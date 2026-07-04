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ഇന്ത്യയെ തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട്; രണ്ടാം ടി20യിൽ 4 വിക്കറ്റ് ജയം, പരമ്പരയിൽ മുന്നിൽ

രണ്ടാം ടി20: ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് നാല് വിക്കറ്റ് ജയം; പരമ്പരയിൽ മുന്നിൽ.

India vs England 2nd T20I
India vs England 2nd T20I (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 11:28 PM IST

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മാഞ്ചസ്റ്റർ: ജേക്കബ് ബെഥേലിന്‍റെ ഉജ്ജ്വലമായ അർധസെഞ്ചുറിയുടെയും (76*) ഹാരി ബ്രൂക്കിന്‍റെ (39) വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിന്‍റേയും കരുത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് 4 വിക്കറ്റ് ജയം. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 191 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഒരു ഓവർ ബാക്കിനിൽക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് മറികടന്നു. ഇതോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ആതിഥേയർ 1-0ന് മുന്നിലെത്തി.

ബ്രൂക്കിന്‍റെ പ്രത്യാക്രമണം, ബെഥേലിന്‍റെ ഫിനിഷിംഗ്

ഒരു റൺസിന് രണ്ട് വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ തുടക്കം. ആദ്യ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ ഫിൽ സാൽറ്റിനെയും, പിന്നീട് ജോസ് ബട്‌ലറേയും പൂജ്യത്തിന് പുറത്താക്കി അർഷ്ദീപ് സിംഗ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്‌നതുല്യമായ തുടക്കം നൽകി. എന്നാൽ മൂന്നാം ഓവറിൽ അർഷ്ദീപിനെതിരെ മൂന്ന് സിക്‌സറും മൂന്ന് ഫോറുമടക്കം 27 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി ഹാരി ബ്രൂക്ക് കളി തിരിച്ചുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. 15 പന്തിൽ 39 റൺസെടുത്ത ബ്രൂക്കിനെ പുറത്താക്കി അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ ഇന്ത്യയെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇതേ ഓവറിൽ അക്‌സര്‍ തന്‍റെ 100-ാം ടി20 വിക്കറ്റും തികച്ചു.

പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ ടോം ബാന്‍റണ്‍ (39) ബെഥേലിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഇന്നിംഗ്‌സ് മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. പിന്നാലെ ബാന്‍റണേയും വിൽ ജാക്സിനെയും പുറത്താക്കി ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും 17-ാം ഓവർ കളി പൂർണ്ണമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അകറ്റി. രവി ബിഷ്ണോയി എറിഞ്ഞ ഈ ഓവറിലെ രണ്ട് നോബോളുകളും ഫ്രീഹിറ്റുകളും മുതലെടുത്ത ബെഥേൽ മൂന്ന് സിക്‌സറുകള്‍ പറത്തി 29 റൺസ് അടിച്ചെടുത്തു. 19-ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ ജോഫ്ര ആർച്ചർ രണ്ട് റൺസ് നേടി ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യക്കായി അർഷ്ദീപ് സിംഗ് 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് 190 റൺസ് എടുത്തത്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ടി20 അരങ്ങേറ്റക്കാരനായി ചരിത്രം കുറിച്ച വൈഭവ് സൂര്യവംശി രണ്ട് സിക്സറുകളോടെ 14 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. അഭിഷേക് ശർമ്മ (43), ശ്രേയസ് അയ്യർ (37), ഇഷാൻ കിഷൻ (49) എന്നിവരുടെ ബാറ്റിംഗ് ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച അടിത്തറ നൽകി. അവസാന ഓവറുകളിൽ 11 പന്തിൽ മൂന്ന് സിക്സറുകളോടെ 24 റൺസ് നേടിയ തിലക് വർമ്മയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 190-ൽ എത്തിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി സാം കറൻ 3 വിക്കറ്റ് നേടി.

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TAGGED:

2ND T20I INDIA
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JACOB BETHELL 76 VS INDIA
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INDIA VS ENGLAND 2ND T20I

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