തോളിലെ പരിക്കിന് പിന്നാലെ മുഖത്തും അടി! നിർഭാഗ്യം വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന അമ്പയർ
ഡൽഹി പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ബാറ്ററുടെ തകർപ്പൻ ഷോട്ട് മുഖത്തിടിച്ച് അമ്പയർ ഐസിയുവിൽ; മത്സരത്തിൽ റൈഡേഴ്സിന് വിജയം.
Published : August 18, 2026 at 4:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിനിടെ അമ്പയർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. മത്സരത്തിനിടെ ബാറ്ററുടെ കനത്ത ഷോട്ട് മുഖത്ത് പതിച്ച് പരിക്കേറ്റ അമ്പയർ ധർമ്മേഷ് ഭരദ്വാജിനെ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി റൈഡേഴ്സും ന്യൂഡൽഹി ടൈഗേഴ്സും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം.
ന്യൂഡൽഹി ടൈഗേഴ്സ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ പതിനെട്ടാം ഓവറിലായിരുന്നു അപകടം. ആശിഷ് മീന എറിഞ്ഞ പന്തിൽ ടൈഗേഴ്സ് ബാറ്റർ ലക്ഷയ് തരേജ അടിച്ച കനത്ത സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രൈവ് ഷോട്ട് നേരെ അമ്പയറുടെ മുഖത്തിന്റെ വശത്ത് വന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പന്ത് അമ്പയറുടെ മുഖത്ത് തട്ടിയതോടെ ബാറ്റർ അടക്കമുള്ള കളിക്കാർ ഞെട്ടി. പരിക്കിന്റെ തീവ്രത പരിശോധിക്കുന്നതിനായാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ലീഗിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിലും ഭരദ്വാജിന്റെ തോളിൽ പന്ത് തട്ടി പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
മത്സരത്തിൽ റൈഡേഴ്സിന് വിജയം
അമ്പയറുടെ പരിക്കിന്റെ നിഴലിലായ മത്സരത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി റൈഡേഴ്സ് 36 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത റൈഡേഴ്സ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസെന്ന ശക്തമായ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. വൻഷ് മെഹ്റ (21 പന്തിൽ 35), അർപിത് റാണ (22 പന്തിൽ 33) എന്നിവർ ചേർന്ന് ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 62 റൺസ് നേടി മികച്ച തുടക്കം നൽകി. പിന്നാലെ വന്ന മയാങ്ക് റാവത്ത് നാലും സിക്സറുകളടക്കം 23 പന്തിൽ 40 റൺസും സൂര്യൻഷ് റെയ്ന 33 റൺസും നേടി സ്കോർ ഉയർത്തി. ടൈഗേഴ്സിനായി ഋഷഭ് ശർമ്മ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
193 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ന്യൂഡൽഹി ടൈഗേഴ്സിന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർ 4 വിക്കറ്റിന് 94 റൺസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് തകർന്നു. തുടർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഹിമ്മത് സിംഗും (31), ലക്ഷയ് തരേജയും ചേർന്ന് അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ 48 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മയാങ്ക് റാവത്ത് ഹിമ്മത്തിനെ പുറത്താക്കി ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു.
പിന്നീട് തകർന്നടിഞ്ഞ ടൈഗേഴ്സ് 156 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്താവുകയായിരുന്നു. റൈഡേഴ്സിന് വേണ്ടി ആശിഷ് മീന മൂന്ന് വിക്കറ്റും മൂന്ന് ഓവറിൽ വെറും 9 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് മയാങ്ക് യാദവ് രണ്ട് വിക്കറ്റും നേടി ബൗളിംഗിൽ തിളങ്ങി. ബാറ്റിംഗിലെ മികച്ച പ്രകടനവും അച്ചടക്കമുള്ള ബൗളിംഗുമാണ് റൈഡേഴ്സിന് മികച്ച വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
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