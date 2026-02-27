ETV Bharat / sports

വിൻഡീസിനെ വീഴ്ത്താൻ സഞ്ജുവും അഭിഷേകും മതി; ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് സഖ്യത്തെ പിന്തുണച്ച് ദിനേശ് കാർത്തിക്

ഇന്ത്യയുടെ തുറുപ്പുചീട്ട് സഞ്ജു-അഭിഷേക് സഖ്യമെന്ന് കാർത്തിക്

Sanju-Abhishek
Sanju-Abhishek (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 6:30 PM IST

ഹെെദരാബാദ്: കൊൽക്കത്തയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 'ഡൂ ഓർ ഡൈ' പോരാട്ടത്തിൽ അഭിഷേക് ശർമയും സഞ്ജു സാംസണും തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണർമാരായി തുടരണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ദിനേഷ് കാർത്തിക്. ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് ഏറെക്കാലത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ ഇതാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.

റെക്കോർഡ് സ്കോറുമായി ഇന്ത്യ

ചെന്നൈയിൽ സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രപരമായ പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. അഭിഷേക് ശർമ (55), സഞ്ജു സാംസൺ (24) എന്നിവർ നൽകിയ തുടക്കത്തിന് പിന്നാലെ ഇഷാൻ കിഷൻ (38), സൂര്യകുമാർ യാദവ് (33), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (50*), തിലക് വർമ്മ (44*) എന്നിവരും തകർത്തടിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ 256/4 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണിത്. കൂടാതെ ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സ്കോർ എന്ന നേട്ടവും ഇന്ത്യ ഇതിലൂടെ സ്വന്തമാക്കി.

SANJU SAMSON
SANJU SAMSON (IANS)

ഇടത്-വലത് സഖ്യത്തിന്‍റെ കരുത്ത്

"ഇന്ത്യക്ക് ഈ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇതുവരെ മികച്ച ഓപ്പണിംഗ് തുടക്കങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സഞ്ജുവും അഭിഷേകും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അതൊരു മികച്ച ഇടത്-വലത് ബാറ്റിംഗ് സഖ്യമായി മാറുന്നു. ഇത് എതിരാളികൾക്ക് വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു," കാർത്തിക് ഐസിസി ഡിജിറ്റലിനോട് പറഞ്ഞു.

സഞ്ജു സാംസൺ ക്രീസിലുള്ളത് കാരണം സിംബാബ്‌വെ നായകൻ സിക്കന്ദർ റാസയ്ക്ക് പുതിയ പന്തിൽ ഓഫ്-സ്പിൻ എറിയാൻ ഭയമായിരുന്നുവെന്നും കാർത്തിക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാധാരണയായി പുതിയ പന്തിൽ ബൗൾ ചെയ്യാറുള്ള റാസ സഞ്ജുവിനെ ഭയന്ന് അതിന് മുതിരാത്തത് ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായ 'മാച്ച്-അപ്പ്' ആണെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.

നിർണ്ണായകമായ വിൻഡീസ് പോരാട്ടം

ലോകകപ്പിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ സഞ്ജുവിന് ചെറിയ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഫോമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് അനായാസം കുതിക്കുമെന്ന് കാർത്തിക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആറ് ബാറ്റർമാരും ഒരേപോലെ ഫോമിലാണെന്നത് വിൻഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു.

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma (IANS)

ഗ്രൂപ്പ് 1-ൽ നിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇതിനോടകം സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച (മാർച്ച് 1) ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നടക്കുന്ന പോരാട്ടം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു 'വെർച്വൽ നോക്കൗട്ട്' ആണ്. ഇതിൽ വിജയിക്കുന്നവർ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറും. ഇന്ത്യയോടും വിൻഡീസിനോടും പരാജയപ്പെട്ട സിംബാബ്‌വെ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു.

