സ്പിൻ ബൗളിംഗും മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനവും ഇന്ത്യ ‘എ’ ടീമിന് വലിയ രീതിയിൽ തുണയാകും എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

നികി പ്രസാദിനും പ്രമോഷൻ

മിന്നു മണി ഏകദിന ടീമിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ, നേരത്തെ ഏകദിന സ്ക്വാഡിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഓൾറൗണ്ടർ നികി പ്രസാദിനെ ടി20 ടീമിലേക്കും ബിസിസിഐ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രേമ റാവത്തിന്‍റെ അഭാവം നികത്താൻ സെലക്ടർമാർ നടത്തിയ വേഗത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളാണിത്.

പരമ്പരയും ക്യാപ്റ്റന്മാരും

അനുഷ്‌ക ശർമ്മ നയിക്കുന്ന ടി20 ടീമിന്‍റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ വൃന്ദ ദിനേഷ് ആണ്. അതേസമയം, പരിചയസമ്പന്നയായ ഹർലീൻ ഡിയോൾ നയിക്കുന്ന ഏകദിന ടീമിന്‍റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി പ്രതിക റാവൽ പ്രവർത്തിക്കും. ജൂൺ 20-ന് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയോടെയാണ് ഇന്ത്യ 'എ' ടീമിന്‍റെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 1 മുതൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയും നടക്കും. പ്രിയ പുനിയ, തനൂജ കൻവർ, സിമ്രാൻ ബഹാദൂർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ ഭാഗമാണ്.

പുതുക്കിയ ഇന്ത്യ 'എ' സ്ക്വാഡുകൾ

ടി20 സ്ക്വാഡ്: അനുഷ്‌ക ശർമ്മ, വൃന്ദ ദിനേഷ്, ജി. കമാലിനി, ഉമാ ഛേത്രി, വൈഷ്‌ണവി ശർമ്മ, പൂർവജ വെർലേക്കർ, ജിന്തിമണി കലിത, സായ്‌മ ഠാക്കൂർ, സിമ്രാൻ ബഹാദൂർ, ശ്വേത സെഹ്രാവത്, ദിയ യാദവ്, മിന്നു മണി, ഷബ്‌നം ഷക്കീൽ, തനൂജ കൻവർ, നികി പ്രസാദ്.

ഏകദിന സ്ക്വാഡ് : ഹർലീൻ ഡിയോൾ, പ്രതിക റാവൽ, പ്രിയ പുനിയ, തനിഷ സിംഗ്, ജി. കമാലിനി, ഉമാ ഛേത്രി, തേജൽ ഹസബ്നിസ്, നികി പ്രസാദ്, തനൂജ കൻവർ, വൈഷ്‌ണവി ശർമ്മ, ഷബ്‌നം ഷക്കീൽ, സായലി സത്ഘരെ, ജിന്തിമണി കലിത, സായ്‌മ ഠാക്കൂർ, മിന്നു മണി.

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