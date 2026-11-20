റഫറിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; ഇക്വഡോർ ഫുട്ബോൾ താരത്തിന് എട്ട് വർഷം വിലക്ക്
കളി കൈവിട്ടു, കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു; റഫറിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ, താരത്തിന് 8 വർഷത്തെ വിലക്ക്.
Published : November 20, 2026 at 4:29 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ച ഇക്വഡോർ താരത്തിന് എട്ട് വർഷത്തെ കടുത്ത വിലക്ക്. ക്ലബ് സിയുഡാഡ് ഡി യാന്ത്സാസ താരമായ ജോൺ പെർലാസയെയാണ് ഇക്വഡോർ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ വിലക്കിയത്. പകരക്കാരനായിറങ്ങിയ താരത്തിന്റെ കല്ലേറിൽ പരിക്കേറ്റ റഫറിക്ക് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവന്നതും മത്സരം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് താരത്തിന്റെ കരിയർ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന മാതൃകാപരമായ നടപടി ഫെഡറേഷൻ സ്വീകരിച്ചത്.
സംഭവം 96-ാം മിനിറ്റിൽ
ഇക്വഡോറിലെ മൂന്നാം ഡിവിഷൻ ലീഗിൽ ക്ലബ് റിയോ അഗ്വാരിക്കോ എഫ്സിക്കെതിരായ (Club Rio Aguarico FC) മത്സരത്തിന്റെ 96-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. പെർലാസ നിലത്തുനിന്ന് ഒരു വസ്തു എടുത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി ലെനിൻ ജിയോവാനി ഒജെഡ നൂനെസിന് നേരെ എറിയുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇക്വഡോർ മാധ്യമമായ 'എൽ യൂണിവേഴ്സോ' സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. കല്ലേറിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നൂനെസിന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടി വരികയും 60 ദിവസത്തെ വിശ്രമം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
‼️Ecuador’s Jhon Perlaza has been banned for 8 years (until 19 Oct 2034) from all football activity after throwing a rock that hit an assistant referee in the face during a third-tier match. The official needed surgery + 60-day recovery. FEF will ask FIFA to make the ban worldwide. 😳 🗞️ @BBCSport https://t.co/rvHBwBhXe3— Footballnus (@footballnus) November 19, 2026
വിലക്ക് ആഗോളതലത്തിലേക്ക്; ക്ലബ്ബിനും പിഴ
മാച്ച് ഒഫീഷ്യലിനെ ശാരീരികമായി ആക്രമിച്ചതിന് പെർലാസ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് 2034 ഒക്ടോബർ 19 വരെ ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും താരത്തെ വിലക്കി. ഈ വിലക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഫിഫയോട് (FIFA) അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, പെർലാസയുടെ ക്ലബ്ബായ യാന്ത്സാസയ്ക്ക് 2,000 ഡോളർ പിഴ ചുമത്തുകയും, റഫറിയുടെ ചികിത്സാ ചെലവിലേക്കായി 4,369.73 ഡോളർ നൽകാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
താരത്തെ പുറത്താക്കി ക്ലബ്ബ്
മത്സരം നടന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പെർലാസയെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി ക്ലബ്ബ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു. ആരാധകരോടും കാണികളോടും മാച്ച് ഒഫീഷ്യലുകളോടും ക്ലബ്ബ് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. "കായിക വേദികൾക്കകത്തും പുറത്തും നടക്കുന്ന വാക്കാൽ ഉള്ളതോ ശാരീരികമോ ആയ ഏതൊരു ആക്രമണത്തെയും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നു. ഫുട്ബോൾ പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റേയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റേയും ഇടമായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു," ക്ലബ്ബ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റ റഫറിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിയതായും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നതായും ക്ലബ്ബ് അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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