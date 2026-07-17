റൂട്ടിന്റെ ബാറ്റിങ് മാസ്റ്റർക്ലാസ്; ഇന്ത്യയെ തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട്, ഏകദിന പരമ്പര സമനിലയിൽ
ജോ റൂട്ടിന്റെ ബാറ്റിങ് കരുത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആശ്വാസജയം; ഇന്ത്യക്കെതിരായ പരമ്പര 1-1.
Published : July 17, 2026 at 9:21 AM IST
കാർഡിഫ്: ജോ റൂട്ടിന്റെ തകര്പ്പന് ബാറ്റിങ് മികവിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് 4 വിക്കറ്റിന്റെ മിന്നും ജയം. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 234 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം 35 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് മറികടന്നു. കാർഡിഫിലെ സോഫിയ ഗാർഡൻസിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലെ ഈ വിജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പര 1-1 എന്ന നിലയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായി. നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം സെഞ്ച്വറി നഷ്ടപ്പെട്ട്, 99 റൺസോടെ റൂട്ട് പുറത്താകാതെ നിന്നു.
തുടക്കത്തിലെ തകർച്ച, പിന്നീട് റൂട്ട് ഷോ
ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തുടക്കം അത്യന്തം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ വെറും 8 റൺസ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഓപ്പണർ ബെൻ ഡക്കറ്റ് (0), ജേക്കബ് ബെഥേൽ (4) എന്നിവരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് നഷ്ടമായി. നാലാം ഓവറിൽ 8 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ പതറിയ ആതിഥേയരെ ജോ റൂട്ട് തന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് മുഴുവൻ പുറത്തെടുത്ത് കളിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു.
Because you deserve a graphic anyway ❤️ pic.twitter.com/tvmAq3FufC— England Cricket (@englandcricket) July 16, 2026
മത്സരത്തിന്റെ പകുതിയായപ്പോഴേക്കും 125 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് വീണ്ടും തകർന്നു. എന്നാൽ ആറാം വിക്കറ്റിൽ വിൽ ജാക്സിനെ (30 റൺസ്, 44 പന്ത്) കൂട്ടുപിടിച്ച് റൂട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്സിന് ശക്തമായ അടിത്തറയിട്ടു. ഇരുവരും ചേർന്ന് 72 റൺസാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. ടീം സ്കോർ 197-ൽ നിൽക്കെ ജാക്സ് പുറത്തായെങ്കിലും, പിന്നീട് വന്ന ഗസ് ആറ്റ്കിൻസണെ (23*) ഒപ്പം നിർത്തി റൂട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയതീരത്തേക്ക് നയിച്ചു.
മത്സരം ജയിക്കുമ്പോൾ 133 പന്തിൽ 9 ഫോറുകളോടെ 99 റൺസുമായി റൂട്ട് ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നു. അവസാന ഓവറുകളിൽ സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കാൻ റൂട്ടിന് ഒരൊറ്റ റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ആറ്റ്കിൻസൺ വിജയ ഫോറടിച്ചതോടെ റൂട്ടിന് അർഹിച്ച സെഞ്ച്വറി 1 റൺസ് അകലെ നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നു. പിരിയാത്ത ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും 38 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തകർന്നടിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ മധ്യനിര
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 44 ഓവറിൽ 233 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്താവുകയായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 178 റൺസ് എന്ന വളരെ ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ. എന്നാൽ പിന്നീട് വെറും 55 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ അവസാന 7 വിക്കറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് നഷ്ടമായി. ഇംഗ്ലീഷ് പേസ് പടയുടെ കൃത്യതയാർന്ന ബൗളിങ്ങാണ് ഇന്ത്യയെ വൻ സ്കോറിൽ നിന്നും തടഞ്ഞത്.
YES BOYS! 🏴— England Cricket (@englandcricket) July 16, 2026
A 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 win to keep the series alive 👊 pic.twitter.com/jyO1ezkYxv
ഇന്ത്യക്കായി വിരാട് കോലിയും (66 പന്തിൽ 65 റൺസ്, 8 ഫോറുകൾ) ശ്രേയസ് അയ്യരും (71 പന്തിൽ 66 റൺസ്, 5 ഫോർ, 2 സിക്സ്) പൊരുതിയെങ്കിലും താഴെയുള്ള മറ്റ് ബാറ്റർമാർക്കൊന്നും തിളങ്ങാനായില്ല. സ്കോർ 280 കടക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് പെട്ടെന്ന് തകർന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ജോഫ്ര ആർച്ചർ 47 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റും, ഗസ് ആറ്റ്കിൻസൺ 50 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. സാഖിബ് മഹ്മൂദ് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി.
പരമ്പര ഇനി ലോർഡ്സിലേക്ക്
ഈ ജയത്തോടെ കാർഡിഫിൽ വെച്ച് തന്നെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സുവർണ്ണാവസരമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് തകർത്തത്. ഇതോടെ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും തീപാറുന്ന പോരാട്ടം ഞായറാഴ്ച (ജൂലൈ 19) ലോർഡ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികളാവും ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുക.
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