സ്പെയിനിനെ വീഴ്ത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് നേഷൻസ് ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ; ഫ്രാൻസും ബെൽജിയവും ക്വാർട്ടറിൽ
നേഷൻസ് ലീഗ് ആവേശം: സ്പെയിനിനെ തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട്; ഇറ്റലിയെ വീഴ്ത്തി ബെൽജിയവും തുർക്കിയെ മറികടന്ന് ഫ്രാൻസും ക്വാർട്ടറിൽ.
Published : November 16, 2026 at 1:31 PM IST
മാഡ്രിഡ്: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് 3-ലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിനിനെ 3-2ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി. ഇതോടെ സ്പെയിനിന്റെ റെക്കോർഡ് 43 മത്സരങ്ങളിലെ അപരാജിത കുതിപ്പിനാണ് വിരാമമായത്.
ആദ്യ പകുതിയിൽ ഹാരി കെയ്ൻ നേടിയ പെനാൽറ്റി ഗോളിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്നിലെത്തുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിനിടെ എസ്രി കോൺസയുടെ തകർപ്പൻ ഹെഡറും ബെൻ വൈറ്റിന്റെ ഫിനിഷിംഗും ടുഷെലിന്റെ സംഘത്തിന് വ്യക്തമായ ലീഡ് നൽകി. എന്നാൽ ലാമിൻ യമാലിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് എലിയട്ട് ആൻഡേഴ്സൺ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പത്തുപേരായി ചുരുങ്ങി. തുടർന്ന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി മൈക്കൽ ഒയാർസബാൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു.
യമാലിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് നിക്കോ വില്യംസ് രണ്ടാം ഗോളും നേടിയതോടെ മത്സരം ആവേശകരമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഗോൾകീപ്പർ ജെയിംസ് ട്രാഫോർഡിന്റെ തകർപ്പൻ സേവുകൾ ത്രീ ലയൺസിന് വിജയം ഉറപ്പാക്കി. തുടർച്ചയായ പത്താം എവേ വിജയമെന്ന റെക്കോർഡോടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നത്.
James Trafford last-gasp double save 🤯🤯 #UNLSaves | @Betano_PT https://t.co/K3Rn995OEE— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 2-1ന് തോൽപ്പിച്ച് ക്രൊയേഷ്യ നേഷൻസ് ലീഗിലെ തുടർച്ചയായ നാല് തോൽവികൾക്ക് വിരാമമിട്ടു. മത്സരം തുടങ്ങി 90 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഇവാൻ പെരിസിച്ചിന്റെ ഗോളിൽ ക്രൊയേഷ്യ മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആദം ഹ്ലോസെക്കിലൂടെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് സമനില പിടിച്ചെങ്കിലും, രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പകരക്കാരൻ ലോവ്രോ മേയർ നേടിയ ഗോൾ ക്രൊയേഷ്യയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചു. ഇതോടെ ലീഗ് എ-യിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് തുടർച്ചയായ ആറാം തോൽവി നേരിടേണ്ടി വന്നു.
ചരിത്രം കുറിച്ച് ഫിൻലൻഡ്നേഷൻസ് ലീഗ് സി-ലീഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ സാൻ മറിനോയെ 7-2ന് തകർത്ത് ഫിൻലൻഡ് ചരിത്രം കുറിച്ചു. നേഷൻസ് ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറിംഗ് മത്സരമാണിത്.
ഫ്രാൻസും ബെൽജിയവും ക്വാർട്ടറിൽ
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ തുർക്കിയെ 2-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഫ്രാൻസ് നേഷൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. അഞ്ച് എഡിഷനുകളിൽ മൂന്നാം തവണയാണ് ഫ്രാൻസ് ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ബ്രാഡ്ലി ബാർകോളയുടെ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തുർക്കി താരം എമിർഹാൻ ടോപ്കു വഴങ്ങിയ സെൽഫ് ഗോളിലൂടെയാണ് ഫ്രാൻസ് മുന്നിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് റയാൻ ചെർക്കിയുടെ പാസിൽ നിന്ന് എലി ജൂനിയർ ക്രൂപ്പി തന്റെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഗോൾ നേടി ലീഡ് ഉയർത്തി. അവസാന നിമിഷം അബ്ദുൾകരീം ബർദാക്സി ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും തുർക്കിക്ക് സമനില നേടാനായില്ല.
England win an INCREDIBLE game in Madrid 👏 #NationsLeague https://t.co/JoZXra38Ln— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026
മറ്റൊരു ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഇറ്റലിക്കെതിരെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി 4-2ന് വിജയിച്ച ബെൽജിയവും ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചു. പിയോ എസ്പോസിറ്റോയിലൂടെ ഇറ്റലിയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ മാക്സിം ഡി ക്യൂപർ, നഥാൻ എൻഗോയ്, ജെറമി ഡോകു എന്നിവരുടെ ഗോളുകളിലൂടെ 26 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബെൽജിയം 3-1ന്റെ ലീഡ് നേടി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഡീഗോ മൊറേറ ബെൽജിയത്തിനായി നാലാം ഗോൾ നേടി. അവസാന നിമിഷം ഇറ്റലിക്ക് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ബെൽജിയം ഗോൾകീപ്പർ സെന്നെ ലാമെൻസ് തടഞ്ഞിട്ടതോടെ ഇറ്റലിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചു. അതേസമയം, ഗ്രൂപ്പ് സി2-ലെ മത്സരത്തിൽ ബെലാറസിനെ 2-0ന് തോൽപ്പിച്ച് അൽബേനിയ അടുത്ത സീസണിലേക്ക് ലീഗ് ബി-യിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടി.
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