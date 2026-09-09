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ഈസ്റ്റ് സോൺ ദുലീപ് ട്രോഫി കിരീടത്തിലേക്ക്; ഇഷാന്‍ വീണ്ടും തിളങ്ങി, ലീഡ് 584 റൺസായി ഉയർന്നു

ദുലീപ് ട്രോഫിയിൽ ഈസ്റ്റ് സോൺ പടയോട്ടം: സൗത്ത് സോണിനെതിരെ 584 റൺസിന്‍റെ കൂറ്റൻ ലീഡ്; കിരീടം ഉറപ്പിച്ച് ഇഷാൻ കിഷനും സംഘവും.

EAST ZONE VS SOUTH ZONE ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനൽ ഈസ്റ്റ് സോൺ VS സൗത്ത് സോൺ TILAK VARMA 99 OUT
Duleep Trophy Final: East Zone Extend Lead to Massive 584 Runs on Day Four Against South Zone (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 6:54 PM IST

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ചെന്നൈ: ദുലീപ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ സൗത്ത് സോണിനെതിരെ ഈസ്റ്റ് സോൺ തങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം പൂർണ്ണമാക്കി. എം.എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന്‍റെ നാലാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് സോൺ തങ്ങളുടെ ലീഡ് 584 റൺസിലേക്ക് ഉയർത്തി. ക്യാപ്റ്റൻ ഇഷാൻ കിഷൻ, ശിഖർ മോഹൻ എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികളാണ് ഈസ്റ്റ് സോണിനെ തകർപ്പൻ നിലയിലെത്തിച്ചത്.

മത്സരത്തിൽ ഇതിനകം തന്നെ 350 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഇഷാൻ കിഷൻ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലും ആക്രമിച്ച് കളിച്ചു. 98 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 9 ഫോറും 3 സിക്സറുമടക്കം 80 റൺസ് നേടിയാണ് കിഷൻ പുറത്തായത്. തന്‍റെ രണ്ടാം സെഞ്ചുറി താരം നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നഷ്ടമാക്കിയത്. 85 പന്തിൽ 52 റൺസ് നേടിയ ശിഖർ മോഹനും കിഷന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. 2011/12, 2012/13 സീസണുകൾക്ക് ശേഷം ഈസ്റ്റ് സോണിന് തങ്ങളുടെ മൂന്നാം ദുലീപ് ട്രോഫി കിരീടം ഇതോടെ ഉറപ്പായി.

തിലക് വർമ്മയ്ക്ക് ഒരു റൺസ് അകലെ സെഞ്ചുറി നഷ്‌ടം

നേരത്തെ, നാലാം ദിനം കളി ആരംഭിച്ച സൗത്ത് സോൺ തങ്ങളുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 94 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ പുറത്തായി. ഇതോടെ ഈസ്റ്റ് സോണിന് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 372 റൺസിന്‍റെ കൂറ്റൻ ലീഡ് ലഭിച്ചു. സൗത്ത് സോണിനായി ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ്മ മുഹമ്മദ് ഷമിക്കെതിരെ ബൗണ്ടറികൾ നേടി മികച്ച തുടക്കം നൽകിയിരുന്നു. സി.വി മിലിന്ദ് (43) തിലകിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയെങ്കിലും ശിഖർ മോഹന്‍റെ സ്പിൻ ബോളിങ്ങിൽ മിലിന്ദ് പുറത്തായതോടെ സൗത്ത് സോണിന്‍റെ തകർച്ച തുടങ്ങി.

ത്രിപുരാന വിജയ് റണ്ണൗട്ടാവുകയും മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ മുകേഷ് കുമാർ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ സൗത്ത് സോൺ ഇന്നിങ്സിലെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാഴ്‌ച തിലക് വർമ്മയുടെ പുറത്താകലായിരുന്നു. മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്‌ത തിലക്, കൗനൈൻ ഖുറൈഷിക്ക് റിട്ടേൺ ക്യാച്ച് നൽകി 99 റൺസിൽ പുറത്താവുകയായിരുന്നു. ഒരു റൺസ് അകലെയാണ് താരത്തിന് കരിയറിലെ ഒൻപതാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെഞ്ചുറി നഷ്‌ടമായത്.

ഫോളോ ഓൺ ചെയ്യിക്കാതെ ഈസ്റ്റ് സോൺ

372 റൺസിന്‍രെ വലിയ ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സൗത്ത് സോണിനെ ഫോളോ ഓൺ ചെയ്യിക്കാൻ ഈസ്റ്റ് സോൺ തയ്യാറായില്ല. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഈസ്റ്റ് സോണിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓപ്പണർമാരായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി (8), അഭിമന്യു ഈശ്വരൻ എന്നിവരെ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച കിഷൻ - മോഹൻ സഖ്യം 126 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ടീമിനെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു.

ശ്രേയസ് ഗോപാലിന്‍റെ പന്തിൽ വലിയ ഷോട്ടിന് മുതിർന്ന് കിഷൻ പുറത്തായെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ലീഡ് 500 കടന്നിരുന്നു. നാലാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ കുമാർ കുശാഗ്രയും (34*) ഖുറൈഷിയും (26*) ചേർന്ന് കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ടീമിനെ കാത്തു.

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TAGGED:

EAST ZONE VS SOUTH ZONE
ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനൽ
ഈസ്റ്റ് സോൺ VS സൗത്ത് സോൺ
TILAK VARMA 99 OUT
DULEEP TROPHY FINAL RESULTS

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