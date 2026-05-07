'എംഎൽഎമാരുടെ ടിക്കറ്റ് ആവശ്യവും ഫൈനൽ മാറ്റവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല'; പ്രചാരണങ്ങൾ തള്ളി ഡി.കെ ശിവകുമാർ

DK Shivakumar Denies Free Ticket Demands Shifted IPL Final to Ahmedabad (IANS, ANI)
Published : May 7, 2026 at 11:01 AM IST

ബെംഗളൂരു: ഐപിഎൽ ഫൈനൽ മത്സരം ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ. നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്ക് (എംഎൽഎമാർക്ക്) സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് നൽകണമെന്ന ആവശ്യത്തെത്തുടർന്നാണ് ബിസിസിഐ വേദി മാറ്റിയതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നലെ സദാശിവനഗറിലെ വസതിക്ക് സമീപം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഫൈനൽ അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് അവിടുത്തെ വലിയ ഇരിപ്പിട ശേഷി കണക്കിലെടുത്താകാം എന്ന് ശിവകുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "അഹമ്മദാബാദിലെ സ്റ്റേഡിയം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതാണ്.

കൂടുതൽ കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. അതാകാം ബിസിസിഐ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കാരണം. ഇതിന് എംഎൽഎമാർക്ക് ടിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറ്റു പല വേദികളിലും 50 ശതമാനത്തോളം ടിക്കറ്റുകൾ റിസർവ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും, ടിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിസിഐ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഐപിഎൽ 2026: പ്ലേ ഓഫ് ചിത്രം തെളിയുന്നു

ടൂർണമെന്‍റ് നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങളുടെ വേദികളും ബിസിസിഐ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 70 ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്ലേ ഓഫ് പോരാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

  • ക്വാളിഫയർ 1 (മെയ് 26): പോയിന്‍റ് പട്ടികയിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ധർമ്മശാലയിലെ എച്ച്.പി.സി.എ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. ഇതിൽ വിജയിക്കുന്നവർ നേരിട്ട് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും.
  • എലിമിനേറ്റർ (മെയ് 27): മൂന്നും നാലും സ്ഥാനക്കാർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ന്യൂ ചണ്ഡീഗഡിലെ മഹാരാജ യാദവീന്ദ്ര സിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും.
  • ക്വാളിഫയർ 2 (മെയ് 29): എലിമിനേറ്ററിലെ വിജയിയും ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ന്യൂ ചണ്ഡീഗഡിൽ തന്നെ നടക്കും.
  • ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ (മെയ് 31): ഈ സീസണിലെ കിരീട വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടം അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അരങ്ങേറും.

വേദി മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ കടുക്കുമ്പോഴും ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ആവേശകരമായ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ബെംഗളൂരുവിന് ഫൈനൽ നഷ്ടമായത് കായിക പ്രേമികൾക്കിടയിൽ നിരാശയുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും സുരക്ഷാ-സൗകര്യ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

