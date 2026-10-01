ഇനി ഡോക്ടര് മെസി, ഇതിഹാസ താരത്തിന് സര്പ്രൈസ് സമ്മാനം
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബ്യൂണസ് ഐറിസ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതിയായ 'ഡോക്ടർ ഹോണറിസ് കോസ' നൽകി ആദരിക്കുകയാണ്
Published : October 1, 2026 at 5:30 PM IST
അർജൻ്റൈൻ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസി ഇനി പുതിയൊരു പദവി കൂടി തൻ്റെ പേരിനൊപ്പം ചേര്ക്കുന്നു. ഫുട്ബോള് രാജാവ് ഒക്ടോബര് 5ന് ശേഷം അറിയപ്പെടുക 'ഡോക്ടർ' ലയണല് മെസി എന്ന പേരിലായിരിക്കും. 36 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് അർജൻ്റീനയ്ക്ക് 2022-ൽ ലോകകപ്പ് കിരീടം സമ്മാനിച്ച നായകനെ, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബ്യൂണസ് ഐറിസ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതിയായ 'ഡോക്ടർ ഹോണറിസ് കോസ' നൽകി ആദരിക്കുകയാണ്.
ആദരം കേവലം ഫുട്ബോളിന് മാത്രമല്ല
മെസിയുടെ കായിക മികവിനെ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമൂല്യങ്ങളെക്കൂടിയാണ് സർവ്വകലാശാലയുടെ സുപ്പീരിയർ കൗൺസിൽ ഐകകണ്ഠ്യേന അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അർജൻ്റീനയെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിക്കാൻ മെസി കാണിച്ച അചഞ്ചലമായ നിശ്ചയദാർഢ്യം, കഠിനാധ്വാനം, വിനയം, രാജ്യത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ വരുംതലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് സർവ്വകലാശാല വ്യക്തമാക്കി.
മെസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അർജന്റീന തുടർച്ചയായി നേടിയ 2021, 2024 കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങൾ, 2022-ലെ ഫൈനലിസിമ, 2022 ലോകകപ്പ് നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർവ്വകലാശാലയെ നയിച്ചു.
വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് ഡോക്ടറേറ്റ്
മെസിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിലെ ഏറ്റവും വൈകാരികമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഒക്ടോബർ 6, ചൊവ്വാഴ്ച. ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ പ്രശസ്തമായ മൊനുമെന്റൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബെനിൻ ദേശീയ ടീമിനെതിരെ നടക്കുന്ന തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തിനായി മെസി ബൂട്ട് കെട്ടുന്നത് അന്നേദിവസമാണ്. ഈ ചരിത്ര മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള മണിക്കൂറുകളിലാകും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ മെസിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം ഔദ്യോഗികമായി സമ്മാനിക്കുക.
"അർജൻ്റീനയുടെ ജേഴ്സിയെ അഭിമാനത്തോടെയും ധീരതയോടെയും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ച മെസിക്കുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്ദി പ്രകടനമാണ് ഈ ആദരം," എന്ന് യുബിഎ വൈസ് റെക്ടർ എമിലിയാനോ യാക്കോബിറ്റി പറഞ്ഞു.
"മെസിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാ അർജൻ്റീനക്കാർക്കും ഇതിനകം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും, ഒപ്പം ഒരു കായികതാരം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികവ് തെളിയിക്കുന്ന കണക്കുകൾക്കും സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾക്കും അപ്പുറം, കഠിനാധ്വാനിയും വിനയവാനുമായ ഒരു മനുഷ്യനെക്കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആദരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ജനപ്രിയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ദേശീയ സ്വത്വത്തിൻ്റെയും മികച്ചൊരു മാതൃകയും അംബാസഡറുമാണ്. ഈ സവിശേഷ ബഹുമതിയിലൂടെ, കായികരംഗത്തിലൂടെയും അതിനപ്പുറവും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും, മികവിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി മാറുകയും ചെയ്ത ഒരാളുടെ പ്രാധാന്യത്തെയും സ്വാധീനത്തെയുമാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തുയർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്," യു.ബി.എ റെക്ടർ റിക്കാർഡോ ഗെൽപി പറഞ്ഞു.
സർവ്വകലാശാലയുടെ പ്രതികരണം
കായികരംഗത്തിലൂടെ അസാധാരണമായ വിജയം കൈവരിക്കുകയും, തങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ മികച്ച മൂല്യങ്ങളുടെയും മികവിൻ്റെയും സ്വാധീനമുള്ള മാതൃകകളായി മാറുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്ന പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര സർവ്വകലാശാലകളുടെ ദീർഘകാല പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്നാണ് മെസിക്ക് ഈ ബഹുമതി നൽകുന്നതെന്നും സർവ്വകലാശാല കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കരിയറിലെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങും മുൻപ് ലഭിക്കുന്ന ഈ അക്കാദമിക് ബഹുമതി ഡോക്ടർ ലയണൽ മെസിയുടെ ഇതിഹാസതുല്യമായ കരിയറിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള അധ്യായമായി മാറും.
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