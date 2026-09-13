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യുഎസ് ഓപ്പണിൽ റൈബാക്കിനയ്ക്ക് കന്നി കിരീടം; സബലെങ്കയുടെ ഹാട്രിക് മോഹം തകർത്തു

യുഎസ് ഓപ്പൺ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ട് എലീന റൈബാക്കിന, ഇനി ലോക ഒന്നാം നമ്പർ!

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Rybakina Clinches US Open Crown and World No. 1 Ranking After Defeating Sabalenka (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 9:47 AM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: വനിതാ ടെന്നീസിലെ പുതിയ രാജ്ഞിയായി കസാഖ്സ്ഥാന്‍റെ എലീന റൈബാക്കിന. ആർതർ ആഷെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ ആര്യന സബലെങ്കയെ തകർത്ത് റൈബാക്കിന കരിയറിലെ ആദ്യ യുഎസ് ഓപ്പൺ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. മൂന്ന് സെറ്റ് നീണ്ട വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 6-4, 5-7, 6-2 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു റൈബാക്കിനയുടെ ചരിത്ര വിജയം.

ഈ വിജയത്തോടെ യുഎസ് ഓപ്പണിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ സബലെങ്കയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളാണ് റൈബാക്കിന തല്ലിക്കെടുത്തിയത്. ജനുവരിയിൽ നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിന് പിന്നാലെ റൈബാക്കിന ഈ വർഷം സ്വന്തമാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടമാണിത്. കരിയറിലെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം നേട്ടത്തോടെ തിങ്കളാഴ്‌ച പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ ഡബ്ല്യു.ടി.എ റാങ്കിങ്ങിൽ റൈബാക്കിന ലോക ഒന്നാം നമ്പർ പദവിയിലെത്തും.

കോർട്ടിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് റൈബാക്കിന

ആദ്യ സെറ്റിലെ അഞ്ചാം ഗെയിമിൽ സബലെങ്കയുടെ സെർവ് ബ്രേക്ക് ചെയ്‌ത റൈബാക്കിന 6-4ന് സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി മികച്ച തുടക്കം നേടി. എന്നാൽ രണ്ടാം സെറ്റിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച സബലെങ്ക 7-5ന് സെറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത് മത്സരം നിർണായകമായ മൂന്നാം സെറ്റിലേക്ക് നീട്ടി.

പക്ഷേ, മൂന്നാം സെറ്റിൽ റൈബാക്കിനയുടെ പൂർണ്ണ ആധിപത്യമാണ് കോർട്ട് കണ്ടത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സബലെങ്കയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്‌ത് 2-1നും പിന്നീട് 5-2നും മുന്നിലെത്തിയ താരം, തന്‍റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഏസ് പായിച്ചുകൊണ്ട് വിജയവും കിരീടവും ഉറപ്പിച്ചു. 2 മണിക്കൂറും 21 മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തിൽ റൈബാക്കിന 24 അൺഫോഴ്‌സഡ് എററുകൾ മാത്രം വരുത്തിയപ്പോൾ, സബലെങ്ക 35 പിഴവുകളുമായി സ്വയം സമ്മർദ്ദത്തിലായി.

'ഇപ്പോൾ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ടൂർണമെന്‍റിനു മുൻപ് പരിക്കിന്‍റെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ കളിയിൽ എല്ലാം എനിക്ക് അനുകൂലമായി വന്നു,' റൈബാക്കിന മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു. തോറ്റെങ്കിലും മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ച സബലെങ്കയെ റൈബാക്കിന പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

മധുരപ്രതികാരം

ഈ വർഷം സബലെങ്കയും റൈബാക്കിനയും നേർക്കുനേർ വരുന്ന നാലാമത്തെ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ഫൈനലിൽ സബലെങ്കയെ തോൽപ്പിച്ച റൈബാക്കിനയ്ക്ക്, പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ വെൽസ് ഫൈനലിലും മിയാമി സെമിയിലും സബലെങ്കയോട് പരാജയം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അതിനുള്ള മധുരപ്രതികാരമായി മാറി ന്യൂയോർക്കിലെ ഈ കിരീടനേട്ടം. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങളിൽ സബലെങ്ക ഇപ്പോഴും 10-8ന് മുന്നിലാണ്.

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ELENA RYBAKINA US OPEN CHAMPION

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