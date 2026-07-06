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ബെല്ലിങ്ഹാം മാജിക്; മെക്‌സിക്കോയുടെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾ തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ

മെക്‌സിക്കോയെ വീഴ്ത്തി ഇംഗ്ലണ്ട്; ബെല്ലിങ്ഹാമിന് ഇരട്ട ഗോൾ, ക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളികൾ നോർവേ

england Beat Mexico
England Beat Mexico (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 9:39 AM IST

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മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി: ആവേശം അവസാന നിമിഷം വരെ നീണ്ടുനിന്ന ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ സഹ-ആതിഥേയരായ മെക്‌സിക്കോയെ തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ തകർപ്പൻ വിജയം. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി സൂപ്പർ താരം ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയ്ൻ പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഒരു ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി. മെക്‌സിക്കോയ്ക്കായി ജൂലിയൻ ക്വിനോണസ്, റൗൾ ജിമെനെസ് എന്നിവർ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ജൂലൈ 11-ന് മിയാമിയിൽ നടക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് നോർവേയെ നേരിടും.

മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ബെല്ലിങ്ഹാം; തിരിച്ചടിച്ച് മെക്‌സിക്കോ

മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വൈകി ആരംഭിച്ച മത്സരം തുടക്കം മുതൽ നാടകീയത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ മെക്‌സിക്കോയ്ക്കായിരുന്നു പന്തടക്കത്തിൽ മേധാവിത്വം. എന്നാൽ വെറും 98 സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം നേടിയ രണ്ട് ഗോളുകൾ കളി ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ കൈകളിലെത്തിച്ചു. ആദ്യം ബുകായോ സാക നൽകിയ മികച്ചൊരു ക്രോസിൽ നിന്ന് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ബെല്ലിങ്ഹാം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു.

ENGLAND VS MEXICO
ENGLAND VS MEXICO (AP)

തൊട്ടുപിന്നാലെ മെക്‌സിക്കൻ പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ പിഴവിൽ നിന്ന് ഹാരി കെയ്ൻ നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ബെല്ലിങ്ഹാം ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയർത്തി. എന്നാൽ തളരാതെ പോരാടിയ മെക്‌സിക്കോയ്ക്കായി ജൂലിയൻ ക്വിനോണസ് തകർപ്പൻ ഷോട്ടിലൂടെ ഒരു ഗോൾ മടക്കി. തുടർന്ന് മെക്‌സിക്കോയുടെ സമനിലയ്ക്കായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഗോൾകീപ്പർ ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡിന്‍റെ മികച്ച സേവുകളാണ് തടഞ്ഞുനിർത്തിയത്.

ചുവപ്പ് കാർഡും പെനാൽറ്റി നാടകങ്ങളും

രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയേറ്റു. ജീസസ് ഗല്ലാർഡോയെ ഫൗൾ ചെയ്‌തതിന് ഇംഗ്ലീഷ് താരം ജാരെൽ ക്വാൻസ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി. ഇതോടെ മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന 40-ലധികം മിനിറ്റുകൾ 10 പേരുമായാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് കളിച്ചത്. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ ആന്‍റണി ഗോർഡനെ മെക്‌സിക്കൻ ഗോളി ബോക്‌സിൽ വീഴ്ത്തിയതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു.

ENGLAND VS MEXICO
ENGLAND VS MEXICO (AP)

കിക്ക് എടുത്ത ഹാരി കെയ്ൻ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ടൂർണമെന്‍റിലെ തന്‍റെ ആറാം ഗോളോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 3-1 ന് മുന്നിലെത്തിച്ചു. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ബോക്‌സിനുള്ളിൽ ഹാരി കെയ്ൻ വരുത്തിയ ഫൗളിന് വി.എ.ആർ പരിശോധനയിലൂടെ മെക്‌സിക്കോയ്ക്ക് പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. കിക്ക് എടുത്ത റൗൾ ജിമെനെസ് ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ സ്കോർ 3-2 ആയി. അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സമനിലയ്ക്കായി മെക്‌സിക്കോ കനത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധം കോട്ടപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു.

ENGLAND VS MEXICO
ENGLAND VS MEXICO (AP)

ചരിത്രനേട്ടവുമായി ത്രീ ലയൺസ്

ഈ വിജയത്തോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പതിപ്പുകളിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ സുവർണ്ണ നേട്ടം ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തമാക്കി. കൂടാതെ മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മെക്‌സിക്കോയുടെ തോൽക്കപ്പെടാത്ത റെക്കോർഡിനും ഇംഗ്ലണ്ട് അന്ത്യം കുറിച്ചു.

ENGLAND VS MEXICO
ENGLAND VS MEXICO (AP)

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TAGGED:

FIFA 2026
FIFA WORLD CUP 2026
ENGLAND VS MEXICO
JUDE BELLINGHAM DOUBLE VS MEXICO
ENGLAND VS MEXICO WORLD CUP

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