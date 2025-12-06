ETV Bharat / sports

ഉത്തേജക മരുന്നു ഉപയോഗം: ഒളിമ്പ്യന്‍ സീമ പുനിയയ്ക്ക് 16 മാസത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി

നിരോധിത പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നാഡയുടെ വിലക്ക്

Seema Punia banned for 16 months
Seema Punia banned for 16 months (Olympics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025

ഹൈദരാബാദ്: മുൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഡിസ്‌കസ് ത്രോ ചാമ്പ്യൻ സീമ പുനിയയ്ക്ക് 16 മാസത്തെ വിലക്ക്. നിരോധിത പദാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് താരത്തിനു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസി (നാഡ) 16 മാസത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

2004ൽ ഏഥൻസ്, 2012-ൽ ലണ്ടൻ, 2016-ൽ റിയോ, 2020-ൽ ടോക്കിയോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച് നാല് തവണ ഒളിമ്പ്യനായ 42കാരിയായ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റ് ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നരായ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് അത്‌ലറ്റുകളിൽ ഒരാളാണ്. 2014 ലെ ഇഞ്ചിയോണിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് തവണ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാവാണ് സീമ പുനിയ. കൂടാതെ കോമൺ‌വെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ നാല് മെഡലുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

നവംബർ 30 ന് പുറത്തിറക്കിയ നാഡയുടെ പുതുക്കിയ താരവും ഉള്‍പ്പെട്ടു. ഉത്തേജക വിരുദ്ധ അച്ചടക്ക പാനലിന്‍റെ (എഡിഡിപി) വിധി പ്രകാരം നവംബർ 10 മുതൽ സസ്പെൻഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. നാഡയുടെ പുതുക്കിയ കുറ്റവാളികളുടെ പട്ടികയിൽ 12 മൈനർ അത്‌ലറ്റുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് ഉത്തേജക മരുന്ന് വിവാദങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള പുനിയയുടെ കരിയറിനെ പുതിയ നിയമലംഘനം കൂടുതൽ കളങ്കപ്പെടുത്തും.

2000-ൽ ചിലിയിലെ സാന്‍റിയാഗോയിൽ നടന്ന ലോക ജൂനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 17-ാം വയസ്സിൽ സ്യൂഡോഎഫെഡ്രിൻ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അവരുടെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ തിരിച്ചുപിടിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ജൂനിയർ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ താരം വെങ്കല മെഡൽ നേടി. പിന്നാലെ കരിയറിൽ മറ്റൊരു ഉത്തേജക കുറ്റം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി.

സീമ പുനിയയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സാമ്പിളിൽ നാഡയുടെ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2.1, 2.2 പ്രകാരം നിരോധിത പദാർത്ഥത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യവും ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദാർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. 2023 ൽ ഗോവയിൽ നടന്ന ദേശീയ ഗെയിംസിലാണ് പുനിയ അവസാനമായി മത്സരിച്ചത്, അവിടെ 52.51 മീറ്റർ എറിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണം നേടി.

