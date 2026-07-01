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ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കോംഗോയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല; എല്ലാ സമ്മർദ്ദവും അവർക്കാണ്: കോച്ച് സെബാസ്റ്റ്യൻ

മറ്റൊരു അട്ടിമറി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡിആർ കോംഗോ; റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ന് നേർക്കുനേർ.

ENGLAND VS DR CONGO
ENGLAND VS DR CONGO (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 2:43 PM IST

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അറ്റ്‌ലാന്‍റ: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്‍റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാനിറങ്ങുന്ന ഡിആർ കോംഗോയ്ക്ക് മത്സരത്തിൽ യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദവുമില്ലെന്ന് കോച്ച് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡെസാബ്രെ. എല്ലാ സമ്മർദ്ദവും ഇംഗ്ലണ്ടിനാണെന്നും, തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ കൈവരിച്ചുകഴിഞ്ഞതിനാൽ ഡിആർ കോംഗോയ്ക്ക് ഇനി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ചരിത്രനേട്ടത്തിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ കോംഗോ

52 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് കോംഗോ (ദി ലെപ്പേർഡ്‌സ്) ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്‌ച നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് അവർ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. യൊവാൻ വിസ്സയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളും ഫിസ്റ്റൺ മായേലെയുടെ മികച്ച പ്രകടനവുമാണ് ടീമിന് ഈ അവിസ്മരണീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തർ നോക്കൗട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.

ENGLAND VS DR CONGO
ENGLAND VS DR CONGO (AP)

"ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല, എന്നാൽ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പൂർണ്ണ യോഗ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് ഇതിനകം തന്നെ വൻ വിജയമാണ്," ഡെസാബ്രെ പറഞ്ഞു. ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് നാലാം സ്ഥാനത്തും കോംഗോ 41-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. എങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലിനെ 1-1 ന് സമനിലയിൽ തളച്ചും, കൊളംബിയയോട് 1-0 ന് മാത്രം പരാജയപ്പെട്ടും തങ്ങൾ വലിയ ടീമുകളോട് പോരാടാൻ തന്ത്രപരമായി പ്രാപ്‌തരാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റൊരു അട്ടിമറിക്ക് തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നും ഡെസാബ്രെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ENGLAND VS DR CONGO
ENGLAND VS DR CONGO (AP)

അൺബീറ്റൻ കുതിപ്പുമായി ഇംഗ്ലണ്ട്

മറുഭാഗത്ത്, തോമസ് തുഹലിന്‍റെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിൽ ഇതുവരെ തോൽവി അറിയാതെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് വരുന്നത്. അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ പനാമയെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി അവർ ഗ്രൂപ്പ് എൽ ചാമ്പ്യന്മാരായി. ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ലോകകപ്പ് ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി മാറിയ മത്സരത്തിൽ ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാമും ഗോൾ നേടിയിരുന്നു.

ENGLAND VS DR CONGO
ENGLAND VS DR CONGO (AP)

60 വർഷത്തെ കിരീട വരൾച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് തന്നെയാണ് മത്സരത്തിലെ ശ്രദ്ധ. അറ്റ്‌ലാന്‍റ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഡിആർ കോംഗോയുടെ പ്രതിരോധം മറികടന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ കളിക്കുന്ന കോംഗോയെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തടയാനായില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് മത്സരം കഠിനമാകും.

ENGLAND VS DR CONGO
ENGLAND VS DR CONGO (AP)

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TAGGED:

FIFA 2026
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