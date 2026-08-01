മല്ലു ബ്ലാസ്റ്റ് ടാ! വിഷ്ണുവിന്റെ ഹാട്രിക്കിലും ജെസിന്റെ ഇരട്ട ഗോളിലും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനു മിന്നും ജയം
ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിൽ മലയാളി തിളക്കം; വിഷ്ണുവിന് ഹാട്രിക്കും ജെസിന് ഇരട്ട ഗോളും, ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന് കൂറ്റൻ വിജയം.
Published : August 1, 2026 at 12:22 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ സി.ഐ.എസ്.എഫ് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സിനെതിരെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്.സിക്ക് എതിരില്ലാത്ത എട്ട് ഗോളുകളുടെ കൂറ്റൻ ജയം. കൊൽക്കത്ത കിഷോർ ഭാരതി ക്രിരംഗൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തിൽ മലയാളി വിങ്ങർ വിഷ്ണു പി.വി ഹാട്രിക് ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങി.
കൊൽക്കത്ത ഡെർബിയിൽ മോഹൻ ബഗാനോട് ഏറ്റ കടുത്ത തോൽവിക്ക് ശേഷം അന്റോണിയോ ലോപ്പസ് ഹബാസിന്റെ കീഴില് ഇറങ്ങിയ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ മികച്ച തിരിച്ചുവരവിനാണ് മൈതാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. വിഷ്ണുവിന് പുറമെ മറ്റൊരു മലയാളി താരമായ ജെസിൻ ടി.കെ. ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ താരം ജാക്സണ് സിംഗ്, ബിപിൻ സിംഗ് എന്നിവരും സ്കോർഷീറ്റിൽ ഇടംപിടിച്ചു. ഒരു ഗോൾ സി.ഐ.എസ്.എഫ് ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് ഖാലിദിന്റെ വക ഓൺഗോളായിരുന്നു.
Red and Gold fire! 🔥 @eastbengal_fc trounce CISF Protectors by 8-0 to record their biggest #DurandCup victory in 54 years. 🤯#IndianFootball pic.twitter.com/E3Gf5B63T7— Indian Football (@IndianFootball) July 31, 2026
വിഷ്ണുവിന്റെ മാന്ത്രിക ബാക്ക്ഹീൽ ഗോൾ
തുടക്കം മുതൽ 4-3-3 ഫോർമേഷനിൽ ഇറങ്ങിയ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആക്രമണ ഫുട്ബോളാണ് പുറത്തെടുത്തത്. കളി തുടങ്ങി മിനിറ്റുകൾക്കകം വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി തെറിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ അരമണിക്കൂറിൽ സി.ഐ.എസ്.എഫ് പ്രതിരോധം ശക്തമായി പിടിച്ചുനിന്നെങ്കിലും 38-ാം മിനിറ്റിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. എഡ്മണ്ട് ലാൽറിൻഡിക നൽകിയ പാസ് ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് അതിമനോഹരമായ ഒരു 'ബാക്ക്ഹീൽ' ഫിനിഷിലൂടെ വിഷ്ണു വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
നാല് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം (42') വിഷ്ണു ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്ന് ബോക്സിലേക്ക് നൽകിയ ലോ ക്രോസ് തടയാൻ ശ്രമിച്ച സി.ഐ.എസ്.എഫ് നായകൻ മുഹമ്മദ് ഖാലിദിന്റെ കാലിൽ തട്ടി നിർഭാഗ്യകരമായ ഓൺഗോളായി മാറി. ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ റമീറസിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ജാക്സണ് സിംഗ് ഗോൾ നേടിയതോടെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആദ്യ പകുതിയിൽ 3-0 ന് മുന്നിലെത്തി.
We are still in awe of last night's power-packed performance!— Durand Cup (@thedurandcup) August 1, 2026
⚽ Goals:
PV Vishnu - 3
Jesin - 2
Jeakson - 1
Bipin - 1
Watch Live on @SonySportsNetwk & @SonyLIV#EBFCCISFP #135thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredbySBIandCIL #DeshKaCup #ManyChampionsOneLegacy pic.twitter.com/kZDCibC5tK
ഓവർഹെഡ് കിക്കും ഹാട്രിക്കും
രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ (47') സ്റ്റേഡിയത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി വിഷ്ണു തന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. സന്ദീപ് മന്തി ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്ന് നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ് ഉയർന്നു ചാടി ഒരു തകർപ്പൻ 'ഓവർഹെഡ് കിക്ക്' വഴിയാണ് വിഷ്ണു ഗോൾകീപ്പറെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിലാക്കിയത്.
64-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ബിപിൻ സിംഗിലൂടെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ അഞ്ചാം ഗോൾ കണ്ടെത്തി. 70-ാം മിനിറ്റിൽ മലയാളി താരം ജെസിൻ ടി.കെ. കൃത്യമായ ഒരു തൃൂ-പാസ് സ്വീകരിച്ച് ഗോൾകീപ്പറെ മറികടന്ന് സ്കോർ 6-0 ആക്കി. 80-ാം മിനിറ്റിൽ ജെസിൻ തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും നേടി.
തുടർന്ന് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം 82-ാം മിനിറ്റിൽ ബിപിൻ സിംഗിന്റെ ക്രോസ് കൃത്യമായി വലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് വിഷ്ണു തന്റെ കരിയറിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഹാട്രിക് തികച്ചു. ഈ കൂറ്റൻ വിജയത്തോടെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ടൂർണമെന്റിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മൂന്ന് പോയിന്റുകള് സ്വന്തമാക്കി.
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