ഈസ്റ്റ് സോണിന്റെ 708 റൺസിന് മുന്നിൽ പകച്ച് സൗത്ത്; നാഥനില്ലാതെ മധ്യനിര, രക്ഷകനായി തിലക്
ചെപ്പോക്കിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് സൗത്ത് സോൺ; ഈസ്റ്റ് സോൺ ദുലീപ് ട്രോഫി കിരീടത്തിനരികെ
Published : September 8, 2026 at 6:40 PM IST
ചെന്നൈ: ദുലീപ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ ഈസ്റ്റ് സോൺ ഉയർത്തിയ റൺമലയ്ക്ക് മുന്നിൽ സൗത്ത് സോൺ തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ. മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ സൗത്ത് സോൺ അവരുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 242 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. ഈസ്റ്റ് സോണിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് സ്കോറായ 708 റൺസിനേക്കാൾ 466 റൺസ് പിന്നിലാണ് ഇപ്പോഴും അവർ.
4 വിക്കറ്റുകൾ മാത്രം കൈയിലിരിക്കെ, വൻ തകർച്ച ഒഴിവാക്കാനുള്ള സൗത്ത് സോണിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇനി നായകൻ തിലക് വർമ്മയുടെ (56*) ബാറ്റുകളിലാണ്.
തകർന്നടിഞ്ഞ് മുൻനിര; ചെറുത്തുനിന്ന് പടിക്കൽ
കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി മുഹമ്മദ് ഷമിയും മുകേഷ് കുമാറും നയിച്ച ഈസ്റ്റ് സോൺ ബോളിങ് നിര തുടക്കം മുതലേ മത്സരത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. സൗത്ത് സോൺ നിരയിൽ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (62) അല്പസമയം പ്രതിരോധം തീർത്തുവെങ്കിലും മുകേഷ് കുമാർ പടിക്കലിനെ പുറത്താക്കി ഈസ്റ്റ് സോണിന് നിർണായക ബ്രേക്ക്ത്രൂ നൽകി. റിവേഴ്സ് സ്വിങ്ങിലൂടെ ഷെയ്ക് റഷീദിനെ (27) പുറത്താക്കി ഷമിയും ക്ലാസ് കാണിച്ചു.
Shami-Mukesh combo strikes 🤝— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 8, 2026
The pace bowling duo dismiss set batters Shaik Rasheed and Devdutt Padikkal and breaks 56-run stand 🙌
South Zone are 134/4, trail by 574 runs.
Scorecard ▶️ https://t.co/BhTkGWeeoD#DuleepTrophy | #EZvSZ pic.twitter.com/NAvgCYBdkA
ഡിആർഎസിൽ അത്ഭുതമായി വൈഭവ് സൂര്യവംശി
ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാഴ്ച ഈസ്റ്റ് സോണിന്റെ 15 വയസ്സുകാരൻ താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ ഡിആർഎസ് (ഡിആര്എസ്) തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു. ഇഷാൻ കിഷൻ താല്ക്കാലികമായി മൈതാനത്തില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റന്റെ ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ഈ കൗമാരക്കാരൻ, റിവ്യൂ എടുക്കുന്നതിൽ കാണിച്ച കൃത്യത മുതിർന്ന താരങ്ങളെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഷമിയുടെ പന്തിൽ സ്മരൻ രവിചന്ദ്രൻ (23) പുറത്തായ റിവ്യൂ സൂര്യവംശിയുടെ തന്ത്രപരമായ മികവിന് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു.
നാലാം ദിനം അഗ്നിപരീക്ഷ
മധ്യനിരയിൽ ശ്രേയസ് ഗോപാലിനെ (26) കൂട്ടുപിടിച്ച് തിലക് വർമ്മ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ദിവസത്തെ അവസാന ഓവറുകളിൽ ശ്രേയസിനെ ഖുറേഷി പുറത്താക്കി. നിലവിൽ 2 റൺസോടെ ചാമ മിലിന്ദ് ആണ് ക്യാപ്റ്റന് കൂട്ടായുള്ളത്.
Stumps Day 3: South Zone - 242/6 in 79.6 overs (C V Milind 2 off 4, Tilak Varma 56 off 133) #EZvSZ #DuleepTrophy #Final— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 8, 2026
നാലാം ദിനമായ നാളെ സൗത്ത് സോണിന് മുന്നിലുള്ളത് ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യമാണ്. ഈസ്റ്റ് സോണിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോറിനൊപ്പമെത്താൻ ഇനിയും 467 റൺസ് വേണം. നാളെ രാവിലെ തന്നെ തിലക് വർമ്മയെ പുറത്താക്കി കിരീടത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടിയടുക്കാനാകും ഈസ്റ്റ് സോണിന്റെ ശ്രമം.
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