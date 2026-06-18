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95-ാം മിനിറ്റ് വരെ ആവേശം, ഒടുവില്‍ ആ സര്‍പ്രൈസ് ഗോള്‍, പനാമയെ തകർത്ത് ഘാനയ്ക്ക് ജയം

മത്സരം സമനിലയിലേക്ക് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, അധികസമയത്തിൻ്റെ 95-ാം മിനിറ്റിൽ പിറന്ന ഒരു സർപ്രൈസ് ഗോളാണ് ഘാനയ്ക്ക് സ്വപ്നതുല്യമായ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്

FIFA WORLD CUP 2026 PANAMA VS GHANAMATCH RESULT PANAMA VS GHANA MATCH STATS ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026
ഗോള്‍ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന കലെബ് യറെങ്കി (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 7:30 AM IST

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ടൊറൻ്റോ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ ആവേശം നിറഞ്ഞുനിന്ന പോരാട്ടത്തിൽ പനാമയെ തകർത്ത് ഘാനയ്ക്ക് നാടകീയ വിജയം. മത്സരം സമനിലയിലേക്ക് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, അധികസമയത്തിൻ്റെ 95-ാം മിനിറ്റിൽ പിറന്ന ഒരു സർപ്രൈസ് ഗോളാണ് ഘാനയ്ക്ക് സ്വപ്നതുല്യമായ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിർണായകമായ മൂന്ന് പോയിൻ്റുകൾ ഘാന സ്വന്തമാക്കി.

കനത്ത പോരാട്ടം, തകർപ്പൻ പ്രതിരോധം

മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരു ടീമുകളും മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തുമായി ഘാന പനാമൻ പ്രതിരോധം ഭേദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, കൌണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ പനാമയും തിരിച്ചടിച്ചു. പലപ്പോഴും ഇരു ടീമുകളുടെയും ഗോൾ ശ്രമങ്ങൾ ഗോൾകീപ്പർമാരുടെയും പ്രതിരോധ നിരയുടെയും മികച്ച പ്രകടനം കാരണം പരാജയപ്പെട്ടു.

മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പനാമയാണ് കൂടുതൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്. ഘാനയുടെ പ്രതിരോധത്തെ അവർ നിരന്തരം പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആദ്യ 45 മിനിറ്റിൽ ഘാനയ്ക്ക് ഒരു ഷോട്ട് പോലും പനാമൻ ഗോൾമുഖത്തേക്ക് ഉതിർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

FIFA WORLD CUP 2026 PANAMA VS GHANAMATCH RESULT PANAMA VS GHANA MATCH STATS ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026
മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഘാന ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. പകുതി സമയത്തെ തന്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളോടെ അവർ കളി നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി. പനാമൻ ബോക്സിലേക്ക് കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട അവർ രണ്ടാം പകുതിയിൽ 7 ഷോട്ടുകൾ നേടി. നിശ്ചിത 90 മിനിറ്റും കടന്ന് കളി ഇഞ്ചുറി ടൈമിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോഴും സ്കോർ ബോർഡ് ചലിക്കാത്തതിനാൽ മത്സരം സമനിലയിൽ കലാശിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകർ കരുതിയത്.

95-ാം മിനിറ്റിലെ മാജിക്!

എന്നാൽ കളി അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഘാന ആ സർപ്രൈസ് ഗോൾ കണ്ടെത്തി. 95-ാം മിനിറ്റിൽ പനാമൻ ബോക്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു പന്ത്, പ്രതിരോധ നിരയുടെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ഘാന താരം കലെബ് യറെങ്കി വലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. പനാമൻ ഗോൾകീപ്പർക്ക് ഒരവസരവും നൽകാതെ പന്ത് വലയിൽ കയറിയപ്പോൾ ഘാന ക്യാമ്പിൽ വൻ ആഘോഷമാണ് അലയടിച്ചത്.

FIFA WORLD CUP 2026 PANAMA VS GHANAMATCH RESULT PANAMA VS GHANA MATCH STATS ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026
മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

തിരിച്ചടിക്കാൻ പനാമയ്ക്ക് സമയം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ റഫറി ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴക്കി. ഈ നാടകീയ ജയത്തോടെ ഘാന അടുത്ത റൗണ്ട് പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കി. അവസാന നിമിഷം വരെ പോരാടിയ പനാമയ്ക്ക് ഈ പരാജയം കടുത്ത നിരാശയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ഈ ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എൽ-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് പിന്നിൽ 3 പോയിൻ്റുമായി ഘാന രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ക്രൊയേഷ്യയെ 4-2 ന് തോൽപ്പിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടാണ് നിലവിൽ ഒന്നാമത്.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
PANAMA VS GHANAMATCH RESULT
PANAMA VS GHANA MATCH STATS
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026
PANAMA VS GHANA

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