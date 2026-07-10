ഇന്ത്യയെ അടിച്ചൊതുക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്; നാലാം ടി20യിൽ 9 വിക്കറ്റ് തോൽവി, പരമ്പരയും കൈവിട്ടു
ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം പാഴായി, നാലാം ടി20യിലും ബാറ്റിംഗ് തകർച്ചയോടെ ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പര നഷ്ടം.
Published : July 10, 2026 at 8:38 AM IST
ബ്രിസ്റ്റോൾ: ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ടി-20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാണംകെട്ട തോൽവി. ബ്രിസ്റ്റോളിലെ കൗണ്ടി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യൻ പടയെ തകർത്തത്. ഈ വിജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര ഒരു മത്സരം ബാക്കിനിൽക്കെ 3-0 ന് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര കൈക്കലാക്കിയത്.
തകർച്ചയോടെ തുടങ്ങി അയ്യരുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ നിര വീണ്ടും തകർച്ചയോടെയാണ് തുടങ്ങിയത്. മുൻനിര ബാറ്റർമാർ നിരാശപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് ഇന്ത്യയെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. 49 പന്തിൽ നിന്ന് 4 ഫോറുകളും 5 സിക്സറുകളും അടക്കം 80 റൺസാണ് അയ്യർ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. മധ്യനിരയിൽ ശിവം ദുബെ (22) ചെറിയ പിന്തുണ നൽകിയെങ്കിലും മറ്റാർക്കും ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിക്കാനായില്ല. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 158 റൺസെടുക്കാനേ ഇന്ത്യക്കായുള്ളൂ. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ജോഫ്ര ആർച്ചറും ജോഷ് ടങ്ങും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗിന്റെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു.
England take an unassailable 3-0 lead in the series. 👍#ENGvIND pic.twitter.com/cFrZEy0zn9— Star Sports (@StarSportsIndia) July 9, 2026
ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ അടിച്ചൊതുക്കി ബ്രൂക്കും സാൾട്ടും
159 റൺസ് എന്ന ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ജോസ് ബട്ലറെ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ പിന്നീട് ക്രീസിലൊന്നിച്ച ഫിൽ സാൾട്ടും ഹാരി ബ്രൂക്കും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് നിരയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അടിച്ചൊതുക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പേസിനെയും സ്പിന്നിനെയും ഒരുപോലെ നേരിട്ട ഇരുവരും ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ പുറത്താകാതെ 151 റൺസിന്റെ വമ്പൻ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്.
ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് വെറും 35 പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 79 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. 42 പന്തിൽ 59 റൺസുമായി ഫിൽ സാൾട്ട് ബ്രൂക്കിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. ഇരുവരുടെയും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിന്റെ കരുത്തിൽ വെറും 13.5 ഓവറിൽ, അതായത് 37 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി.
The perfect start for India! 🇮🇳🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) July 9, 2026
Arshdeep Singh removes the dangerous Jos Buttler to give India the all-important first breakthrough.#ENGvIND 4th T20I 👉 Streaming LIVE on JioHotstar! pic.twitter.com/GKgx6iNRN4
ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരാശ സമ്മാനിച്ച പര്യടനം
ബാറ്റിംഗിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരെ മാത്രം അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നിരയുടെ പോരായ്മകൾ ഈ മത്സരത്തിലും തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ടു. പ്രതിരോധിക്കാൻ മാത്രമുള്ള റൺസ് സ്കോർ ബോർഡിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതും, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആക്രമണാത്മക ബാറ്റിംഗിന് മുന്നിൽ ബൗളർമാർക്ക് ലൈനും ലെങ്തും നഷ്ടമായതും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
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