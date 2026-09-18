ലങ്കയെ തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട്; ടി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ജോസ് ബട്ലറും സംഘവും
ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ടി20 പരമ്പര; ടോം ബാന്റന്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ്ങിൽ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിലും ജയം.
Published : September 18, 2026 at 10:07 AM IST
കാർഡിഫ്: ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്. കാർഡിഫിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ലങ്കയെ തകർത്തത്. ഇതോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 2-0 ന് മുന്നിലെത്തി. 24 പന്തുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 52 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഓപ്പണർ ടോം ബാന്റണ് ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയം എളുപ്പമാക്കിയത്. സൗതാംപ്ടണിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 119 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയം നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട്, രണ്ടാം മത്സരത്തിലും തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തി.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ശ്രീലങ്ക മികച്ച തുടക്കമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ആദ്യ 5 ഓവറിൽ വിക്കറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ അവർ 55 റൺസ് എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ മിഡിൽ ഓവറുകളിൽ ലിയാം ഡാവ്സണും ജാമി ഓവർട്ടണും ചേർന്നുള്ള ബോളിങ് പ്രകടനം ലങ്കയെ തകർത്തു. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 145 റൺസ് എടുക്കാനേ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ.
3️⃣ wickets for Liam Dawson 👏 https://t.co/pcj7Y9MDOl— England Cricket (@englandcricket) September 17, 2026
കൈത്തണ്ടയിലെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ പതും നിസ്സങ്ക 21 പന്തിൽ നിന്ന് 37 റൺസെടുത്ത് ലങ്കയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം നൽകി. എന്നാൽ പവർപ്ലേയുടെ അവസാനത്തിൽ ഡാവ്സൺ ഇരട്ട പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ചതോടെ ശ്രീലങ്കയുടെ തകർച്ച തുടങ്ങി. ചരിത് അസലങ്ക (31), വാനിന്ദു ഹസരംഗ (27) എന്നിവർ അല്പം ചെറുത്തുനിന്നെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ബോളർമാർ മത്സരം പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. അവസാന മൂന്ന് ഓവറിൽ വെറും 7 റൺസിനിടെയാണ് ലങ്കയ്ക്ക് 4 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ലിയാം ഡാവ്സൺ 3 വിക്കറ്റും ജാമി ഓവർട്ടൺ 2 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
146 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ജോസ് ബട്ലർ, ഹാരി ബ്രൂക്ക് എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായത് നേരിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു (79/3). എന്നാൽ മിഡിൽ ഓർഡറിനെ സാക്ഷി നിർത്തി ടോം ബാന്റണ് തകർത്തടിച്ചതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു. വെറും 24 പന്തിൽ നിന്ന് ബാന്റണ് തന്റെ അഞ്ചാം ടി20 അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു
Tom Banton’s boundary masterclass 👏 https://t.co/dzjUASZDcT— England Cricket (@englandcricket) September 17, 2026
മത്സരത്തിനിടെ ക്യാപ്റ്റൻ ജോസ് ബട്ലർ (30 റൺസ്) ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ 15,000 റൺസ് എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു. ഹാരി ബ്രൂക്ക് 23 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. ഒടുവിൽ 12.1 ഓവറിൽ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 146 റൺസെടുത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. 47 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം.
ഈ വിജയത്തോടെ സോഫിയ ഗാർഡൻസിൽ കളിച്ച അവസാന 12 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ പത്താമത്തെ വിജയമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഹാരി ബ്രൂക്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് കീഴിൽ കളിച്ച 25 മത്സരങ്ങളിൽ 22-ാമത്തെ വിജയമാണിത്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ജയിച്ച് പരമ്പര പൂർണ്ണമായി തൂത്തുവാരാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, വൈറ്റ് വാഷ് ഒഴിവാക്കാനാകും ശ്രീലങ്കയുടെ ശ്രമം.
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