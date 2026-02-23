ETV Bharat / sports

സെമി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്; തോറ്റാൽ പുറത്തേക്ക്, പാകിസ്ഥാന് നാളെ ജീവൻമരണ പോരാട്ടം

ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8ൽ നാളെ ഇംഗ്ലണ്ട് - പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടം.

England vs Pakistan
England vs Pakistan (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 8:06 PM IST

ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8ല്‍ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ട് നാളെ പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും. പല്ലെക്കലെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളുടെയും സ്‌പിന്‍ കരുത്താകും വിധിയെഴുതുക. സ്ലോ ബൗളർമാരെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചിൽ സ്പിന്നർമാരെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ഇരു ക്യാമ്പുകളുടെയും നീക്കം.

ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ആദ്യ സൂപ്പർ 8 മത്സരത്തിൽ 51 റൺസിന്‍റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതാണ്. കുറഞ്ഞ സ്കോർ പ്രതിരോധിച്ചിട്ടും ജോഫ്ര ആർച്ചറുടെ പേസിനൊപ്പം ആദിൽ റഷീദ്, ലിയാം ഡോസൺ എന്നീ സ്പിന്നർമാരുടെ പ്രകടനം ശ്രീലങ്കൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തകർത്തു. ഓൾറൗണ്ടർ വിൽ ജാക്‌സിന്‍റെ ഫോം ഇംഗ്ലണ്ടിന് വലിയ കരുത്താണ്. നേപ്പാൾ, സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്, ഇറ്റലി എന്നിവർക്കെതിരെ മികച്ച സ്കോർ നേടിയ ജാക്‌സ് ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട്.

ഓപ്പണർ ഫിൽ സാൾട്ട് ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് ആശ്വാസകരമാണെങ്കിലും നായകൻ ഹാരി ബ്രൂക്കിന്‍റേയും ജോസ് ബട്ട്‌ലറുടെയും ഫോം ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആശങ്ക നൽകുന്നു. എന്നാല്‍, ഈ മാസം ആദ്യം ഇവിടെ നടന്ന ടി20 പരമ്പര 3-0ന് തൂത്തുവാരിയതിന്‍റെ മുൻതൂക്കം ഇംഗ്ലണ്ടിനുണ്ട്.

അതേസമയം ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഒരു പോയിന്‍റ് മാത്രമുള്ള പാകിസ്ഥാന് നാളത്തെ മത്സരം നിർണ്ണായകമാണ്. ഉസ്‌മാന്‍ താരിഖിന്‍റെ 'മിസ്റ്ററി' സ്പിന്നിനൊപ്പം സയിം അയ്യൂബ്, അബ്രാർ അഹമ്മദ്, ഷദാബ് ഖാൻ, മുഹമ്മദ് നവാസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന കരുത്തുറ്റ നിരയിലാണ് പാക് പടയുടെ പ്രതീക്ഷ.

ബാറ്റിംഗിൽ ഓപ്പണർ സാഹിബ്‌സാദ ഫർഹാൻ തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ്. ടൂർണമെന്‍റിലെ ഇതുവരെയുള്ള ടോപ് സ്കോററായ ഫർഹാൻ 4 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്നായി 220 റൺസ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ സൽമാൻ ആഗ, സയിം അയ്യൂബ് എന്നിവർ ബാറ്റിംഗിൽ ഇനിയും താളം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. സ്‌പിന്നിനെ നേരിടുന്നതിലെ പാക് ബാറ്റർമാരുടെ പോരായ്‌മ ഇംഗ്ലണ്ട് മുതലെടുത്താൽ പാകിസ്ഥാന് കാര്യങ്ങൾ പ്രയാസകരമാകും.

ഇരുടീമുകളിലേയും താരങ്ങള്‍

ഇംഗ്ലണ്ട്: ഹാരി ബ്രൂക്ക് (ക്യാപ്റ്റൻ), ടോം ബാന്‍റണ്‍, ജോസ് ബട്ട്‌ലർ, ബെൻ ഡക്കറ്റ്, ഫിൽ സാൾട്ട്, ജേക്കബ് ബെഥൽ, സാം കറൻ, ലിയാം ഡോസൺ, വിൽ ജാക്‌സ്, ജാമി ഓവർട്ടൺ, റെഹാൻ അഹമ്മദ്, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ആദിൽ റഷീദ്, ജോഷ് ടങ്, ലൂക്ക് വുഡ്.

പാകിസ്ഥാൻ: സൽമാൻ അലി ആഘ (ക്യാപ്റ്റൻ), അബ്രാർ അഹമ്മദ്, ബാബർ അസം, ഫഹീം അഷ്റഫ്, ഫഖർ സമാൻ, ഖ്വാജ നഫായ്, മുഹമ്മദ് നവാസ്, മുഹമ്മദ് സൽമാൻ മിർസ, നസീം ഷാ, സാഹിബ്‌സാദ ഫർഹാൻ, സയിം അയ്യൂബ്, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി, ഷദാബ് ഖാൻ, ഉസ്മാൻ ഖാൻ, ഉസ്മാൻ താരിഖ്.

