ലോകകപ്പ് അർജന്റീനയ്ക്കായി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതോ? റഫറിയിങ്ങിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഈജിപ്ത്
അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോകകപ്പ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് ഈജിപ്ത്; റഫറിയിങ്ങിനെതിരെ കടുത്ത അഴിമതി ആരോപണം.
Published : July 8, 2026 at 10:06 AM IST
അറ്റ്ലാന്റ: ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയോട് തോറ്റ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ, ടൂർണമെന്റിലെ റഫറിയിങ്ങിനെതിരെ കടുത്ത വിവേചന ആരോപണങ്ങളുമായി ഈജിപ്ത് ടീം രംഗത്ത്. അറ്റ്ലാന്റയിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിലായിരുന്ന ഈജിപ്ത് ഒടുവിൽ 3-2 നാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. മത്സരത്തിലെ നിർണായകമായ പല റഫറിയിങ് തീരുമാനങ്ങളും അർജന്റീനയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നുവെന്ന് ഈജിപ്ത് ആരോപിച്ചു.
ലോകകപ്പ് കിരീടം അർജന്റീനയ്ക്ക് നൽകാൻ ടൂർണമെന്റ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതാണെന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻ താരം മോസ്തഫ സിക്കോ മത്സരശേഷം തുറന്നടിച്ചു. തങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം മുഴുവൻ റഫറിയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ കാരണം ഇല്ലാതായെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മെസ്സിയെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമം; ഇനി ലോകകപ്പ് കാണില്ലെന്ന് കോച്ച് ഹൊസ്സാം ഹസ്സൻ
മത്സരത്തിലെ റഫറിയിങ്ങിൽ കടുത്ത നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച ഈജിപ്ത് മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഹൊസ്സാം ഹസ്സൻ, താൻ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ലോകകപ്പ് കാണില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. "ഈ ടൂർണമെന്റില് യാതൊരു നീതിയുമില്ല. അർജന്റീനയെ ലോകകപ്പിൽ നിലനിർത്താനും ലയണൽ മെസ്സിയെ മത്സരരംഗത്ത് തുടരാൻ അനുവദിക്കാനും അധികൃതർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നിയത്. കളിയിൽ ഒട്ടും ഫെയർ പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. റഫറി ഫ്രാൻസ്വാ ലെറ്റെക്സിയറും അർജന്റീനിയൻ കളിക്കാരും തങ്ങളോട് ഒട്ടും ബഹുമാനം കാണിച്ചില്ല," ഹസ്സൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ രോഷാകുലനായി പറഞ്ഞു.
🗣️ Egypt’s Mostafa Ziko says “it is clear this tournament has been fixed” after the 3-2 loss to Argentina.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 8, 2026
Egypt unhappy Ziko’s goal was ruled out for a foul, and Mo Salah was not given a penalty moments before Enzo Fernandez won the game.
🎥 @BBCSport pic.twitter.com/eVKFy1FSZN
ഈജിപ്ത് 1-0 ന് മുന്നിട്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ നേടിയ നിർണായകമായ രണ്ടാം ഗോൾ, വാർ പരിശോധനയിലൂടെ റഫറി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അർജന്റീന വിജയഗോൾ നേടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മുഹമ്മദ് സലാഹിന് നേരെ നടന്ന ഫൗളിന് ഈജിപ്തിനു ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പെനാൽറ്റിയും റഫറി നിഷേധിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് കടുത്ത ചൂടിൽ മത്സരം ക്രമീകരിച്ച ടൂർണമെന്റ് ഷെഡ്യൂളും, കൂടാതെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാത്തവരാണ് ഇത് നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നും ഹസ്സൻ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
റഫറിയുടേത് വലിയ തെറ്റെന്ന് പ്രീമിയർ ലീഗ് വിദഗ്ദന്
അതേസമയം, ഈജിപ്തിന്റെ ഗോൾ റദ്ദാക്കിയ വാർ തീരുമാനം പൂർണ്ണമായും തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് മുൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് റഫറിയിങ് വിദഗ്ധൻ ഗ്രഹാം സ്കോട്ട് വിലയിരുത്തി. ഗോൾ നേടുന്നതിന് 100 വാര അകലെ നടന്ന ഒരു സാധാരണ കോൺടാക്റ്റിന്റെ പേരിലാണ് റഫറി ഗോൾ നിഷേധിച്ചത്. വാറിന്റെ പരിധി ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തെറ്റായ ഇടപെടലായിരുന്നു അതെന്നും, ഈജിപ്തിന്റെ അമർഷം 100 ശതമാനം ന്യായമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സലാഹിന് നേരെയുണ്ടായ പെനാൽറ്റി അപ്പീൽ തള്ളിയത് ശരിയായ തീരുമാനമാണെന്നും സ്കോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Egypt head coach Hossam Hassan speaking to beIN Sports, via France24:— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 7, 2026
“I told the referee that what was happening wasn’t fair. It’s an undeserved victory for Argentina.
“Once I’m back in my country and at home. I’ll never watch the World Cup again, because there’s no justice in… pic.twitter.com/TnptBARAzz
ഈ വിവാദ വിജയത്തോടെ അർജന്റീന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, കളിയിലെ അനീതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വലിയ നിരാശയോടെയാണ് ഈജിപ്ത് ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് മടങ്ങുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്.
Also Read: മരണമാസ്സ് കം ബാക്ക്! രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നിലായിട്ടും തളരാതെ മൂന്നടിച്ച് അർജന്റീന; ഈജിപ്തിനെ തകര്ത്തു