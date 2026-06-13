അമേരിക്കയെ പേടിക്കണം, പരാഗ്വായെ തകര്ത്ത് ലോകകപ്പില് ചരിത്ര വിജയം, വമ്പൻ ടീമുകള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
ഒരു ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ അമേരിക്കൻ പുരുഷ ടീം 4 ഗോളുകൾ നേടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്... ഏത് വമ്പൻ ടീമിനെയും തകര്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്വകാഡുമായാണ് തങ്ങള് ബൂട്ട് കെട്ടുന്നതെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ വിജയത്തിലൂടെ നല്കാനായി
Published : June 13, 2026 at 10:48 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: സ്വന്തം നാട്ടുകാരുടെ ആവേശക്കടലിനെ സാക്ഷിയാക്കി അമേരിക്കൻ ടീം ലോകകപ്പിൽ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഡി-യിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ പാരാഗ്വയെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് അമേരിക്ക തകർത്തുവിട്ടത്.
മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായാണ് അമേരിക്ക ഒരു ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ആ കാത്തിരിപ്പ് അവർ ഗംഭീരമായ ഒരു ഗോൾവേട്ടയോടെ ആഘോഷമാക്കി. അതിനൊപ്പം ഏത് വമ്പൻ ടീമിനെയും തകര്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്വകാഡുമായാണ് തങ്ങള് ബൂട്ട് കെട്ടുന്നതെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ വിജയത്തിലൂടെ നല്കാനായി.
USA take the lead. 🦅#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1f8s3B9MJF— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
കളി തുടങ്ങിയത് പാരാഗ്വയുടെ പിഴവോടെ
മത്സരം തുടങ്ങി ഏഴാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ അമേരിക്ക മുന്നിലെത്തി. അമേരിക്കൻ താരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിക് നൽകിയ മികച്ചൊരു ക്രോസ് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പാരാഗ്വയുടെ ഡിഫെൻഡർ ദാമിയൻ ബൊബാദില്ലയ്ക്ക് പിഴച്ചു. പന്ത് സ്വന്തം വലയിലേക്ക് തന്നെ അടിച്ചുകയറ്റിയ ബൊബാദില്ലയുടെ 'ഓൺ ഗോൾ' അമേരിക്കയ്ക്ക് ആദ്യ ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. ആദ്യ ഗോളിന് ശേഷം അമേരിക്ക കളി പൂർണമായി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. പിന്നീട് കളം നിറഞ്ഞത് അമേരിക്കൻ സ്ട്രൈക്കർ ഫോളാരിൻ ബലോഹൻ ആയിരുന്നു. 31-ാം മിനിറ്റിൽ പുലിസിക് നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ബലോഹൻ മത്സരത്തിലെ തൻ്റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി.
First time so nice, he had to do it twice ✌️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/8bXFmNzPpU— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
ആദ്യ പകുതിയുടെ അധിക സമയത്ത് (45+5') പാരാഗ്വയുടെ രണ്ട് പ്രതിരോധ നിരക്കാരെ വെട്ടിച്ച് ബലോഹൻ അടിച്ച മനോഹരമായ പന്ത് ഗോൾകീപ്പർക്ക് യാതൊരു അവസരവും നൽകാതെ വലയുടെ മുകളിൽ തറച്ചുകയറി. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ അമേരിക്ക 3-0 എന്ന ശക്തമായ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. തിരിച്ചടിക്കാൻ പാരാഗ്വ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പക്ഷെ അമേരിക്ക വിട്ടില്ല. രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ പാരാഗ്വ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. 73-ാം മിനിറ്റിൽ ജൂലിയോ എൻസിസോ നൽകിയ പാസിൽ നിന്നും മൗറീഷ്യോ പാരാഗ്വയ്ക്കായി ഒരു ഗോൾ മടക്കി. ഇതോടെ സ്കോർ 3-1 ആയി ചുരുങ്ങി.
Your votes are in – Folarin Balogun is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🇺🇸— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/vpQwKeu0ZC
എന്നാൽ കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ (90+7' മിനിറ്റിൽ) അമേരിക്കൻ താരം ജിയോ റെയ്ന ഒരു അത്ഭുത ഗോളിലൂടെ പാരാഗ്വയുടെ കല്ലറയിൽ അവസാന ആണിയുമടിച്ചു. പോസ്റ്റിൻ്റെ വലതുമൂലയിൽ നിന്നും റെയ്ന അടിച്ച പന്ത് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് ഗോൾവലയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിയത് കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി. ഒരു ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ അമേരിക്കൻ പുരുഷ ടീം 4 ഗോളുകൾ നേടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. പാരാഗ്വയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഈ വലിയ വിജയം അമേരിക്കയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
A winning start for 🇺🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
ഇത്തവണ ലോകകപ്പ് നേടാൻ കെല്പ്പുള്ള ഒരു ടീമുമായാണ് തങ്ങള് എത്തുന്നതെന്ന സൂചന നേരത്തെ അമേരിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിക് നല്കിയിരുന്നു. "ഞാൻ ഈ ടൂർണമെൻ്റിൽ ഇത്രയമത് മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തണം എന്നൊന്നും മുൻകൂട്ടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ഓരോ കളിയെയും ആ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നല്ല ഫലങ്ങൾ തനിയെ ഞങ്ങളെ തേടിയെത്തും." എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
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