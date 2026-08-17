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പെനാൽറ്റി ത്രില്ലറിൽ ജംഷഡ്‌പൂരിനെ വീഴ്ത്തി; മോഹൻ ബഗാൻ ഡ്യുറൻഡ് കപ്പ് സെമിയിൽ

ഡ്യുറൻഡ് കപ്പ്: നാടകീയ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ജംഷഡ്‌പൂരിനെ വീഴ്ത്തി മോഹൻ ബഗാൻ സെമിയിൽ.

Durand Cup
Durand Cup: Mohun Bagan SG Edge Jamshedpur FC 9-8 on Penalties to Seal Semifinal Spot (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 8:48 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: ആവേശം സഡൻ ഡെത്ത് വരെ നീണ്ട നാടകീയ പോരാട്ടത്തിൽ ജംഷഡ്‌പൂർ എഫ്.സിയെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തകർത്ത് മോഹൻ ബഗാൻ ഡ്യുറൻഡ് കപ്പിന്‍റെ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന മൂന്നാം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും 1-1 സമനില പാലിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് മത്സരം പെനാൽറ്റിയിലേക്ക് നീണ്ടത്. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 9-8 എന്ന സ്കോറിനാണ് മോഹൻ ബഗാൻ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്.

സഹലിലൂടെ മോഹൻ ബഗാന് മിന്നും തുടക്കം

മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ മലയാളി താരം സഹൽ അബ്ദുൽ സമദിലൂടെ മോഹൻ ബഗാൻ ലീഡ് നേടി. പ്രണോയ് ഹാൽഡർ നൽകിയ പാസ് ജംഷഡ്‌പൂർ പ്രതിരോധം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിൽ വരുത്തിയ പിഴവ് മുതലെടുത്താണ് സഹൽ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചത്. ഗോൾ നേടിയതോടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായ ബഗാൻ നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ഡെജാൻ ഡ്രാസിച്ച് ലഭിച്ച മികച്ച രണ്ട് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കി. എന്നാൽ ഒന്നാം പകുതി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ദേവേന്ദ്ര മുർഗാവോങ്കറിലൂടെ ജംഷഡ്‌പൂർ സമനില പിടിച്ചു.

അവസരങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി ഇരുടീമുകളും

രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇരുടീമുകളും വിജയഗോളിനായി കടുത്ത പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചു. ജംഷഡ്‌പൂരിന്‍റെ മലയാളി താരം അമൻ സി.കെ മോഹൻ ബഗാൻ പ്രതിരോധത്തിന് നിരന്തരം ഭീഷണിയുയർത്തി. 63-ാം മിനിറ്റിൽ ജംഷഡ്‌പൂർ ഗോൾകീപ്പർ അൽബിനോ ഗോമസിന്‍റെ പിഴവിൽ നിന്ന് പന്ത് സ്വീകരിച്ച സഹൽ ലിസ്റ്റൺ കൊളാസോയ്ക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ പാസ് നൽകിയെങ്കിലും ലിസ്റ്റണിന് പന്ത് നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. നിശ്ചിത സമയം അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഇരുടീമുകൾക്കും പിന്നീട് ഗോൾ നേടാനാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്താൻ ഷൂട്ടൗട്ട് നടത്തിയത്.

സഡൻ ഡെത്ത് നീണ്ട പെനാൽറ്റി നാടകം

പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലെ ആദ്യ 16 കിക്കുകളും ഇരുടീമുകളും കൃത്യമായി വലയിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് സഡൻ ഡെത്തിന്‍റെ നാലാം കിക്കെടുത്ത ജംഷഡ്‌പൂരിന്‍റെ ലാവ്‌സാംഗ്‌സുവാലയുടെ ഷോട്ട് മോഹൻ ബഗാൻ ഗോൾകീപ്പർ വിശാൽ കെയ്‌ത് തകർപ്പൻ സേവിലൂടെ തടഞ്ഞു. തൊട്ടുപിന്നാലെ കിക്ക് എടുത്ത തെക്ചം അഭിഷേക് സിംഗ് പന്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചതോടെ മോഹൻ ബഗാൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് ഷില്ലോങ്ങിൽ നടക്കുന്ന സെമി ഫൈനലിൽ ഷില്ലോങ് ലാജോങ് - നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ മോഹൻ ബഗാൻ നേരിടും.

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TAGGED:

135TH DURAND CUP
DURAND CUP 2026 QUARTER FINAL
മോഹൻ ബഗാൻ ഡ്യുറൻഡ് കപ്പ്
SAHAL ABDUL SAMAD
MOHUN BAGAN VS JAMSHEDPUR FC

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