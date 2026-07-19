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10 ഗോളുകൾ പിറന്ന പൂരപ്പറമ്പ്; ഫ്രഞ്ച് പടയെ വീഴ്ത്തി ഇംഗ്ലണ്ടിന് വെങ്കല തിളക്കം!

പത്ത് ഗോളുകൾ പിറന്ന ചരിത്ര മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവിനെ പ്രതിരോധിച്ച് നാലിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകൾക്ക് (6-4) ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.

ENGLAND VS FRANCE BRONZE FINAL FIFA WORLD CUP 2026 SAKA
ഡെക്ലാൻ റൈസ് (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 19, 2026 at 6:52 AM IST

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മിയാമി: ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ഒരു രാത്രിയ്ക്കാണ് അമേരിക്കയിലെ മിയാമി സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്താനാകാത്തതിൻ്റെ നിരാശ മറക്കാൻ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ നേർക്കുനേർ വന്ന യൂറോപ്യൻ വമ്പന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം വെറുമൊരു മത്സരമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് മൈതാനത്ത് പെയ്തിറങ്ങിയ ഗോളുകളുടെ പെരുമഴയായിരുന്നു. പത്ത് ഗോളുകൾ പിറന്ന ചരിത്ര മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവിനെ പ്രതിരോധിച്ച് നാലിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകൾക്ക് (6-4) ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു. 1966-ലെ കിരീടനേട്ടത്തിന് ശേഷം ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണിത്.

ആദ്യ പകുതിയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുങ്കാറ്റ്

മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തോമസ് ടുഷേലിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിഷ്പ്രഭരാക്കി. കളി തുടങ്ങി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഡെക്ലാൻ റൈസ് നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. തുടർന്ന് 18-ാം മിനിറ്റിൽ എസ്രി കോൺസയിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി.

ENGLAND VS FRANCE BRONZE FINAL FIFA WORLD CUP 2026 SAKA
മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

പിന്നീട് കണ്ടത് ആഴ്സണൽ താരം ബുകായോ സാക്കയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമായിരുന്നു. 37, 45 മിനിറ്റുകളിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധത്തെ കീറിമുറിച്ച് സാക്ക നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളുടെ കരുത്തിൽ ആദ്യപകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് 4-0 എന്ന സ്വപ്നതുല്യമായ ലീഡാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഫ്രാൻസ് തകർന്നു തരിപ്പണമായി എന്ന് തോന്നിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്.

എംബപ്പെയുടെ പോരാട്ടവീര്യവും ഫ്രഞ്ച് തിരിച്ചുവരവും

എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ കഥ മാറി. തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ ഫ്രഞ്ച് പടയാളി കിലിയൻ എംബപ്പെ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. 48-ാം മിനിറ്റിൽ എംബപ്പെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. 54-ാം മിനിറ്റിൽ എംബപ്പെയുടെ അസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ബ്രാഡ്ലി ബാർകോളയും വലകുലുക്കിയതോടെ ഫ്രാൻസിന് ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടി.

66-ാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും മാന്ത്രികത കാട്ടിയ എംബപ്പെ തൻ്റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി ഫ്രാൻസിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് തൊട്ടരികിൽ (4-3) എത്തിച്ചു. ഈ ഗോളോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന താരം എന്ന ലയണൽ മെസ്സിയുടെ റെക്കോർഡും എംബപ്പെ തൻ്റെ പേരിലാക്കി തിരുത്തിക്കുറിച്ചു.

നാടകീയമായ അന്ത്യം, സാക്കയ്ക്ക് ഹാട്രിക്!

ഫ്രാൻസ് സമനിലയ്ക്കായി സർവ്വശക്തിയും എടുത്തു പൊരുതുന്നതിനിടെ 87-ാം മിനിറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെടാതെ കിക്ക് എടുത്ത ബുകായോ സാക്ക പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ഈ ലോകകപ്പിലെ തൻ്റെ മനോഹരമായ ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി (5-3).

മത്സരത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഒസ്മാൻ ഡെംബെലെയിലൂടെ ഫ്രാൻസ് നാലാം ഗോൾ നേടി വീണ്ടും കളി ആവേശത്തിലാക്കിയെങ്കിലും (5-4), തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് യുവതാരം ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം ഫ്രഞ്ച് ബോക്സിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി ആറാമത്തെ ഗോളും നേടി ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ വെങ്കല മെഡൽ വിജയം ഔദ്യോഗികമായി ഉറപ്പിച്ചു.

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TAGGED:

ENGLAND VS FRANCE
BRONZE FINAL
FIFA WORLD CUP 2026
SAKA
ENGLAND THIRD PLACE

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