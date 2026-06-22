ലോകകപ്പിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രം; 92 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് തീർത്തു, ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ വമ്പൻ ജയം
ന്യൂസിലാൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഈജിപ്തിനു ആദ്യ ലോകകപ്പ് ജയം.
Published : June 22, 2026 at 10:01 AM IST
വാൻകൂവർ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് കാനഡയിലെ വാൻകൂവർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കളി തുടങ്ങി 92 വർഷവും 25 ദിവസവും പിന്നിട്ട ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വമ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഈജിപ്ത്. ഗ്രൂപ്പ് ജി മത്സരത്തിൽ, ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ഈജിപ്ത് ന്യൂസിലാൻഡിനെ തകർത്തുവിട്ടത്. സൂപ്പർ താരം മുഹമ്മദ് സലായുടെ മാസ്മരിത പ്രകടനവും ഒപ്പം പിറന്ന റെക്കോർഡുകളുമാണ് മത്സരത്തെ സുവർണ്ണ അധ്യായമാക്കി മാറ്റിയത്.
റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ച് സലാ
മത്സരത്തിലെ വിജയഗോൾ നേടിയത് കൂടാതെ നിരവധി ചരിത്ര നേട്ടങ്ങളാണ് മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ മുഹമ്മദ് സലാ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പ് പതിപ്പുകളിൽ ഈജിപ്തിനായി ഗോൾ നേടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സലാ സ്വന്തമാക്കി.
അതോടൊപ്പം 34 വയസ്സും 6 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഗോൾ നേടിയ സലാ, ലോകകപ്പിൽ ഈജിപ്തിനായി ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരമെന്ന ബഹുമതിയും സ്വന്തം പേരിൽ എഴുതിച്ചേർത്തു. 1990-ൽ നെതർലൻഡ്സിനെതിരെ ഗോൾ നേടുമ്പോൾ 30 വയസ്സും 320 ദിവസവും പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന മാഗ്ദി അബ്ദുൽഗാനിയുടെ 36 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡാണ് സലാ തകർത്തത്.
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A first-ever #FIFAWorldCup win for Egypt! 🌟— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ കടുത്ത ആക്രമണ സ്വഭാവമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് പുറത്തെടുത്തത്. സർപ്രീത് സിംഗ്, ഏലിയാ ജസ്റ്റ് എന്നിവർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇജിപ്ഷ്യൻ പ്രതിരോധത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയുയർത്തി. അതിന്റെ ഫലമായി 15-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച ഒരു കോർണർ കിക്കിൽ നിന്നും ന്യൂസിലാൻഡ് താരം ഫിൻ സുർമാൻ ഒരു വെടിയുണ്ടയേറ്റതുപോലെയുള്ള തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. ഇതോടെ ന്യൂസിലാൻഡ് കളിയിൽ മുന്നിലെത്തി. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈജിപ്ത് കളിയിൽ പിന്നിലായിപ്പോകുന്നത്.
രണ്ടാം പകുതിയിലെ ഇജിപ്ഷ്യൻ തിരിച്ചുവരവ്
ആദ്യ പകുതിയിൽ സമനിലയ്ക്കായി സലായും ഇമാം അഷൂറും കടുത്ത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ന്യൂസിലാൻഡ് ഗോൾകീപ്പർ മാക്സ് ക്രോകോംബ് അത് തടഞ്ഞു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ ആദ്യ മിനിറ്റിലും സലായുടെ ഒരു ഗോൾ ശ്രമം ക്രോകോംബ് പരാജയപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് കല്ലം മക്കോവാട്ടിന്റെ മികച്ചൊരു ഹെഡ്ഡർ ഇജിപ്ഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ മോസ്തഫ ഷോബീർ അസാമാന്യ ഡൈവിംഗിലൂടെ രക്ഷപെടുത്തിയത് നിർണായകമായി. ആ സേവ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് രണ്ട് ഗോളിന് മുന്നിലെത്തുമായിരുന്നു.
ഈ രക്ഷപെടലിന് പിന്നാലെ ഈജിപ്ത് കളം നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാനായത്. ഹൊസാം ഹസ്സൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ടീമിനായി 58-ാം മിനിറ്റിൽ സിഖോ ഒരു ഫ്രീ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഗോൾ നേടി ടീമിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. ഒമ്പത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം സ്റ്റേഡിയത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച നിമിഷമെത്തി. ഇജിപ്ഷ്യൻ താരങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ഒരു കൂട്ടായ നീക്കത്തിനൊടുവിൽ പന്ത് സ്വീകരിച്ച സലാ കൃത്യതയാർന്ന ഒരു ലോ ഷോട്ടിലൂടെ പന്ത് വലയുടെ കോണിലേക്ക് പായിച്ചു. ഇതോടെ സ്റ്റേഡിയത്തിലും ക്യാമ്പിലും ആഘോഷങ്ങൾ അലയടിച്ചു. കളി അവസാനിക്കാൻ എട്ട് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ട്രെസെഗെ മൂന്നാം ഗോളും നേടിയതോടെ ഈജിപ്ത് തങ്ങളുടെ ചരിത്ര വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.
ഗ്രൂപ്പ് ജി പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ നില
ഈ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ ഈജിപ്ത് ശക്തമായ നിലയിലായി. ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് വമ്പന്മാരായ ഇറാനും ബെൽജിയവും തമ്മിലുള്ള മത്സരം സമനിലയിൽ കലാശിച്ചതും ഈജിപ്തിനു അനുകൂലമായി മാറി. നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ വ്യക്തമായ ലീഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഈജിപ്ത് കുതിക്കുന്നത്.
Updated standings for Groups G and H 🙌#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
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