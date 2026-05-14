ഇംഗ്ലണ്ട് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഫീൽഡിങ് കോച്ചായി സാറ ടെയ്ലർ; ഈ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിത.
Published : May 14, 2026 at 3:35 PM IST
ലണ്ടൻ: ലോക ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ മതിലുകൾ തകർത്ത് പുതിയൊരു വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം സാറ ടെയ്ലർ. വരാനിരിക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് സീനിയർ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഫീൽഡിങ് കോച്ചായി സാറയെ നിയമിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു വനിതാ പരിശീലക സീനിയർ പുരുഷ ദേശീയ ടീമിന്റെ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.
ചരിത്രപരമായ മാറ്റം
ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ പൊതുവെ പുരുഷ പരിശീലകർ വനിതാ ടീമുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, കളിയിലെ തന്ത്രപരമായ മികവും സാങ്കേതിക തികവും കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു വനിതയെ പുരുഷന്മാരുടെ ദേശീയ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. പുരുഷ ക്രിക്കറ്റും വനിതാ ക്രിക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ അതിർവരമ്പുകൾ മാഞ്ഞുപോകുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്.
താൽക്കാലിക ചുമതലയ്ക്ക് പിന്നിലെ സാഹചര്യം
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സ്ഥിരം ഫീൽഡിങ് കോച്ചായ കാൾ ഹോപ്കിൻസൺ നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടീമിനൊപ്പം തിരക്കിലായതിനാലാണ് സാറ ടെയ്ലർക്ക് ഈ ഹ്രസ്വകാല ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഹോം പരമ്പരയിലുടനീളം ഇംഗ്ലണ്ട് പുരുഷ ടീമിന്റെ ഫീൽഡിങ് വിഭാഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സാറയായിരിക്കും.
കോച്ചിങ് രംഗത്തെ മികവും മുൻപരിചയവും
ഇംഗ്ലണ്ട് ദേശീയ പുരുഷ ടീമിലേക്കുള്ള സാറയുടെ വരവ് പെട്ടെന്നൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല. കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിലും ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റിലും പരിശീലകയായി മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് അവർക്കുണ്ട്. പ്രശസ്ത കൗണ്ടി ക്ലബ്ബായ സസെക്സ് ടീമിന്റെ പരിശീലകയായും ദി ഹണ്ട്രഡ് ടൂർണമെന്റില് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഒറിജിനൽസ് ടീമിന്റെ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിലും അവർ അംഗമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ശീതകാലത്ത് മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതിഹാസ ഓൾറൗണ്ടർ ആൻഡ്രൂ ഫ്ലിന്റോഫിനൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ട് ലയൺസ് ടീമിന്റെ പരിശീലനത്തിലും സാറ പങ്കാളിയായിരുന്നു.
ആഷസിലെ തകർച്ചയും പുതിയ നിയമനവും
കഴിഞ്ഞ ആഷസ് പരമ്പരയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയോട് ഏറ്റ കനത്ത തോൽവിയും ഫീൽഡിങ്ങിലെ മോശം പ്രകടനവുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇത്തരമൊരു അടിയന്തര തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ആഷസ് പരമ്പരയിലുടനീളം 11 നിർണായക ക്യാച്ചുകളാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫീൽഡർമാർ കൈവിട്ടത്.
ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽഡിങ് കോച്ചില്ലാതെ ടീം യാത്ര ചെയ്തതിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് മുൻ താരങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രിക്കറ്റ് നിരീക്ഷകരിൽ നിന്നും ഉയർന്നത്. ഈ തകർച്ചയ്ക്ക് പരിഹാരമായി ആഷസിന് ശേഷം കാൾ ഹോപ്കിൻസണെയും ബോളിങ് കോച്ചായി ട്രോയ് കൂലിയെയും ഇംഗ്ലണ്ട് തിരികെ വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഹോപ്കിൻസണിന്റെ ഐപിഎൽ കരാർ കാരണം ഉണ്ടായ ഒഴിവിലേക്കാണ് ലോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ റോബ് കീ സാറ ടെയ്ലറുടെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
സമാനതകളില്ലാത്ത കരിയർ
പരിശീലക എന്നതിലുപരി, ലോക ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരിൽ ഒരാളാണ് സാറ ടെയ്ലർ. 13 വർഷത്തെ നീണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വനിതാ ടീമിനായി 226 മത്സരങ്ങളിൽ അവർ ഗ്ലൗസണിഞ്ഞു. 2017-ൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വനിതാ ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടുമ്പോൾ ടീമിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചത് സാറയായിരുന്നു. അവരുടെ തന്ത്രപരമായ ബുദ്ധിയും വിക്കറ്റിന് പിന്നിലെ അസാധ്യമായ കഴിവുകളും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് പുരുഷ ടീമിന്റെ ക്യാച്ചിങ്, ഫീൽഡിങ് നിലവാരം ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം വിലയിരുത്തുന്നത്.
