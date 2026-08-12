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ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ്: നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ക്വാർട്ടറിൽ; തിളങ്ങി പാർത്ഥിബും ജിതിനും

മലയാളി കരുത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്‍റെ ജൈത്രയാത്ര; ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിൽ എഫ്‌സി 1 തകർന്നു തരിപ്പണം!

Durand Cup 2026
NorthEast United Cruise Past FC1 3-1 to Seal Quarterfinal Berth (AIFF)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 9:35 AM IST

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ഗുവാഹത്തി: ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിൽ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടര്‍ന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്‌സി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത്‌ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് എഫ് മത്സരത്തിൽ എഫ്‌സി 1-നെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് 'ഹൈലാൻഡേഴ്‌സ്' ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇടം നേടി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒൻപത് പോയിന്‍റോടെ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. നവാഗതരായ എഫ്‌സി 1 മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്‍റുമായി ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി.

നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനായി പാർത്ഥിബ് സുന്ദർ ഗൊഗോയി ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ, അലാദിൻ അജാറെ തന്‍റെ ആറാം ഗോൾ കുറിച്ചു. മുഹമ്മദ് ഇല്യാസാണ് എഫ്‌സി 1-ന്‍റെ ആശ്വാസ ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്.

പെനാൽറ്റി ചതിച്ചു; തിരിച്ചടിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്

കളിയുടെ ആദ്യ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ലീഡെടുക്കാൻ എഫ്‌സി 1-ന് സുവർണ്ണാവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ബോക്‌സിനുള്ളിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് താരം റോബിൻ യാദവ് പന്ത് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതിന് റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചു. എന്നാൽ എഫ്‌സി 1 താരം മൂസ അഹമ്മദ് ഖുറേഷിയെടുത്ത കിക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്‍റെ അരങ്ങേറ്റ ഗോൾകീപ്പർ കെ. മോഹൻരാജ് തകർപ്പൻ സേവിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.

ഈ തളർച്ചയിൽ നിന്നും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ മലയാളി താരം ജിതിൻ എം.എസ് രണ്ട് പ്രതിരോധ നിരക്കാരെ വെട്ടിച്ച് നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ്സ്, പോസ്റ്റിന്‍റെ മറുഭാഗത്ത് അൺമാർക്ക്ഡ് ആയി നിന്ന പാർത്ഥിബ് ഗൊഗോയി വലയിലാക്കി (1-0). ആദ്യ പകുതിയിൽ പന്തടക്കത്തിൽ എഫ്‌സി 1 മുന്നിട്ടുനിന്നെങ്കിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്‍റെ കരുത്തുറ്റ പ്രതിരോധം തകർക്കാൻ അവർക്കായില്ല.

രണ്ടാം പകുതിയിലെ ഗോളടി

രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് ഒൻപത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ലീഡ് ഉയർത്തി. അന്‍റോണിയോ മൊയാനോ എടുത്ത ഫ്രീകിക്കിൽ നിന്ന് ബോക്സിലേക്ക് ഉയർന്നുവന്ന പന്ത് പാർത്ഥിബ് ഗൊഗോയി തന്‍റെ രണ്ടാം ഗോളാക്കി മാറ്റി (2-0).

തുടർന്ന് കളി പൂർണ്ണമായും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ലാൽറിൻസുവാലയും അജാറെയും എഫ്‌സി 1 ഗോൾകീപ്പർ അഫ്‌താബ് അഷ്‌റഫിനെ നിരന്തരം പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പാർത്ഥിബ് നൽകിയ തകർപ്പൻ ത്രൂ-പാസ് സ്വീകരിച്ച് അജാറെ ഗോൾകീപ്പർക്ക് മുകളിലൂടെ പന്ത് ചിപ്പ് ചെയ്ത് വലയിലാക്കി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്‍റെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടി (3-0).

71-ാം മിനിറ്റിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് മുഹമ്മദ് ഇല്യാസ് എഫ്‌സി 1-നായി ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും (3-1) മത്സരത്തിൽ പിന്നീട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും ആധികാരിക ജയം നേടിയ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ഇനി ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങും.

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