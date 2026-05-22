എബോള ഭീതി: ഫിഫ ലോകകപ്പ് പരിശീലന ക്യാമ്പ് ബെൽജിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി കോംഗോ ടീം

ആദ്യ ലോകകപ്പിന് മുൻപ് പ്രതിസന്ധി; എബോള പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോംഗോ ടീം ബെൽജിയത്തിലേക്ക്.

DR Congo Football Team (GETTY)
Published : May 22, 2026 at 11:31 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ (DR Congo) ടീമിന്‍റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തിരിച്ചടി. രാജ്യത്ത് പടർന്നുപിടിക്കുന്ന എബോള വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് തലസ്ഥാനമായ കിൻഷാസയിൽ നടത്താനിരുന്ന പ്രീ-വേൾഡ് കപ്പ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ് റദ്ദാക്കി. സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി പരിശീലന ക്യാമ്പ് ബെൽജിയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതായി കോംഗോ ഫുട്ബോൾ അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ എബോള വ്യാപനത്തെ ‘അന്താരാഷ്ട്ര ആശങ്കയുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ’യായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ടീമിന്‍റെ അടിയന്തര നീക്കം.

ബെൽജിയത്തിൽ പുതിയ ക്യാമ്പ്

സ്വന്തം നാട്ടിലെ ക്യാമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച 'ദി ലെപ്പേർഡ്‌സ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോംഗോ ടീം ഇനി ബെൽജിയത്തിലാകും ലോകകപ്പിനായി തയാറെടുക്കുകയെന്ന് ഔദ്യോഗിക വക്താവ് ജെറി കലിമോ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജൂൺ 3-ന് ബെൽജിയത്തിൽ വെച്ച് ഡെന്മാർക്കുമായും, ജൂൺ 9-ന് സ്പെയിനിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു സൗഹൃദ മത്സരത്തിലും കോംഗോ മാറ്റുരയ്ക്കും. നിലവിൽ കോംഗോയിൽ 600-ലധികം എബോള കേസുകളും 139 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിരീക്ഷണവുമായി ഫിഫ

കോംഗോയിലെ ആരോഗ്യ സാഹചര്യം ഫിഫ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. കോംഗോ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും കളിക്കാരുടെയും സ്റ്റാഫിന്‍റേയും സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും ഫിഫ വക്താവ് അറിയിച്ചു. യു.എസ്.എ, കാനഡ, മെക്‌സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.

യാത്രാ വിലക്കും ലോകകപ്പ് പങ്കാളിത്തവും

എബോള പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോംഗോ, ഉഗാണ്ട, ദക്ഷിണ സുഡാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് അമേരിക്ക താൽക്കാലിക വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചവർക്കാണ് നിയന്ത്രണം. എന്നാൽ 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ദേശീയ ടീമുകൾക്ക് ഈ നിയമത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കോംഗോ ടീമിന് അമേരിക്കയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തടസ്സമുണ്ടാകില്ല.

ചരിത്ര ലോകകപ്പിനൊരുങ്ങി കോംഗോ

ആദ്യമായാണ് ഡിആർ കോംഗോ ഫിഫ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്. 48 ടീമുകൾ അണിനിരക്കുന്ന വിപുലീകരിച്ച പുതിയ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിലാണ് കോംഗോ മത്സരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 17-ന് ഹൂസ്റ്റണിൽ വെച്ച് ശക്തരായ പോർച്ചുഗലിനെതിരെയാണ് കോംഗോയുടെ കന്നി ലോകകപ്പ് മത്സരം. കൊളംബിയ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ. ആരോൺ വാൻ-ബിസാക്ക, യോവാൻ വിസ്സ, ആക്സൽ തുവാൻസെബെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ ക്ലബ് താരങ്ങൾ കോംഗോ നിരയിലുണ്ട്. ജൂൺ 11 മുതൽ ജൂലൈ 19 വരെയാണ് ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

