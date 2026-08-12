ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പ്: നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ക്വാർട്ടറിൽ; തിളങ്ങി പാർത്ഥിബും ജിതിനും
മലയാളി കരുത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ ജൈത്രയാത്ര; ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിൽ എഫ്സി 1 തകർന്നു തരിപ്പണം!
Published : August 12, 2026 at 9:35 AM IST
ഗുവാഹത്തി: ഡ്യൂറൻഡ് കപ്പിൽ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടര്ന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്സി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത്ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് എഫ് മത്സരത്തിൽ എഫ്സി 1-നെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് 'ഹൈലാൻഡേഴ്സ്' ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇടം നേടി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒൻപത് പോയിന്റോടെ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. നവാഗതരായ എഫ്സി 1 മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റുമായി ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്തായി.
നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനായി പാർത്ഥിബ് സുന്ദർ ഗൊഗോയി ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ, അലാദിൻ അജാറെ തന്റെ ആറാം ഗോൾ കുറിച്ചു. മുഹമ്മദ് ഇല്യാസാണ് എഫ്സി 1-ന്റെ ആശ്വാസ ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്.
പെനാൽറ്റി ചതിച്ചു; തിരിച്ചടിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്
കളിയുടെ ആദ്യ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ലീഡെടുക്കാൻ എഫ്സി 1-ന് സുവർണ്ണാവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ബോക്സിനുള്ളിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് താരം റോബിൻ യാദവ് പന്ത് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതിന് റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചു. എന്നാൽ എഫ്സി 1 താരം മൂസ അഹമ്മദ് ഖുറേഷിയെടുത്ത കിക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ഗോൾകീപ്പർ കെ. മോഹൻരാജ് തകർപ്പൻ സേവിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.
ഈ തളർച്ചയിൽ നിന്നും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ മലയാളി താരം ജിതിൻ എം.എസ് രണ്ട് പ്രതിരോധ നിരക്കാരെ വെട്ടിച്ച് നൽകിയ മനോഹരമായ ക്രോസ്സ്, പോസ്റ്റിന്റെ മറുഭാഗത്ത് അൺമാർക്ക്ഡ് ആയി നിന്ന പാർത്ഥിബ് ഗൊഗോയി വലയിലാക്കി (1-0). ആദ്യ പകുതിയിൽ പന്തടക്കത്തിൽ എഫ്സി 1 മുന്നിട്ടുനിന്നെങ്കിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ കരുത്തുറ്റ പ്രതിരോധം തകർക്കാൻ അവർക്കായില്ല.
FC Raengdai are through to the QUARTER-FINALS!— Durand Cup (@thedurandcup) August 11, 2026
Watch live on @SonySportsNetwk & @SonyLIV #135thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredbySBIandCIL #DeshKaCup #ManyChampionsOneLegacy pic.twitter.com/RkPkUNxDL8
രണ്ടാം പകുതിയിലെ ഗോളടി
രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് ഒൻപത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ലീഡ് ഉയർത്തി. അന്റോണിയോ മൊയാനോ എടുത്ത ഫ്രീകിക്കിൽ നിന്ന് ബോക്സിലേക്ക് ഉയർന്നുവന്ന പന്ത് പാർത്ഥിബ് ഗൊഗോയി തന്റെ രണ്ടാം ഗോളാക്കി മാറ്റി (2-0).
തുടർന്ന് കളി പൂർണ്ണമായും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ലാൽറിൻസുവാലയും അജാറെയും എഫ്സി 1 ഗോൾകീപ്പർ അഫ്താബ് അഷ്റഫിനെ നിരന്തരം പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പാർത്ഥിബ് നൽകിയ തകർപ്പൻ ത്രൂ-പാസ് സ്വീകരിച്ച് അജാറെ ഗോൾകീപ്പർക്ക് മുകളിലൂടെ പന്ത് ചിപ്പ് ചെയ്ത് വലയിലാക്കി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടി (3-0).
71-ാം മിനിറ്റിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് മുഹമ്മദ് ഇല്യാസ് എഫ്സി 1-നായി ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും (3-1) മത്സരത്തിൽ പിന്നീട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും ആധികാരിക ജയം നേടിയ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ഇനി ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങും.
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