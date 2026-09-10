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ദുലീപ് ട്രോഫി കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ട് ഈസ്റ്റ് സോൺ; നായകനായി തിളങ്ങി ഇഷാൻ കിഷൻ

മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച് ഇഷാൻ കിഷൻ; ദുലീപ് ട്രോഫി കിരീടം ഈസ്റ്റ് സോൺ സ്വന്തമാക്കി.

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East Zone Wins Duleep Trophy Title After 13 Years Under Ishan Kishan's Leadership (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 4:44 PM IST

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ചെന്നൈ: ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ കരുത്തരായ സൗത്ത് സോണിനെ തകർത്ത് ഈസ്റ്റ് സോണിന് ദുലീപ് ട്രോഫി കിരീടം. ചെന്നൈ എം.എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് നീണ്ട 13 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് ഈസ്റ്റ് സോൺ ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ടീമിന്‍റെ ഒത്തൊരുമയും ക്യാപ്റ്റൻ ഇഷാൻ കിഷന്‍റെ അവിസ്‌മരണീയമായ ബാറ്റിങ് പ്രകടനവുമാണ് ഈസ്റ്റ് സോണിനെ മൂന്നാം ദുലീപ് ട്രോഫി കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 2012/13 സീസണിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കിരീടം ഈസ്റ്റ് സോൺ ക്യാമ്പിലെത്തുന്നത്.

മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച് ഇഷാൻ കിഷൻ

ഫൈനലിൽ ടോസ്സ് മുതൽ കളി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഈസ്റ്റ് സോണിന്‍റെ ആധിപത്യമായിരുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 270 റൺസിന്‍റെ മാരത്തോൺ ഇന്നിങ്സുമായി ടീമിന്‍റെ അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഇഷാൻ , രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലും 80 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി സൗത്ത് സോണിന്‍റെ കിരീടപ്രതീക്ഷകൾ തല്ലിക്കെടുത്തി. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ നേടിയ കൂറ്റൻ ലീഡിന്‍റെ ബലത്തിലാണ് ഈസ്റ്റ് സോൺ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

'ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കിരീടം നേടിയത്. ടീമിലെ ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം പിന്തുണച്ചു, അതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഞാൻ ഒരു നല്ല ലീഡറായിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഈ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഫീൽഡിങ്ങിലായാലും ബാറ്റിങ്ങിലായാലും ഇനിയും തെറ്റുകൾ തിരുത്തി ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ മികച്ചവരാകാനാണ് ഇനി ശ്രമിക്കുക," മത്സരശേഷമുള്ള സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ ഇഷാൻ കിഷൻ പറഞ്ഞു.

ഇടവേള പക്വത നൽകി

ദേശീയ ടീമിൽ നിന്ന് മാറിനിന്ന കഠിനമായ കാലയളവ് തന്നിലെ ക്രിക്കറ്ററെയും ക്യാപ്റ്റനെയും കൂടുതൽ പക്വതയുള്ളവനാക്കിയെന്ന് താരം വെളിപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ജാർഖണ്ഡിനെ സയ്യിദ് മുഷ്‌താഖ് അലി ട്രോഫി കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിന് ശേഷം ഇഷാന്‍ ക്യാപ്റ്റനായി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ ആഭ്യന്തര കിരീടമാണിത്.

'ആ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കളിയിൽ കൂടുതൽ ശാന്തനാകാനും സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഞാൻ കടന്നുപോയ ആ കഠിനമായ അവസ്ഥയിലൂടെ മറ്റ് കളിക്കാർ കടന്നുപോകാതിരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്‍റെ ലക്ഷ്യം. ഈ മാറ്റം കളിയിൽ കൂടുതൽ വിശപ്പുള്ളവനാക്കി മാറ്റി. ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ളത്. എങ്കിലും എന്‍റെ ആ പഴയ കുസൃതി സ്വഭാവം എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാകുന്നത് വരെ മാറില്ല," താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

EAST ZONE VS SOUTH ZONE
ഇഷാൻ കിഷൻ ക്യാപ്റ്റൻസി
ദുലീപ് ട്രോഫി കിരീടം
ഈസ്റ്റ് സോൺ VS സൗത്ത് സോൺ
EAST ZONE DULEEP TROPHY WIN

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