കായികമേളയിലെ പ്രായത്തട്ടിപ്പ്: അടുത്ത വർഷം മുതൽ പ്രായപരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
പുഴു വിവാദത്തിൽ നടന്നത് ഹീനമായ പ്രവർത്തിയാണെന്ന് മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട്.
Published : October 30, 2026 at 1:27 PM IST
കോഴിക്കോട്: കായികമേളയിലെ പ്രായത്തട്ടിപ്പിൽ പ്രതികരണവുമായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ. അടുത്ത വർഷം മുതൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ തന്നെ പ്രായപരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോള് നടന്ന പ്രായ തട്ടിപ്പിൽ സ്കൂളിനെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
''വിഷയത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും. പ്രായത്തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കോരുത്തോട് സ്കൂളിലെ കുട്ടിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതാണ്. മറ്റൊരു കുട്ടിക്കെതിരെയും പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പരിശോധന നടക്കുന്നു,'' എന്നും എൻ ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.
സ്വർണം നേടിയ താരം എല്ല് ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടു
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ സബ് ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ 400 മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടിയ യുപി സ്വദേശിയായ താരം പ്രായം കണക്കാക്കുന്ന ബോൺ (എല്ല്) ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത്. കോട്ടയം കോരുത്തോട് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് ഈ താരം. കുട്ടി 400 മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടിയിരുന്നു.
മത്സരാർഥിക്കെതിരെ ജില്ലാതലത്തിൽ തന്നെ പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും മത്സരിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സരത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ പരാതികളെ തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ബോൺ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരഘടനാ പ്രകാരം 15 വയസിനും 18 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയുടേതാണ് ഇതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും, താരം 15നും 18നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തു.
ഈ കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് 100 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ ഈ കുട്ടി സ്വർണം നേടിയ 400 മീറ്ററിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് നാലാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച് പുറത്തായ മത്സരാർഥിയെ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു.
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അതേസമയം പുഴു വിവാദത്തിൽ നടന്നത് ഹീനമായ പ്രവർത്തിയാണെന്ന് മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
''അധ്യാപകനെതിരെ വകുപ്പ് നടപടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഒരു അധ്യാപകനിൽ നിന്നും ഇത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മേളയിലെ ഒരു കറുത്ത അധ്യായമായി അത് മാറി. നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്നും ഇനി ആ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയില്ല,'' എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ കായിക മേളയിൽ ഒരു സ്വർണവും രണ്ട് വെള്ളിയും നേടിയ പാലക്കാട് പനങ്ങാട്ടിരി സ്വദേശിയായ ജി. അക്ഷയക്ക് വീട് ഒരുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ വീട് നിർമിച്ച് നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി എൻ ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.
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