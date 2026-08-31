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ലോർഡ്‌സിൽ പാകിസ്‌താന്‍റെ തകർച്ച പൂർണ്ണം! 194 റൺസിന്‍റെ വമ്പൻ ജയത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര തൂക്കി

ലോർഡ്‌സ് ടെസ്റ്റിൽ പാകിസ്‌താനെ തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട്; പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി.

PAKISTAN VS ENGLAND 2ND TEST ഇംഗ്ലണ്ട് VS പാകിസ്ഥാന്‍ PAK VS ENG CRICKET OLLIE ROBINSON 8 WICKETS LORDS TEST
England Defeats Pakistan by 194 Runs to Win Second Test and Clinch Series (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 10:25 AM IST

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ലണ്ടൻ: ലോർഡ്‌സ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പാകിസ്‌താന് നാണംകെട്ട തോല്‍വി. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ പാക് പടയെ 194 റൺസിന് തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ 2-0 ന്‍റെ ലീഡ് നേടി പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി. ബാബർ അസം വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ പരമ്പരയിൽ തന്നെ പാകിസ്‌താനു കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. 2024-ന്‍റെ അവസാനത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ നേടിയ വിജയത്തിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയാണിത്.

റോബിൻസണിന്‍റെ തകർപ്പൻ ബൗളിംഗ്

389 റൺസിന്‍റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിനിറങ്ങിയ പാകിസ്‌താനെ ഇംഗ്ലീഷ് പേസർ ഒല്ലി റോബിൻസൺ എറിഞ്ഞിടുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ വെറും 24 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ റോബിൻസൺ മത്സരത്തിലാകെ 35 റൺസിന് 8 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റ ഓപ്പണർ ഇമാം ഉൾ ഹഖ് ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിയ പാകിസ്‌താന്‍ രണ്ടിന്നിങ്സിലും ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച നേരിട്ടു. ജോഫ്ര ആർച്ചറിന്‍റെ അതിവേഗ ബൗളിംഗും ജോഷ് ടംഗിന്‍റെ വിക്കറ്റ് വേട്ടയും ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ വിജയം വേഗത്തിലാക്കി.

തകർന്നടിഞ്ഞ് മുൻനിര; ഷക്കീലിന്‍റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം

തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പാകിസ്‌താന്‍റെ വീഴ്‌ച തുടങ്ങിയിരുന്നു. അസാൻ അവൈസ്, അബ്ദുള്ള ഷഫീഖ് എന്നിവരെ റോബിൻസൺ മടക്കിയപ്പോൾ, ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമിനെ (0) ജോഫ്ര ആർച്ചർ ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിക്കും മുൻപ് പുറത്താക്കി. ഇതോടെ പാകിസ്‌താൻ 14 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്നു.

തുടർന്ന് സൗദ് ഷക്കീലും ഷാൻ മസൂദും ചേർന്ന് നാലാം വിക്കറ്റിൽ 97 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പാകിസ്‌താനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. ഷാൻ മസൂദിനെയും പിന്നീട് മുഹമ്മദ് റിസ്വാനെയും എൽ.ബി.ഡബ്ല്യുവിൽ കുടുക്കി റോബിൻസൺ വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിന് മേധാവിത്വം നൽകി. ഒരുവശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ പൊഴിയുമ്പോഴും 13 ഫോറുകളും 2 സിക്സറുകളും അടക്കം 97 റൺസ് നേടി സെഞ്ചുറിക്കരികിൽ വെച്ച് സൗദ് ഷക്കീൽ പുറത്തായതോടെ പാകിസ്‌താന്‍റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അവസാനിച്ചു. ഒടുവിൽ 194 റൺസിന് ഇന്നിങ്സ് അവസാനിച്ചു.

അബ്ബാസിന്‍റെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം വെറുതെയായി

അതിനുമുമ്പ്, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കുറഞ്ഞ സ്കോറിൽ ഒതുക്കാൻ പാകിസ്‌താന്‍റെ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസിന് സാധിച്ചിരുന്നു. 57 റൺസ് വഴങ്ങി 5 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ അബ്ബാസ് ലോർഡ്‌സിലെ ഓണേഴ്‌സ് ബോർഡിൽ ഇടംപിടിച്ചു. മത്സരത്തിലാകെ അദ്ദേഹം 9 വിക്കറ്റുകൾ നേടി. എന്നാൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിലെ മോശം ബാറ്റിംഗും (ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ അവസാന വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ട് 290 റൺസ് വരെ എത്തിക്കാൻ പാകിസ്‌താൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു) രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ മുൻനിരക്കാരുടെ പരാജയവും പാകിസ്‌താനു തിരിച്ചടിയായി. പരമ്പര ഉറപ്പിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ഇനി 3-0 ന് ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാകും അവസാന ടെസ്റ്റിന് ഇറങ്ങുക.

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TAGGED:

PAKISTAN VS ENGLAND 2ND TEST
ഇംഗ്ലണ്ട് VS പാകിസ്ഥാന്‍
PAK VS ENG CRICKET
OLLIE ROBINSON 8 WICKETS LORDS TEST
ENGLAND VS PAKISTAN LORDS TEST

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